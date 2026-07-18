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'3 इडियट्स' से 'सुपर 30' तक, एजुकेशन सिस्टम की हकीकत से रूबरू कराती हैं ये 7 कहानियां
Education Based Films: बॉलीवुड में भारत की शिक्षा व्यवस्था पर कई फिल्में बन चुकी हैं. हालांकि कुछ ऐसी फिल्में है, जो दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ चुकी हैं. तो आइए उन फिल्म के बारे में जानते हैं.
अगर आपको एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी कहानियां पसंद है, जो लोगों को प्रेरित करती है, तो ये लिस्ट आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकती है. आमिर खान की '3 इडियट्स' से लेकर इमरान खान की 'हिंदी मीडियम' तक, बॉलीवुड की ऐसी कई फिल्में है, जो दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखती है और सीख देती है. आइए इन फिल्मों पर एक नजर डालते हैं.
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Published at : 18 Jul 2026 08:57 PM (IST)
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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