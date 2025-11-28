हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
डीप नेक ड्रेस में कृति खरबंदा ने बिखेरा हुस्न का जलवा, वायरल फोटोज देख बढ़ जाएंगी धड़कनें

डीप नेक ड्रेस में कृति खरबंदा ने बिखेरा हुस्न का जलवा, वायरल फोटोज देख बढ़ जाएंगी धड़कनें

Kriti Kharbanda Photos: कृति खरबंदा आए दिन अपने फैशन सेंस को लेके सुर्खियों में रहती हैं. स्टाइलिश लुक के साथ उन्होंने लाइमलाइट अपने नाम कर किया है. ये तस्वीरें देख आप खूबसूरती के कायल हो जाएंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Nov 2025 09:37 PM (IST)
Kriti Kharbanda Photos: कृति खरबंदा आए दिन अपने फैशन सेंस को लेके सुर्खियों में रहती हैं. स्टाइलिश लुक के साथ उन्होंने लाइमलाइट अपने नाम कर किया है. ये तस्वीरें देख आप खूबसूरती के कायल हो जाएंगे.

कृति खरबंदा ने सोशल मीडिया पर अपनी लेटेस्ट तस्वीरों के साथ सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. ब्राउन डीप नेक गाउन में उनका ये क्लासी लुक फैंस को बहुत पसंद आ रहा है. इन तस्वीरों में देखिए हसीना की खूबसूरती.

कृति खरबंदा फिल्मों के अलावा सोशल मीडिया पर अपने ग्लैमरस लुक्स से स्पॉटलाइट में रहती हैं. अब एक बार फिर उन्होंने अपनी इन लेटेस्ट पिक्चर्स के साथ फैंस को अपना मुरीद बना किया है.
भले एक्ट्रेस अभी फिल्मों से दूर हैं लेकिन सोशल मीडिया पर वो एक्टिव रहती हैं. फैंस को भी उनकी एक झलक का बेसब्री से इंतजार रहता है. एक्ट्रेस ने अपनी इस लेटेस्ट पोस्ट से फैंस को खुश कर दिया है साथ ही इंटरनेट का पारा भी हाई कर दिया है.
कृति खरबंदा ने ब्राउन कलर की ड्रेस कैरी की है. इसके साथ उन्होंने कई अलग-अलग सिजलिंग पोज देते हुए अपने पिक्चर्स शेयर किए हैं.
इन वायरल फोटोज में आप देख सकते हैं कि एक्ट्रेस ने डीप नेक ड्रेस कैरी किया है जो उपर से फिटेड और लोअर बॉडी में फ्लोई नजर आ रहा है.
अपने इस ड्रेस के साथ उन्होंने सिंपल सा पेंडेंट कैरी किया है. इसके साथ ही उन्होंने अपनी उंगलियों को कई अंगूठियों से भी सजाया है और अपने नेल्स पर ब्राउन नेल पेंट भी लगाया है.
एक्ट्रेस ने अपने मेकअप को सटल ही रखा है. अपनी आंखों में विंग्ड आईलाइनर और पिंक शेड का आईशैडो लगाते हुए लिप ग्लॉस के साथ उन्होंने अपना मेकअप पूरा किया.
प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो आखिरी बार कृति खरबंदा को 'राणा नायडू सीजन 2' में देखा गया. इसमें दर्शकों ने उनके एक्टिंग की बहुत सराहना भी की थी.
Published at : 28 Nov 2025 09:37 PM (IST)
Kriti Kharbanda Rana Naidu 2

बॉलीवुड फोटो गैलरी

