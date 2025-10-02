हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
58 साल की माधुरी दीक्षित की जवानी की तस्वीरें देखी हैं? हुस्न से कहर ढाती थीं धक-धक गर्ल

58 साल की माधुरी दीक्षित की जवानी की तस्वीरें देखी हैं? हुस्न से कहर ढाती थीं धक-धक गर्ल

Madhuri Dixit Pics: माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की सुपरस्टार रही हैं. वहीं वे बला की खूबसूरत भी हैं. 58 साल की हो चुकी माधुरी दीक्षित अपनी जवानी के दिनों में कहर ढाती थीं.

By : निशा शर्मा  | Updated at : 02 Oct 2025 03:20 PM (IST)
Madhuri Dixit Pics: माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की सुपरस्टार रही हैं. वहीं वे बला की खूबसूरत भी हैं. 58 साल की हो चुकी माधुरी दीक्षित अपनी जवानी के दिनों में कहर ढाती थीं.

माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की धक धक गर्ल हैं. उन्होंने अपने करियर में तमाम ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं और वे आज भी अपने डांस और एक्टिंग की वजह से दर्शकों के दिलों पर राज करती हैं. माधुरी 58 साल की उम्र में भी हुस्न की मल्लिका लगती हैं. चलिए यहां एक्ट्रेस की जवानी के दिनों की तस्वीरें देखते हैं.

1/11
माधुरी दीक्षित का जन्म 1967 में मुंबई हुआ था और वे अब 58 साल की हो चुकी हैं. लेकिन उनकी खूबसूरती ज्यों की त्यों बरकरार है.
माधुरी दीक्षित का जन्म 1967 में मुंबई हुआ था और वे अब 58 साल की हो चुकी हैं. लेकिन उनकी खूबसूरती ज्यों की त्यों बरकरार है.
2/11
माधुरी दीक्षित ने अबोध से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इसके बाद उनकी 8 फिल्में फ्लॉप रही लेकिन फिर तेजाब आई और उनकी किस्मत चमक गई वे रातों-रात स्टार बन गई थीं. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.
माधुरी दीक्षित ने अबोध से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इसके बाद उनकी 8 फिल्में फ्लॉप रही लेकिन फिर तेजाब आई और उनकी किस्मत चमक गई वे रातों-रात स्टार बन गई थीं. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.
3/11
इसके बाद माधुरी ने दिल, बेटा, दिल तो पागल है, हम आपके हैं कौन, देवदास जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं और बॉलीवुड की लेडी सुपरस्टार बन गईं.
इसके बाद माधुरी ने दिल, बेटा, दिल तो पागल है, हम आपके हैं कौन, देवदास जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं और बॉलीवुड की लेडी सुपरस्टार बन गईं.
4/11
माधुरी ने जहां अपनी एक्टिंग से खूब तारीफें बटोरी तो वहीं लोग उनके डांस के भी दीवाने हैं. वहीं उनकी खूबसूरत स्माइल भी फैंस का दिल चुरा लेती है.
माधुरी ने जहां अपनी एक्टिंग से खूब तारीफें बटोरी तो वहीं लोग उनके डांस के भी दीवाने हैं. वहीं उनकी खूबसूरत स्माइल भी फैंस का दिल चुरा लेती है.
5/11
माधुरी दीक्षित ने अपनी शानदार फिल्मों की बदौलत 6 फिल्मफेयर अवॉर्ड अपने नाम किए हैं. वहीं उन्हें पद्मश्री अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है.
माधुरी दीक्षित ने अपनी शानदार फिल्मों की बदौलत 6 फिल्मफेयर अवॉर्ड अपने नाम किए हैं. वहीं उन्हें पद्मश्री अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है.
6/11
माधुरी हमेशा से ही काफी खूबसूत रही हैं. उनकी जवानी के दिनों की इस तस्वीर पर कोई भी दिल हाल बैठे.
माधुरी हमेशा से ही काफी खूबसूत रही हैं. उनकी जवानी के दिनों की इस तस्वीर पर कोई भी दिल हाल बैठे.
7/11
माधुरी दीक्षित हर लुक में खूबसूरत लगती हैं. इस येलो ड्रेस में तो वे कमाल की लग रही हैं.
माधुरी दीक्षित हर लुक में खूबसूरत लगती हैं. इस येलो ड्रेस में तो वे कमाल की लग रही हैं.
8/11
फिल्म हम आपके हैं कौन में माधुरी दीक्षित बला की हसीन लगी थीं. उनकी ये फिल्म बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म है.
फिल्म हम आपके हैं कौन में माधुरी दीक्षित बला की हसीन लगी थीं. उनकी ये फिल्म बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म है.
9/11
माधुरी दीक्षित के जवानी के दिनों की ये तस्वीर भी बेहद प्यारी है. इस फोटो में एक्ट्रेस काफी मासूम लग रही हैं.
माधुरी दीक्षित के जवानी के दिनों की ये तस्वीर भी बेहद प्यारी है. इस फोटो में एक्ट्रेस काफी मासूम लग रही हैं.
10/11
माधुरी दीक्षित की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 1999 में डॉ श्रीराम नेने से शादी की थी. इस जोड़ी के दो बेटे हैं
माधुरी दीक्षित की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 1999 में डॉ श्रीराम नेने से शादी की थी. इस जोड़ी के दो बेटे हैं
11/11
माधुरी दीक्षित ने शादी के बाद फिल्मों से ब्रेक ले लिया था लेकिन फिर कुछ साल पहले उन्होंने फिर से फिल्मों में कमबैक किया. फिलहाल वे छोटे पर्दे पर डांस रियलिटी शो में बतौर जज नजर आती हैं.
माधुरी दीक्षित ने शादी के बाद फिल्मों से ब्रेक ले लिया था लेकिन फिर कुछ साल पहले उन्होंने फिर से फिल्मों में कमबैक किया. फिलहाल वे छोटे पर्दे पर डांस रियलिटी शो में बतौर जज नजर आती हैं.
Published at : 02 Oct 2025 03:20 PM (IST)
Tags :
Madhuri Dixit

Photo Gallery

View More
