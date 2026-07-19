INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET UG Result 2026: नीट री-एग्जाम में 58% लड़कियां सफल, फिर भी टॉप- 10 में लड़कों का दबदबा

NEET UG Result 2026: नीट री-एग्जाम में 58% लड़कियां सफल, फिर भी टॉप- 10 में लड़कों का दबदबा

NEET UG Result 2026: एनटीए के आंकड़ों के अनुसार परीक्षा में शामिल हुई 56.8 प्रतिशत महिलाएं उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की, जबकि पुरुष उम्मीदवारों का क्वालिफिकेशन रेट 55.1 प्रतिशत रहा है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 19 Jul 2026 07:41 AM (IST)
Preferred Sources

NEET UG Result 2026: एनटीए नीट यूजी 2026 री एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस बार 20 लाख के करीब उम्मीदवारों ने परीक्षा दी है, जिनमें से 11.21 लाख अभ्यर्थी एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए क्वालीफाई हुए हैं. इस रिजल्ट की सबसे बड़ी खासियत यह रही की सफल उम्मीदवारों में महिलाओं की हिस्सेदारी 58 प्रतिशत से ज्यादा रही. इतना ही नहीं परीक्षा में शामिल होने वाली महिला अभ्यर्थियों का क्वालिफिकेशन रेट भी पुरुषों से बेहतर रहा, हालांकि टॉप रैंक की बात करें तो शुरुआती स्थान पर लड़कों का दबदबा देखने को मिला. 

महिलाओं का प्रदर्शन पुरुषों से बेहतर 

एनटीए के आंकड़ों के अनुसार परीक्षा में शामिल हुई 56.8 प्रतिशत महिलाएं उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की, जबकि पुरुष उम्मीदवारों का क्वालिफिकेशन रेट 55.1 प्रतिशत रहा है,  यानी इस बार भी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में महिलाओं ने बेहतर सफलता दर्ज की. इसके अलावा कुल सफल उम्मीदवारों में महिलाओं की हिस्सेदारी 58 प्रतिशत से ज्यादा रही. 

टॉप स्कोरर 715 अंक, दोनों टॉपर लड़के बनें 

इस साल पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने 720 में से 715 अंक हासिल कर संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया. परीक्षा में कुल 19 उम्मीदवार 700 से ज्यादा अंक लाने में सफल रहे, वहीं 138 छात्रों ने 690 से ज्यादा अंक हासिल किए.  इन टॉप स्कोरर में 93 प्रतिशत से अधिक उम्मीदवार पहली बार नीट परीक्षा दे रहे थे, जबकि 99 प्रतिशत की उम्र 17 से 19 वर्ष के बीच रही है. यही वजह है कि महिलाओं की कुल सफलता दर ज्यादा होने के बावजूद सबसे ऊंची रैंक पर पुरुष उम्मीदवारों का दबदबा दिखाई दिया. 

58% लड़कियां सफल, फिर भी टॉप 10 में लड़कों का दबदबा 

  • AIR             स्टेट /UT                  स्टेट टॉपर                   जेंडर         कैटेगरी
  • 1                 पंजाब                       आर्यन गुप्ता                    मेल            जनरल
  • 2                 हरियाणा                   पांशुल बंसल                   मेल             जनरल
  • 3                 राजस्थान                   उपलक्ष्य गोयल               मेल             जनरल
  • 4                 बिहार                       आयुष भालोटिया             मेल             जनरल
  • 5                 महाराष्ट्र                     कुडाले श्रावणी कृष्णा      फीमेल          OBC-NCL
  • 6                 बिहार                        रिया रंजन                    फीमेल          OBC-NCL
  • 7                उत्तर प्रदेश                 आर्यन दुबे                     मेल              जनरल
  • 12              तमिलनाडु वें               कटपति वेलायुथम वी. ए.  मेल              जनरल
  • 13              तेलंगाना                     वीराहगरी सह्यु             मेल               जनरल
  • 20             कर्नाटक                     वैष्णवी दास                फीमेल              जनरल

ये भी पढ़ें-NEET UG 2026 AIR 2 Panshul Bansal: एग्जाम रद्द होने पर 2 घंटे तक रोते रहे पंशुल बंसल, फिर की ऐसी वापसी कि बन गए AIR-2

उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सफल अभ्यर्थी 

राज्यों के प्रदर्शन की बात करें, तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 1.7 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने परीक्षा क्वालीफाई की. वहीं लक्षद्वीप से 43 उम्मीदवार सफल हुए. 705 से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले टॉप 17 उम्मीदवार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु और तेलंगाना से रहे. वहीं आपको बता दें की री नीट परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी. परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में बनाए गए 5,440 परीक्षा केंद्रों पर हूई. 

ये भी पढ़ें-NEET UG Result 2026: इस बार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची नीट की कटऑफ, जनरल में 69 और आरक्षित वर्ग में 64 अंकों का उछाल

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 19 Jul 2026 07:41 AM (IST)
Tags :
NEET UG Result 2026 NTA NEET Result NEET Re Exam Result 2026 NEET 2026 Girls Performance
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
NEET UG Result 2026: नीट री-एग्जाम में 58% लड़कियां सफल, फिर भी टॉप- 10 में लड़कों का दबदबा
NEET UG Result 2026: नीट री-एग्जाम में 58% लड़कियां सफल, फिर भी टॉप- 10 में लड़कों का दबदबा
शिक्षा
CBSE 10वीं सेकेंड बोर्ड का रिजल्ट घोषित, DigiLocker पर ऐसे देखें अपना स्कोरकार्ड
CBSE 10वीं सेकेंड बोर्ड का रिजल्ट घोषित, DigiLocker पर ऐसे देखें अपना स्कोरकार्ड
शिक्षा
NMC draft 2026: अब For-Profit कंपनियां भी खोल सकेंगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, क्या इससे और महंगी होगी मेडिकल की पढ़ाई? 
अब For-Profit कंपनियां भी खोल सकेंगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, क्या इससे और महंगी होगी मेडिकल की पढ़ाई? 
शिक्षा
Air Force Pilot vs Commercial Pilot Salary : एयरफोर्स पायलट या कमर्शियल पायलट... कौन कमाता है ज्यादा? पहली सैलरी से रिटायरमेंट तक का जानें गणित
एयरफोर्स पायलट या कमर्शियल पायलट... कौन कमाता है ज्यादा? पहली सैलरी से रिटायरमेंट तक का जानें गणित
Advertisement

वीडियोज

बिश्नोई गैंग के टारगेट पर आमिर खान!
Jagadhatri: Jagdhatri को हुआ Shivay से प्यार का अहसास! क्या अब सामने आएगा दिल का राज?
Bollywood News: आमिर खान को कथित लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी, वायरल ऑडियो-पोस्ट से बॉलीवुड में मचा हड़कंप (18.07.26)
Kajal, Shreyas Talpade & Chettan DK Talk About Food Safety, Health, Parenting & Their Film 'The India Story'
Sohail Khan ने बचपन के दर्द का किया खुलासा, सालों बाद सुनाई Sexual Harassment की कहानी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिषेक बनर्जी ने TMC के बागियों को दिया ऑफर तो आया ऋतब्रत बनर्जी का रिएक्शन, बोले - उन्होंने आज...'
अभिषेक बनर्जी ने TMC के बागियों को दिया ऑफर तो आया ऋतब्रत बनर्जी का रिएक्शन, बोले - उन्होंने आज...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ध्वस्तीकरण पहला या एकमात्र विकल्प...', आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी मामले पर बोले मौलाना अरशद मदनी
'ध्वस्तीकरण पहला या एकमात्र विकल्प...', आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी मामले पर बोले मौलाना अरशद मदनी
इंडिया
सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाने पर भड़के योगेंद्र यादव, बोले - 'आप उनको ले जा सकते हैं लेकिन...'
सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाने पर भड़के योगेंद्र यादव, बोले - 'आप उनको ले जा सकते हैं लेकिन...'
स्पोर्ट्स
21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास
21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास
रीजनल सिनेमा
Deool Band 2 Lifetime Collection: 10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
इंडिया
TMC के बागी गुट के नेताओं को अभिषेक बनर्जी ने दी चुनौती, बोले- 'एक घंटे में इस्तीफा दे दूंगा अगर...'
बागी गुट के नेताओं को अभिषेक बनर्जी ने दी चुनौती, बोले- 'एक घंटे में इस्तीफा दे दूंगा अगर...'
एग्रीकल्चर
सरकारी मदद से चमकेगी किसानों की किस्मत, राष्ट्रीय बागवानी मिशन का ऐसे उठाएं पूरा लाभ
सरकारी मदद से चमकेगी किसानों की किस्मत, राष्ट्रीय बागवानी मिशन का ऐसे उठाएं पूरा लाभ
ट्रेंडिंग
Video: शहर नहीं अदरक है ये! गुरुग्राम की हालत देख लड़की का फूटा गुस्सा- वीडियो में निकाली भड़ास
शहर नहीं अदरक है ये! गुरुग्राम की हालत देख लड़की का फूटा गुस्सा- वीडियो में निकाली भड़ास
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget