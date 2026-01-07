एक्सप्लोरर
सनी देओल की 'बॉर्डर 2' से पहले देश डाले देशभक्ति से भरी ये फिल्में, जानें ओटीटी पर कहां हैं अवेलेबल?
Patriotic Movies: अगर आप ‘बॉर्डर 2’ देखने से पहले देशभक्ति का जोश महसूस करना चाहते हैं तो बॉर्डर, शेरशाह, उरी, लक्ष्य और जब तक है जान जैसी 7 दमदार आर्मी फिल्मों को जरूर देखें. इन ओटीटी पर अवेलेबल हैं
देशभक्ति और आर्मी पर बनी फिल्में हमेशा दिल को छू जाती हैं. देश के जवानों की बहादुरी, जज्बा और बलिदान को दिखाने वाली ये फिल्में देखने का अपना ही मजा है. अब जब ‘बॉर्डर 2’ आने वाली है तो उससे पहले कुछ ऐसी फिल्में हैं जो आपको जोश से भर देंगी और देश के लिए गर्व महसूस कराएंगी.
बॉलीवुड
8 Photos
सनी देओल की 'बॉर्डर 2' से पहले देश डाले देशभक्ति से भरी ये फिल्में, जानें ओटीटी पर कहां हैं अवेलेबल?
बॉलीवुड
10 Photos
फैमिली संग बर्फीली वादियों में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं करीना कपूर, तस्वीरें की शेयर
बॉलीवुड
11 Photos
'हक' में इमरान हाशमी की दूसरी बीवी बन खूब सुर्खियों में हैं वर्तिका सिंह, एक्ट्रेस की खूबसूरती दिल लूट लेगी
बॉलीवुड
10 Photos
'पीकू' से 'मकबूल' तक, इरफान खान ने अपनी इन फिल्मों से जीता था दिल, ओटीटी पर कहां हैं अवेलेबल?
बॉलीवुड
10 Photos
देश की टॉप 10 एक्ट्रेस की लिस्ट में दीपिका पादुकोण ने मारी बाजी, चेक करें पूरी लिस्ट
बॉलीवुड
10 Photos
बिपाशा बसु की 10 तस्वीरें, पुराने दिनों में कुछ ऐसी दिखती थीं एक्ट्रेस, अब पहचान पाना होगा मुश्किल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका का नया तुगलकी फरमान! 'रूस-चीन समेत 4 देशों से तोड़ो रिश्ते, वरना...'
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जीत के लिए कुछ भी करेगी BJP! पहले कांग्रेस और अब AIMIM से मिलाया हाथ
इंडिया
फैज-ए-इलाही मस्जिद के बाहर अतिक्रमण पर बुलडोजर, क्यों हुआ एक्शन, किसकी जमीन, हर सवाल का जवाब जानें
स्पोर्ट्स
IPL से निकाला गया तो पाकिस्तान पहुंचे मुस्तफिजुर रहमान, PSL में कौड़ियों के भाव में बिके, जानिए कितनी लगी कीमत
Advertisement
बॉलीवुड
8 Photos
सनी देओल की 'बॉर्डर 2' से पहले देश डाले देशभक्ति से भरी ये फिल्में, जानें ओटीटी पर कहां हैं अवेलेबल?
बॉलीवुड
10 Photos
फैमिली संग बर्फीली वादियों में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं करीना कपूर, तस्वीरें की शेयर
एबीपी लाइव
Opinion