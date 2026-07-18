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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'3 इडियट्स' से 'सुपर 30' तक, एजुकेशन सिस्टम की हकीकत से रूबरू कराती हैं ये 7 कहानियां

'3 इडियट्स' से 'सुपर 30' तक, एजुकेशन सिस्टम की हकीकत से रूबरू कराती हैं ये 7 कहानियां

Education Based Films: बॉलीवुड में भारत की शिक्षा व्यवस्था पर कई फिल्में बन चुकी हैं. हालांकि कुछ ऐसी फिल्में है, जो दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ चुकी हैं. तो आइए उन फिल्म के बारे में जानते हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Jul 2026 08:57 PM (IST)
Education Based Films: बॉलीवुड में भारत की शिक्षा व्यवस्था पर कई फिल्में बन चुकी हैं. हालांकि कुछ ऐसी फिल्में है, जो दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ चुकी हैं. तो आइए उन फिल्म के बारे में जानते हैं.

अगर आपको एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी कहानियां पसंद है, जो लोगों को प्रेरित करती है, तो ये लिस्ट आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकती है. आमिर खान की '3 इडियट्स' से लेकर इमरान खान की 'हिंदी मीडियम' तक, बॉलीवुड की ऐसी कई फिल्में है, जो दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखती है और सीख देती है. आइए इन फिल्मों पर एक नजर डालते हैं.

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3 इडियट्स - साल 2009 में आई ये फिल्म आज भी दर्शकों के बीच बहुत पॉपुलर है. फिल्म की कहानी इंजिनियरिंग स्टडेंट्ड पर है, जहां कुछ लोग दबाव में, तो कुछ परिवार की उम्मीदों की वजह से कॉलेज में पढ़ने आते हैं. फिल्म में आमिर खान, शरमन जोशी, आर माधवन, बोमन ईरानी और करीना कपूर लीड रोल में हैं.
3 इडियट्स - साल 2009 में आई ये फिल्म आज भी दर्शकों के बीच बहुत पॉपुलर है. फिल्म की कहानी इंजिनियरिंग स्टडेंट्ड पर है, जहां कुछ लोग दबाव में, तो कुछ परिवार की उम्मीदों की वजह से कॉलेज में पढ़ने आते हैं. फिल्म में आमिर खान, शरमन जोशी, आर माधवन, बोमन ईरानी और करीना कपूर लीड रोल में हैं.
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तारे जमीन पर - आमिर खान की ये 2007 में रिलीज हुई थी, जो सुपरहिट साबित हुई थी. फिल्म की कहानी डिस्लेक्सिया से जूझ रहे एक बच्चे पर है, जहां उसके पेरेंट्स उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल देते है. हालांकि आमिर एक टीचर के रूप में उसे सही रास्ता दिखाते है.
तारे जमीन पर - आमिर खान की ये 2007 में रिलीज हुई थी, जो सुपरहिट साबित हुई थी. फिल्म की कहानी डिस्लेक्सिया से जूझ रहे एक बच्चे पर है, जहां उसके पेरेंट्स उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल देते है. हालांकि आमिर एक टीचर के रूप में उसे सही रास्ता दिखाते है.
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हिंदी मीडियम -2017 में रिलीज हुई इरफान खान और सबा कमर की ये फिल्म दिखाती है कि आज के समय में बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाते है. लेकिन अमीर और मिडिल क्लास परिवारों में कई भेदभाव देखने को मिलते है.
हिंदी मीडियम -2017 में रिलीज हुई इरफान खान और सबा कमर की ये फिल्म दिखाती है कि आज के समय में बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाते है. लेकिन अमीर और मिडिल क्लास परिवारों में कई भेदभाव देखने को मिलते है.
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सुपर 30 - ऋतिक रोशन की 2019 में आई ये फिल्म सच्ची घटना पर है, जिसमें मैथमेटिशियन आनंद कुमार की जिंदगी को दिखाया गया है. गरीबी में होने के बावजूद वो 30 ऐसे बच्चों को पढ़ाते है, जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है. बाद में उनकी मेहनत रंग लाती है और सभी बच्चे सफल हो जाते है.
सुपर 30 - ऋतिक रोशन की 2019 में आई ये फिल्म सच्ची घटना पर है, जिसमें मैथमेटिशियन आनंद कुमार की जिंदगी को दिखाया गया है. गरीबी में होने के बावजूद वो 30 ऐसे बच्चों को पढ़ाते है, जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है. बाद में उनकी मेहनत रंग लाती है और सभी बच्चे सफल हो जाते है.
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निल बट्टे सन्नाटा - स्वरा भास्कर की ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी, जिसकी कहानी एक मां पर है, जो अपनी बेटी के स्कूल में एडमिशन लेती है. फिल्म में गरीबी, शिक्षा और सपनों के बीच के संघर्ष और मेहनत को दिखाया गया है.
निल बट्टे सन्नाटा - स्वरा भास्कर की ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी, जिसकी कहानी एक मां पर है, जो अपनी बेटी के स्कूल में एडमिशन लेती है. फिल्म में गरीबी, शिक्षा और सपनों के बीच के संघर्ष और मेहनत को दिखाया गया है.
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चॉक एन डस्टर - 2016 में रिलीज हुई इस फिल्म में जूही चावला लीड रोल में हैं. फिल्म में टीचर्स की जिंदगी को दिखाया गया है, जो स्कूल के मैनेजमेंट के खिलाफ अपने सम्मान और हक की लड़ाई लड़ती है.
चॉक एन डस्टर - 2016 में रिलीज हुई इस फिल्म में जूही चावला लीड रोल में हैं. फिल्म में टीचर्स की जिंदगी को दिखाया गया है, जो स्कूल के मैनेजमेंट के खिलाफ अपने सम्मान और हक की लड़ाई लड़ती है.
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कोटा फैक्ट्री - अमेजन प्राइम वीडियो की पॉपुलर वेब सीरीज 'कोटा फैक्ट्री' 2019 में आई थी, जिसकी कहानी कोटा में पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी पर बनाई गई है. फिल्म में एक स्टूडेंट के हर सिचुएशन को सच्चाई के साथ दिखाई गई है.
कोटा फैक्ट्री - अमेजन प्राइम वीडियो की पॉपुलर वेब सीरीज 'कोटा फैक्ट्री' 2019 में आई थी, जिसकी कहानी कोटा में पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी पर बनाई गई है. फिल्म में एक स्टूडेंट के हर सिचुएशन को सच्चाई के साथ दिखाई गई है.
Published at : 18 Jul 2026 08:57 PM (IST)
Tags :
3 Idiots Hindi Medium Taare Zameen Par Education Based Movies

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