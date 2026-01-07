एक्सप्लोरर
कैजुअल लुक में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए आलिया भट्ट और रणबीर कपूर, थंब्स-अप दिखाकर दिए पोज
Ranbir Kapoor-Alia Bhatt Airport Look: आज दोपहर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान दोनों कैजुअल लुक में नजर आए. उनकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
हर रोज किसी न किसी सेलेब्स को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया जाता है. इसी बीच अब हाल ही में बॉलीवुड कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को स्पॉट किया गया. दोनों ने अपने लुक्स और स्टाइल से सबका ध्यान खींचा. आइए देखते है उनकी ये तस्वीरें.
1/7
2/7
Published at : 07 Jan 2026 08:22 PM (IST)
Tags :Ranbir Kapoor Alia Bhatt
बॉलीवुड
7 Photos
कैजुअल लुक में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए आलिया भट्ट और रणबीर कपूर, थंब्स-अप दिखाकर दिए पोज
बॉलीवुड
8 Photos
कृति सेनन की बहन की शादी की तैयारियां शुरू, बॉयफ्रेंड संग प्राइवेट एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट, फैमिली ने दिए पोज
बॉलीवुड
10 Photos
धुरंधर ने तोड़ा आरआरआर का रिकॉर्ड, बनीं चौथी सबसे बड़ी फिल्म, चेक करें टॉप 10 की लिस्ट
बॉलीवुड
7 Photos
बॉलीवुड की सबसे महंगी आइटम गर्ल कौन ? तमन्ना से मलाइका तक कौन कितना करती हैं चार्ज?
बॉलीवुड
8 Photos
सनी देओल की 'बॉर्डर 2' से पहले देश डाले देशभक्ति से भरी ये फिल्में, जानें ओटीटी पर कहां हैं अवेलेबल?
बॉलीवुड
10 Photos
फैमिली संग बर्फीली वादियों में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं करीना कपूर, तस्वीरें की शेयर
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
DK शिवकुमार, सचिन पायलट, कन्हैया कुमार, बघेल...चुनावों से पहले कांग्रेस ने बनाई बड़ी टीम, इन्हें मिली जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के माता-पिता से की मुलाकात, दिलाया ये भरोसा
बॉलीवुड
कंगना रनौत को बड़ा झटका, बठिंडा कोर्ट में पेश नहीं हुईं तो जारी होगा गिरफ्तारी वारंट
क्रिकेट
बांग्लादेश में हिंदुओं से बर्बरता पर शिखर धवन का टूटा दिल, सोशल मीडिया पर किया दिल छू लेने वाला पोस्ट
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion