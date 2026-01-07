एक्सप्लोरर
'हक' में इमरान हाशमी की दूसरी बीवी बन खूब सुर्खियों में हैं वर्तिका सिंह, एक्ट्रेस की खूबसूरती दिल लूट लेगी
Vartika Singh: फिल्म ‘हक‘ में वर्तिका सिंह परफॉर्मेंस के मामले में किसी से कम नहीं लगीं. लेकिन ‘हक’ तक पहुंचने का उनका सफर आसान नहीं रहा. उन्हें यह फिल्म कई ऑडिशन देने और रिजेक्शन झेलने के बाद मिली.
इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म ‘हक’ 7 नवंबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. उस वक्त फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. अब जब फिल्म ओटीटी पर आई है तो यामी गौतम के साथ-साथ एक नई एक्ट्रेस वर्तिका सिंह भी चर्चा में आ गई हैं. फिल्म में सायरा का रोल निभाने वाली वर्तिका की एक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद किया है. सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ हो रही है और फैंस जानना चाहते हैं कि आखिर वर्तिका सिंह हैं कौन.
07 Jan 2026
