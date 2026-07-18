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इवेंट में ब्लैक गाउन में दिवा लगीं माधुरी दीक्षित, अनन्या पांडे भी लगीं अप्सरा, लेकिन सारी लाइमलाइट लूट ले गईं बॉबी देओल की पत्नी
मुंबई में फैशन डिजाइनर गौरव गुप्ता के कूत्योर कलेक्शन लॉन्च इवेंट में बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा देखने को मिला. माधुरी दीक्षित से लेकर अनन्या पांडे तक, सभी ने अपने स्टाइलिश अंदाज से महफिल लूट ली.
मुंबई में फैशन डिजाइनर गौरव गुप्ता के नए कूत्योर कलेक्शन की लॉन्चिंग के मौके पर बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने शिरकत की. इस इवेंट में माधुरी दीक्षित, अनन्या पांडे, शोभिता धुलिपाला से लेकर बॉबी देओल अपनी पत्नी तान्या देओल के साथ पहुंचे और अपने स्टाइलिश अंदाज से पूरी लाइमलाइट बटोर ली.
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Published at : 18 Jul 2026 11:05 AM (IST)
Tags :Madhuri Dixit Bobby Deol Ananya Panday
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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