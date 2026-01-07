एक्सप्लोरर
धुरंधर ने तोड़ा आरआरआर का रिकॉर्ड, बनीं चौथी सबसे बड़ी फिल्म, चेक करें टॉप 10 की लिस्ट
Highest Grossing Film: फिल्म ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर एक और बड़ी सफलता हासिल कर ली है. ये फिल्म अब भारत में चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. इसने ‘आरआरआर ’ को भी पीछे छोड़ दिया है.
रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रच दिया है. फिल्म ने एसएस राजामौली की सुपरहिट ‘आरआरआर’ को पीछे छोड़ते हुए भारत में चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का खिताब अपने नाम कर लिया है. करीब 786 करोड़ की नेट कमाई के साथ ‘धुरंधर’ अब टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में चौथे नंबर पर पहुंच गई है.
