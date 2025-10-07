हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमहाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा की लेटेस्ट तस्वीरें, व्हाइट लहंगे में लगीं हुस्न परी, एक्ट्रेसस को दे रही हैं कंपटीशन

महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा की लेटेस्ट तस्वीरें, व्हाइट लहंगे में लगीं हुस्न परी, एक्ट्रेसस को दे रही हैं कंपटीशन

Monalisa Photos: महाकुंभ में माला बेचकर फेमस हुईं मोनालिसा के पास अब काम की कमी नहीं है. वो आए दिन ग्लैमरस फोटोशूट शेयर करती रहती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Oct 2025 01:35 PM (IST)
Monalisa Photos: महाकुंभ में माला बेचकर फेमस हुईं मोनालिसा के पास अब काम की कमी नहीं है. वो आए दिन ग्लैमरस फोटोशूट शेयर करती रहती हैं.

मोनालिसा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें शेयर की हैं. इन फोटोज में वो व्हाइट लहंगे में नजर आ रही हैं. मोनालिसा का ये लुक तेजी से वायरल हो रहा है.

1/7
इस लहंगे में मोनालिसा बेहद गॉर्जियस लग रही हैं. उन्होंने स्लीवलेस ब्लाउज पहना है.
इस लहंगे में मोनालिसा बेहद गॉर्जियस लग रही हैं. उन्होंने स्लीवलेस ब्लाउज पहना है.
2/7
मोनालिसा ने अपने इस लुक को साइड पार्टेड कर्ली हेयर लुक से कंप्लीट किया है. साथ हैवी ईयररिंग्स भी पेयर किए.
मोनालिसा ने अपने इस लुक को साइड पार्टेड कर्ली हेयर लुक से कंप्लीट किया है. साथ हैवी ईयररिंग्स भी पेयर किए.
3/7
उन्होंने नेकलेस, मैचिंग चूड़ियां भी पहनी. ड्यूई मेकअप लुक को निखार रहा है.
उन्होंने नेकलेस, मैचिंग चूड़ियां भी पहनी. ड्यूई मेकअप लुक को निखार रहा है.
4/7
मोनालिसा का ग्लो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है. अब वो अपने स्किन केयर पर भी ध्यान दे रही हैं.
मोनालिसा का ग्लो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है. अब वो अपने स्किन केयर पर भी ध्यान दे रही हैं.
5/7
मोनालिसा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. वो अपने काम से रिलेटेड वीडियोज शेयर करती रहती हैं.
मोनालिसा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. वो अपने काम से रिलेटेड वीडियोज शेयर करती रहती हैं.
6/7
इससे पहले मोनालिसा ने पिंक सूट में लुक शेयर किया था. इस लुक में वो कमाल लग रही थीं.
इससे पहले मोनालिसा ने पिंक सूट में लुक शेयर किया था. इस लुक में वो कमाल लग रही थीं.
7/7
उन्होंने हैवी कॉलर नेकलेस, रिंग्स, ब्रेसलेट और ईयररिंग्स से लुक को कंप्लीट किया था.
उन्होंने हैवी कॉलर नेकलेस, रिंग्स, ब्रेसलेट और ईयररिंग्स से लुक को कंप्लीट किया था.
Published at : 07 Oct 2025 01:11 PM (IST)
Tags :
Monalisa MAHAKUMBH

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ट्रंप को जरूर नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, अगर वो...', ताइवान के राष्ट्रपति ने रख दी ये शर्त
'ट्रंप को जरूर नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, अगर वो...', ताइवान के राष्ट्रपति ने रख दी ये शर्त
बिहार
Bihar Election 2025 Live: धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े से चिराग की थोड़ी देर में मुलाकात, नीतीश कुमार के आवास पर बढ़ी हलचल
धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े से चिराग की थोड़ी देर में मुलाकात, नीतीश कुमार के आवास पर बढ़ी हलचल
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Car Fire: Baghpat में Eastern Peripheral Expressway पर कार बनी आग का गोला, Bank Employee ने बचाई जान!
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
Data Centers का HUB बनेगा भारत, किन Shares में होगी कमाई ?| Paisa Live
Maithili Thakur Political Entry: बिहार चुनाव 2025 से पहले Maithili Thakur की राजनीति में चर्चा तेज

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ट्रंप को जरूर नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, अगर वो...', ताइवान के राष्ट्रपति ने रख दी ये शर्त
'ट्रंप को जरूर नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, अगर वो...', ताइवान के राष्ट्रपति ने रख दी ये शर्त
बिहार
Bihar Election 2025 Live: धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े से चिराग की थोड़ी देर में मुलाकात, नीतीश कुमार के आवास पर बढ़ी हलचल
धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े से चिराग की थोड़ी देर में मुलाकात, नीतीश कुमार के आवास पर बढ़ी हलचल
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
ओटीटी
रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस हैं मिर्जापुर की 'गोलू', श्वेता त्रिपाठी की इन 10 तस्वीरों पर हार बैठेंगे दिल
रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस हैं मिर्जापुर की 'गोलू', श्वेता त्रिपाठी की इन 10 तस्वीरों पर हार बैठेंगे दिल
जनरल नॉलेज
क्या पूरी तरह सोने का होता है गोल्ड मेडल? सच्चाई जानकर हैरान रह जाएंगे आप
क्या पूरी तरह सोने का होता है गोल्ड मेडल? सच्चाई जानकर हैरान रह जाएंगे आप
नौकरी
Police Jobs 2025: MP पुलिस कर रही SI से लेकर इन पदों पर भर्ती, ऐसे करें फटाफट आवेदन, ये है लास्ट डेट
MP पुलिस कर रही SI से लेकर इन पदों पर भर्ती, ऐसे करें फटाफट आवेदन, ये है लास्ट डेट
न्यूज़
Explained: 65 हज़ार से ज़्यादा मौतें, 80% गाज़ा तबाह, 2 साल की जंग में किसने क्या खोया-क्या पाया और आगे क्या?
Explained: 65 हज़ार से ज़्यादा मौतें, 80% गाज़ा तबाह, 2 साल की जंग में किसने क्या खोया-क्या पाया और आगे क्या?
Paisa LIVE
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
Embed widget