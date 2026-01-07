हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडफैमिली संग बर्फीली वादियों में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं करीना कपूर, तस्वीरें शेयर कर दिखाई वेकेशन की झलक

फैमिली संग बर्फीली वादियों में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं करीना कपूर, तस्वीरें शेयर कर दिखाई वेकेशन की झलक

Kareena Kapoor Khan Vacation: एक्ट्रेस करीना कपूर अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर गई हैं. इस वेकेशन की नई शानदार तस्वीरें करीना ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. आइए देखते हैं उनकी ये तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Jan 2026 02:18 PM (IST)
Kareena Kapoor Khan Vacation: एक्ट्रेस करीना कपूर अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर गई हैं. इस वेकेशन की नई शानदार तस्वीरें करीना ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. आइए देखते हैं उनकी ये तस्वीरें.

एक्ट्रेस करीना कपूर इ्न दिनों विदेश में बर्फ से ढके पहाड़ों पर अपने पति सैफ अली खान और दोनों बेटों के साथ वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी कुछ नई तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में उनके बेटे तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान भी दिखाई दिए.

1/10
करीना कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उन्होनें इंस्टाग्राम पर अपने वेकेशन की कई तस्वीरें शेयर की हैं.
करीना कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उन्होनें इंस्टाग्राम पर अपने वेकेशन की कई तस्वीरें शेयर की हैं.
2/10
अपने लेटेस्ट वेकेशन के दौरान करीना ने कई शानदार मिरर सेल्फी पोस्ट की हैं, जिसमें उनका स्टाइलिश अंदाज साफ नजर आ रहा है.
अपने लेटेस्ट वेकेशन के दौरान करीना ने कई शानदार मिरर सेल्फी पोस्ट की हैं, जिसमें उनका स्टाइलिश अंदाज साफ नजर आ रहा है.
Published at : 07 Jan 2026 02:18 PM (IST)
Tags :
Kareena Kapoor Khan SAIF ALI KHAN Daayra

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Venezuela Tension: मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका का नया तुगलकी फरमान! 'रूस-चीन समेत 4 देशों से तोड़ो रिश्ते, वरना...'
मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका का नया तुगलकी फरमान! 'रूस-चीन समेत 4 देशों से तोड़ो रिश्ते, वरना...'
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जीत के लिए कुछ भी करेगी BJP! पहले कांग्रेस और अब AIMIM से मिलाया हाथ
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जीत के लिए कुछ भी करेगी BJP! पहले कांग्रेस और अब AIMIM से मिलाया हाथ
इंडिया
Turkman Gate Dispute: फैज-ए-इलाही मस्जिद के बाहर अतिक्रमण पर बुलडोजर, क्यों हुआ एक्शन, किसकी जमीन, हर सवाल का जवाब जानें
फैज-ए-इलाही मस्जिद के बाहर अतिक्रमण पर बुलडोजर, क्यों हुआ एक्शन, किसकी जमीन, हर सवाल का जवाब जानें
स्पोर्ट्स
IPL से निकाला गया तो पाकिस्तान पहुंचे मुस्तफिजुर रहमान, PSL में कौड़ियों के भाव में बिके, जानिए कितनी लगी कीमत
IPL से निकाला गया तो पाकिस्तान पहुंचे मुस्तफिजुर रहमान, PSL में कौड़ियों के भाव में बिके, जानिए कितनी लगी कीमत
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

BMC Election में Devendra Fadnavis के लिए ठाकरे ब्रांड चुनौती या मौका ? । Maharashtra News
ठाकरे बंधुओं के महायुति पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप पर क्या बोले Devendra Fadnavis ? । Interview
Mumbai के बंटवारे से लेकर भाषा की राजनीति पर खुलकर बोले Devendra Fadnavis ।Exclusive Interview
BMC Election से ठीक पहले Fadnavis का ये दावा विपक्ष को चौंका देगा !। Devendra Fadnavis Interview
Delhi Bulldozer Action: अब कैसे बचेंगे दिल्ली के पत्थरबाज, एक्शन में आ गई पुलिस । Faiz-E-Ilahi

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
ओपिनियन: भारत कैसे आंकड़ों की कमी की वजह से प्रदूषण रोकने में नाकाम? जानें
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Venezuela Tension: मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका का नया तुगलकी फरमान! 'रूस-चीन समेत 4 देशों से तोड़ो रिश्ते, वरना...'
मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका का नया तुगलकी फरमान! 'रूस-चीन समेत 4 देशों से तोड़ो रिश्ते, वरना...'
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जीत के लिए कुछ भी करेगी BJP! पहले कांग्रेस और अब AIMIM से मिलाया हाथ
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जीत के लिए कुछ भी करेगी BJP! पहले कांग्रेस और अब AIMIM से मिलाया हाथ
इंडिया
Turkman Gate Dispute: फैज-ए-इलाही मस्जिद के बाहर अतिक्रमण पर बुलडोजर, क्यों हुआ एक्शन, किसकी जमीन, हर सवाल का जवाब जानें
फैज-ए-इलाही मस्जिद के बाहर अतिक्रमण पर बुलडोजर, क्यों हुआ एक्शन, किसकी जमीन, हर सवाल का जवाब जानें
स्पोर्ट्स
IPL से निकाला गया तो पाकिस्तान पहुंचे मुस्तफिजुर रहमान, PSL में कौड़ियों के भाव में बिके, जानिए कितनी लगी कीमत
IPL से निकाला गया तो पाकिस्तान पहुंचे मुस्तफिजुर रहमान, PSL में कौड़ियों के भाव में बिके, जानिए कितनी लगी कीमत
बॉलीवुड
'खोसला का घोसला 2' में बोमन ईरानी को रवि किशन ने किया रिप्लेस? एक्टर ने खुद बताया रूमर्स का सच
'खोसला का घोसला 2' में बोमन ईरानी को रवि किशन ने किया रिप्लेस? एक्टर ने बताया सच
हेल्थ
पैदा होने के तुरंत बाद जरूर कराएं अपने बच्चे का NBS, वरना ताउम्र पछताएंगी आप
पैदा होने के तुरंत बाद जरूर कराएं अपने बच्चे का NBS, वरना ताउम्र पछताएंगी आप
जनरल नॉलेज
अमेरिका और ट्रंप को आंखें दिखाने वाले कोलंबिया में किस धर्म का दबदबा, जानें कितने मुस्लिम?
अमेरिका और ट्रंप को आंखें दिखाने वाले कोलंबिया में किस धर्म का दबदबा, जानें कितने मुस्लिम?
नौकरी
UIDAI में सेक्शन ऑफिसर की भर्ती शुरू, लाखों में सैलरी; जानिए योग्यता और आवेदन प्रक्रिया
UIDAI में सेक्शन ऑफिसर की भर्ती शुरू, लाखों में सैलरी; जानिए योग्यता और आवेदन प्रक्रिया
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget