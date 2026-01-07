एक्सप्लोरर
कृति सेनन की बहन की शादी की तैयारियां शुरू, बॉयफ्रेंड संग प्राइवेट एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट, फैमिली ने दिए पोज
Wedding Bells: कृति सेनन की बहन नूपुर की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं. नूपुर और बॉयफ्रेंड स्टेबिन बेन एयरपोर्ट पर परिवार के साथ स्पॉट हुए है. शादी उदयपुर में होने वाली है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की छोटी बहन नूपुर सेनन अपनी शादी की तैयारियों में पूरी तरह से व्यस्त हैं. फैंस के लिए खुशखबरी यह है कि नूपुर और उनके बॉयफ्रेंड स्टेबिन बेन एयरपोर्ट पर परिवार के साथ स्पॉट हुए जिससे शादी की हलचल का अंदाजा लगाया जा सकता है. रिपोर्ट्स की माने तो नूपुर और स्टेबिन की शादी राजस्थान के खूबसूरत शहर उदयपुर में एक निजी और इंटिमेट शादी के रूप में होगी.
1/8
2/8
Published at : 07 Jan 2026 06:25 PM (IST)
Tags :Kriti Sanon Nupur Sanon Stebin Ben
बॉलीवुड
8 Photos
कृति सेनन की बहन की शादी की तैयारियां शुरू, बॉयफ्रेंड संग प्राइवेट एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट, फैमिली ने दिए पोज
बॉलीवुड
10 Photos
धुरंधर ने तोड़ा आरआरआर का रिकॉर्ड, बनीं चौथी सबसे बड़ी फिल्म, चेक करें टॉप 10 की लिस्ट
बॉलीवुड
7 Photos
बॉलीवुड की सबसे महंगी आइटम गर्ल कौन ? तमन्ना से मलाइका तक कौन कितना करती हैं चार्ज?
बॉलीवुड
8 Photos
सनी देओल की 'बॉर्डर 2' से पहले देश डाले देशभक्ति से भरी ये फिल्में, जानें ओटीटी पर कहां हैं अवेलेबल?
बॉलीवुड
10 Photos
फैमिली संग बर्फीली वादियों में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं करीना कपूर, तस्वीरें की शेयर
बॉलीवुड
11 Photos
'हक' में इमरान हाशमी की दूसरी बीवी बन खूब सुर्खियों में हैं वर्तिका सिंह, एक्ट्रेस की खूबसूरती दिल लूट लेगी
बॉलीवुड
10 Photos
'पीकू' से 'मकबूल' तक, इरफान खान ने अपनी इन फिल्मों से जीता था दिल, ओटीटी पर कहां हैं अवेलेबल?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'खालिद और शरजील इमाम को जमानत...', दिल्ली दंगे के आरोपियों को कोर्ट ने नहीं दी राहत तो क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'भारतीय सैनिकों के बलिदान से बना है बांग्लादेश, फिर भी वहां...', मुजफ्फरनगर में बोले प्रवीण तोगड़िया
बॉलीवुड
कैटरीना कैफ-विक्की कौशल ने रिवील किया बेटे का नाम, जानें क्या है मतलब
क्रिकेट
न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर, खूंखार बल्लेबाज फिट घोषित
Advertisement
बॉलीवुड
8 Photos
कृति सेनन की बहन की शादी की तैयारियां शुरू, बॉयफ्रेंड संग प्राइवेट एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट, फैमिली ने दिए पोज
बॉलीवुड
10 Photos
धुरंधर ने तोड़ा आरआरआर का रिकॉर्ड, बनीं चौथी सबसे बड़ी फिल्म, चेक करें टॉप 10 की लिस्ट
एबीपी लाइव
Opinion