'3 इडियट्स' से 'सुपर 30' तक, एजुकेशन सिस्टम की हकीकत से रूबरू कराती हैं ये 7 कहानियां

3 इडियट्स - साल 2009 में आई ये फिल्म आज भी दर्शकों के बीच बहुत पॉपुलर है. फिल्म की कहानी इंजिनियरिंग स्टडेंट्ड पर है, जहां कुछ लोग दबाव में, तो कुछ परिवार की उम्मीदों की वजह से कॉलेज में पढ़ने आते हैं. फिल्म में आमिर खान, शरमन जोशी, आर माधवन, बोमन ईरानी और करीना कपूर लीड रोल में हैं.