एक्सप्लोरर
बॉलीवुड की सबसे महंगी आइटम गर्ल कौन ? तमन्ना भाटिया से मलाइका अरोड़ा और कैटरीना तक कौन कितना करती हैं चार्ज?
Bollywood Item Girl: आइटम सॉग्स के बिना फिल्मों का मजा कम सा हो जाता है, लेकिन फिल्मी दुनिया की कुछ ऐसी अदाकारा हैं जिनका जलवा आइटम नंबर में चलता है. आइए जानें, ऐसी एक्ट्रेसेस और उनकी फीस के बारे में.
आज के समय में हर फिल्म में एक आइटम नंबर जरूर होता है.फैंस आइटम नंबर को काफी ज्यादा पसंद करते है. इनके वजह से फिल्मों की डिमांड भी काफी बढ़ जाती है. आइटम नंबर फिल्म रिलीज होने से पहले ही सोशल मीडिया के जरिए हिट होने लगते है. आपको जानकर हैरानी होगी कि आइटम नंबर के लिए एक्ट्रेस काफी मोटी रकम वसूल करती है. चलिए आपको बताते हैं एक आइटम नंबर के लिए हसीनाएं कितनी फीस वसूलती हैं.
1/7
2/7
Published at : 07 Jan 2026 03:12 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
बॉलीवुड की सबसे महंगी आइटम गर्ल कौन ? तमन्ना से मलाइका तक कौन कितना करती हैं चार्ज?
बॉलीवुड
8 Photos
सनी देओल की 'बॉर्डर 2' से पहले देश डाले देशभक्ति से भरी ये फिल्में, जानें ओटीटी पर कहां हैं अवेलेबल?
बॉलीवुड
10 Photos
फैमिली संग बर्फीली वादियों में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं करीना कपूर, तस्वीरें की शेयर
बॉलीवुड
11 Photos
'हक' में इमरान हाशमी की दूसरी बीवी बन खूब सुर्खियों में हैं वर्तिका सिंह, एक्ट्रेस की खूबसूरती दिल लूट लेगी
बॉलीवुड
10 Photos
'पीकू' से 'मकबूल' तक, इरफान खान ने अपनी इन फिल्मों से जीता था दिल, ओटीटी पर कहां हैं अवेलेबल?
बॉलीवुड
10 Photos
देश की टॉप 10 एक्ट्रेस की लिस्ट में दीपिका पादुकोण ने मारी बाजी, चेक करें पूरी लिस्ट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका का नया तुगलकी फरमान! 'रूस-चीन समेत 4 देशों से तोड़ो रिश्ते, वरना...'
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: BJP को समर्थन देने पर कांग्रेस की कार्रवाई, अंबरनाथ के ब्लॉक अध्यक्ष सस्पेंड
विश्व
व्हाइट हाउस का डॉक्टर बना अमेरिका-पाकिस्तान का डील मास्टर, 500 मिलियन डॉलर का खेल, कभी था PAK का 'दुश्मन'
टेलीविजन
बेटे काजू के जन्म के 19 दिन बाद काम पर लौटी भारती सिंह, पैपराजी को बांटी मिठाई
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
बॉलीवुड की सबसे महंगी आइटम गर्ल कौन ? तमन्ना से मलाइका तक कौन कितना करती हैं चार्ज?
बॉलीवुड
8 Photos
सनी देओल की 'बॉर्डर 2' से पहले देश डाले देशभक्ति से भरी ये फिल्में, जानें ओटीटी पर कहां हैं अवेलेबल?
एबीपी लाइव
Opinion