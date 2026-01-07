हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कृति सेनन की बहन की शादी की तैयारियां शुरू, बॉयफ्रेंड संग प्राइवेट एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट, फैमिली ने दिए पोज

कृति सेनन की बहन की शादी की तैयारियां शुरू, बॉयफ्रेंड संग प्राइवेट एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट, फैमिली ने दिए पोज

Wedding Bells: कृति सेनन की बहन नूपुर की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं. नूपुर और बॉयफ्रेंड स्टेबिन बेन एयरपोर्ट पर परिवार के साथ स्पॉट हुए है. शादी उदयपुर में होने वाली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Jan 2026 06:25 PM (IST)
Wedding Bells: कृति सेनन की बहन नूपुर की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं. नूपुर और बॉयफ्रेंड स्टेबिन बेन एयरपोर्ट पर परिवार के साथ स्पॉट हुए है. शादी उदयपुर में होने वाली है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की छोटी बहन नूपुर सेनन अपनी शादी की तैयारियों में पूरी तरह से व्यस्त हैं. फैंस के लिए खुशखबरी यह है कि नूपुर और उनके बॉयफ्रेंड स्टेबिन बेन एयरपोर्ट पर परिवार के साथ स्पॉट हुए जिससे शादी की हलचल का अंदाजा लगाया जा सकता है. रिपोर्ट्स की माने तो नूपुर और स्टेबिन की शादी राजस्थान के खूबसूरत शहर उदयपुर में एक निजी और इंटिमेट शादी के रूप में होगी.

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की छोटी बहन नूपुर सेनन जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं और शादी की तैयारियां अब पूरी तरह से जोरों पर चल रही हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की छोटी बहन नूपुर सेनन जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं और शादी की तैयारियां अब पूरी तरह से जोरों पर चल रही हैं.
नूपुर ने लंबे समय से अपने बॉयफ्रेंड, सिंगर स्टेबिन बेन के साथ सगाई की हुई है और अब दोनों की शादी को लेकर परिवार में उत्साह देखने को मिल रहा है.
नूपुर ने लंबे समय से अपने बॉयफ्रेंड, सिंगर स्टेबिन बेन के साथ सगाई की हुई है और अब दोनों की शादी को लेकर परिवार में उत्साह देखने को मिल रहा है.
Published at : 07 Jan 2026 06:25 PM (IST)
Kriti Sanon Nupur Sanon Stebin Ben

