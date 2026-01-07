हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धुरंधर ने तोड़ा आरआरआर का रिकॉर्ड, बनीं चौथी सबसे बड़ी फिल्म, चेक करें टॉप 10 की लिस्ट

Highest Grossing Film: फिल्म ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर एक और बड़ी सफलता हासिल कर ली है. ये फिल्म अब भारत में चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. इसने ‘आरआरआर ’ को भी पीछे छोड़ दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Jan 2026 03:15 PM (IST)
रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रच दिया है. फिल्म ने एसएस राजामौली की सुपरहिट ‘आरआरआर’ को पीछे छोड़ते हुए भारत में चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का खिताब अपने नाम कर लिया है. करीब 786 करोड़ की नेट कमाई के साथ ‘धुरंधर’ अब टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में चौथे नंबर पर पहुंच गई है.

इस लिस्ट में पहले नंबर पर ‘पुष्पा 2’ बनी हुई है, जिसने 1234 करोड़ की रिकॉर्ड कमाई की है.
दूसरे नंबर पर ‘बाहुबली 2’ है, जिसकी भारत में टोटल कमाई 1030 करोड़ रही.
Published at : 07 Jan 2026 03:15 PM (IST)
