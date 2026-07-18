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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड37 साल की हुईं भूमि पेडनेकर, बर्थडे पर कुलदेवी के किए दर्शन, तस्वीरें शेयर कर दिखाई झलक

37 साल की हुईं भूमि पेडनेकर, बर्थडे पर कुलदेवी के किए दर्शन, तस्वीरें शेयर कर दिखाई झलक

Bhumi Pednekar Birthday Post: भूमि पेडनेकर अपने बर्थडे के खास मौके पर भगवान की शरण में पहुंचीं. एक्ट्रेस ने कुलदेवी के दर्शन किए और मंदिर से तस्वीरें शेयर कर अपने खास दिन की झलक फैंस को दिखाई.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 18 Jul 2026 05:59 PM (IST)
Bhumi Pednekar Birthday Post: भूमि पेडनेकर अपने बर्थडे के खास मौके पर भगवान की शरण में पहुंचीं. एक्ट्रेस ने कुलदेवी के दर्शन किए और मंदिर से तस्वीरें शेयर कर अपने खास दिन की झलक फैंस को दिखाई.

भूमि पेडनेकर आज यानी 18 जुलाई को अपना 37वां बर्थडे मना रही हैं. इस खास मौके पर एक्ट्रेस कुलदेवी के मंदिर पहुंचीं, जहां उन्होंने पूजा-अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर झलक भी दिखाई.

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भूमि पेडनेकर आज 37 साल की हो गई हैं. इस खास मौके पर उन्होंने कुलदेवी के दर्शन किए.
भूमि पेडनेकर आज 37 साल की हो गई हैं. इस खास मौके पर उन्होंने कुलदेवी के दर्शन किए.
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भूमि पेडनेकर ने अपने इंस्टाग्राम पर कई फोटोज शेयर की हैं. जिसमें वो दर्शन करते हुए नजर आ रही हैं.
भूमि पेडनेकर ने अपने इंस्टाग्राम पर कई फोटोज शेयर की हैं. जिसमें वो दर्शन करते हुए नजर आ रही हैं.
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लुक की बात करें तो वो लाइट कलर का सूट पहने नजर आई. ट्रैडिशनल लुक में वो काफी खूबसूरत लग रही थीं.
लुक की बात करें तो वो लाइट कलर का सूट पहने नजर आई. ट्रैडिशनल लुक में वो काफी खूबसूरत लग रही थीं.
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भूमि पेडनेकर ने मंदिर में पूजा-अर्चना की. जिसकी झलक उनकी इन शेयर की गई फोटोज में दिख रही है.
भूमि पेडनेकर ने मंदिर में पूजा-अर्चना की. जिसकी झलक उनकी इन शेयर की गई फोटोज में दिख रही है.
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एक फोटो में भूमि पेडनेकर प्रसाद का आनंद लेती हुई भी नजर आ रही हैं.
एक फोटो में भूमि पेडनेकर प्रसाद का आनंद लेती हुई भी नजर आ रही हैं.
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तस्वीरें शेयर करते हुए भूमि पेडनेकर ने लिखा,'अपने दिन की शुरुआत कुलदेवी का आशीर्वाद लेकर की. वे हम सभी के जीवन में प्यार, रोशनी और खुशहाली लाएं. आपके मैसेज के लिए धन्यवाद.'
तस्वीरें शेयर करते हुए भूमि पेडनेकर ने लिखा,'अपने दिन की शुरुआत कुलदेवी का आशीर्वाद लेकर की. वे हम सभी के जीवन में प्यार, रोशनी और खुशहाली लाएं. आपके मैसेज के लिए धन्यवाद.'
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भूमि पेडनेकर की इस पोस्ट पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं. लोग उन्हें बर्थडे विश कर रहे हैं.
भूमि पेडनेकर की इस पोस्ट पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं. लोग उन्हें बर्थडे विश कर रहे हैं.
Published at : 18 Jul 2026 05:59 PM (IST)
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Bhumi Pednekar

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