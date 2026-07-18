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37 साल की हुईं भूमि पेडनेकर, बर्थडे पर कुलदेवी के किए दर्शन, तस्वीरें शेयर कर दिखाई झलक
Bhumi Pednekar Birthday Post: भूमि पेडनेकर अपने बर्थडे के खास मौके पर भगवान की शरण में पहुंचीं. एक्ट्रेस ने कुलदेवी के दर्शन किए और मंदिर से तस्वीरें शेयर कर अपने खास दिन की झलक फैंस को दिखाई.
भूमि पेडनेकर आज यानी 18 जुलाई को अपना 37वां बर्थडे मना रही हैं. इस खास मौके पर एक्ट्रेस कुलदेवी के मंदिर पहुंचीं, जहां उन्होंने पूजा-अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर झलक भी दिखाई.
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Published at : 18 Jul 2026 05:59 PM (IST)
Tags :Bhumi Pednekar
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