एक्सप्लोरर
सागरिका घाटगे को पहली नजर में पसंद आ गए थे जहीर खान, दोस्त ने बदल दी लव स्टोरी
चक दे इंडिया से पहचान बनाने वाली सागरिका घाटगे ने चुनिंदा फिल्मों में काम किया है. लेकिन उनकी लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं है. क्रिकेटर जहीर खान के साथ से शादी तक का सफर बेहद खास है.
सागरिका घाटगे उन एक्ट्रेस में से हैं जो ज्यादा शोर-शराबे में नहीं रहीं. लेकिन अपनी सादगी और काम से लोगों के दिल में जगह बना गई हैं. ‘चक दे इंडिया’ से उन्हें खास पहचान मिली और बाद में उनका नाम फिल्मों के साथ-साथ क्रिकेटर जहीर खान की लव स्टोरी से भी जुड़ा. आपको बता दे की एक्ट्रेस 8 जनवरी को अपना बर्थडे मनाने जा रही है. हर साल अपने जन्मदिन के मौके पर सागरिका फिर से सुर्खियों में आ जाती हैं. क्योंकि उनका सफर काम, प्यार और जिंदगी में बैलेंस की एक खूबसूरत कहानी है.
1/10
2/10
Published at : 07 Jan 2026 09:38 PM (IST)
Tags :Zaheer Khan Sagarika Ghatge Bollywood
बॉलीवुड
7 Photos
कैजुअल लुक में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए आलिया भट्ट और रणबीर कपूर, थंब्स-अप दिखाकर दिए पोज
बॉलीवुड
8 Photos
कृति सेनन की बहन की शादी की तैयारियां शुरू, बॉयफ्रेंड संग प्राइवेट एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट, फैमिली ने दिए पोज
बॉलीवुड
10 Photos
धुरंधर ने तोड़ा आरआरआर का रिकॉर्ड, बनीं चौथी सबसे बड़ी फिल्म, चेक करें टॉप 10 की लिस्ट
बॉलीवुड
7 Photos
बॉलीवुड की सबसे महंगी आइटम गर्ल कौन ? तमन्ना से मलाइका तक कौन कितना करती हैं चार्ज?
बॉलीवुड
8 Photos
सनी देओल की 'बॉर्डर 2' से पहले देश डाले देशभक्ति से भरी ये फिल्में, जानें ओटीटी पर कहां हैं अवेलेबल?
बॉलीवुड
10 Photos
फैमिली संग बर्फीली वादियों में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं करीना कपूर, तस्वीरें की शेयर
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
DK शिवकुमार, सचिन पायलट, कन्हैया कुमार, बघेल...चुनावों से पहले कांग्रेस ने बनाई बड़ी टीम, इन्हें मिली जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के माता-पिता से की मुलाकात, दिलाया ये भरोसा
बॉलीवुड
कंगना रनौत को बड़ा झटका, बठिंडा कोर्ट में पेश नहीं हुईं तो जारी होगा गिरफ्तारी वारंट
क्रिकेट
बांग्लादेश में हिंदुओं से बर्बरता पर शिखर धवन का टूटा दिल, सोशल मीडिया पर किया दिल छू लेने वाला पोस्ट
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion