तमन्ना भाटिया साउथ से लेकर बॉलीवुड तक में खूब फेमस हैं. दमदार अदाकारी क साथ एक्ट्रेस आइटम नंबर्स ले भी छाई रहती हैं. उन्होंने स्त्री 2 में अपने आज की रात गान से खूब फेम पाया था. इसी के साथ एक्ट्रेस आइटम नंबर्स के लिए मोटी फीस चार्ज करती हैं. यहां तक कि स्टेड पर चंद मिनटों की परफॉर्में के लिए वे करोड़ों वसूलती हैं. उन्होंने 31 दिसंबर 2025 को गोवा में एक क्लब में न्यू ईयर इवेंट में परफॉर्मेंस दी थी और सियासत डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, तमन्ना ने 6 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए 6 करोड़ रुपये फीस चार्ज की थी.