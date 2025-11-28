कियारा-सिद्धार्थ से परिणीति-राघव तक, जानें किस सेलेब ने क्या रखा अपने बच्चे का नाम, देखें लिस्ट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bollywood Celebs Kids Name: इस साल कई कपल्स ने अपने बेबी का वेलकम किया. इसी मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि सेलेब्स ने अपने बच्चे का क्या नाम रखा है. आइए जानते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Nov 2025 01:21 PM (IST)
Bollywood Celebs Kids Name: इस साल कई कपल्स ने अपने बेबी का वेलकम किया. इसी मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि सेलेब्स ने अपने बच्चे का क्या नाम रखा है. आइए जानते हैं.

साल 2025 में कई बॉलीवुड सेलेब्स के घर किलकारी गूंजी. कियारा सिद्धार्थ से परिणीती राघव तक कई कपल्स ने इस साल अपने बेबी का वेलकम किया. इसी मौके पर आइए जानते है सेलेब्स ने अपने बच्चे का क्या नाम रखा है.

1/7
बॉलीवुड कपल कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इस साल 16 जुलाई को अपनी प्रिंसेस का वेलकम किया था. वहीं अब कपल ने पोस्ट शेयर करके अपने बेबी का नाम रिवील किया है. पोस्ट शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, 'हमारी प्रार्थनाओं से, हमारी बाहों तक, हमारा दिव्य आशीर्वाद, हमारी राजकुमारी. सरायाह मल्होत्रा (Saraayah)'.
बॉलीवुड कपल कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इस साल 16 जुलाई को अपनी प्रिंसेस का वेलकम किया था. वहीं अब कपल ने पोस्ट शेयर करके अपने बेबी का नाम रिवील किया है. पोस्ट शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, 'हमारी प्रार्थनाओं से, हमारी बाहों तक, हमारा दिव्य आशीर्वाद, हमारी राजकुमारी. सरायाह मल्होत्रा (Saraayah)'.
2/7
एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने इसी साल 19 अक्टूबर को अपने बेबी का वेलकम किया था. एक्ट्रेस ने बेटे को जन्म दिया. वहीं अब कपल ने अपने बेटे का नाम रिवील के दिया है. पोस्ट शेयर उन्होंने लिखा, 'जलस्य रूपम, प्रेमस्य स्वरूपम तत्र एव नीर. हमारे दिलों को हमारे दिलों को जीवन की एक अनंत बूंद में शांति मिली. हमने इसका नाम 'नीर' रखा, मतलब-शुद्ध, दिव्य, असीम.
एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने इसी साल 19 अक्टूबर को अपने बेबी का वेलकम किया था. एक्ट्रेस ने बेटे को जन्म दिया. वहीं अब कपल ने अपने बेटे का नाम रिवील के दिया है. पोस्ट शेयर उन्होंने लिखा, 'जलस्य रूपम, प्रेमस्य स्वरूपम तत्र एव नीर. हमारे दिलों को हमारे दिलों को जीवन की एक अनंत बूंद में शांति मिली. हमने इसका नाम ‘नीर’ रखा, मतलब-शुद्ध, दिव्य, असीम.
3/7
एक्ट्रेस अथिया शेट्टी और क्रिकेटर kl राहुल ने इस साल 24 मार्च को नन्ही परी का वेलकम किया. एक्ट्रेस ने पोस्ट शेयर बेबी का नाम और उसका मतलब बताया. उन्होंने अपनी लाडली बेटी का नाम इवारा रखा. जिसका मतलब है भगवान का तोहफा.
एक्ट्रेस अथिया शेट्टी और क्रिकेटर kl राहुल ने इस साल 24 मार्च को नन्ही परी का वेलकम किया. एक्ट्रेस ने पोस्ट शेयर बेबी का नाम और उसका मतलब बताया. उन्होंने अपनी लाडली बेटी का नाम इवारा रखा. जिसका मतलब है भगवान का तोहफा.
4/7
एक्टर अरबाज खान की दूसरी वाइफ शूरा खान ने इस साल 5 अक्टूबर को एक बेटी को जन्म दिया. वहीं कुछ दिन पहले शूरा और अरबाज खान ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंनें बेटी का नाम बताया. अरबाज ने बेटी का नाम बताते हुए लिखा, 'वेलकम बेबी गर्ल सिपारा खान. लव शूरा एंड अरबाज.'
एक्टर अरबाज खान की दूसरी वाइफ शूरा खान ने इस साल 5 अक्टूबर को एक बेटी को जन्म दिया. वहीं कुछ दिन पहले शूरा और अरबाज खान ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंनें बेटी का नाम बताया. अरबाज ने बेटी का नाम बताते हुए लिखा, 'वेलकम बेबी गर्ल सिपारा खान. लव शूरा एंड अरबाज.'
5/7
इलियाना डिक्रूज ने इस साल अपने दूसरे बच्चे का वेलकम किया. उन्होंने 19 जून 2025 को बेटे को जन्म दिया था. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर अपने बेटे का नाम कीनू राफे डोलन बताया.
इलियाना डिक्रूज ने इस साल अपने दूसरे बच्चे का वेलकम किया. उन्होंने 19 जून 2025 को बेटे को जन्म दिया था. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर अपने बेटे का नाम कीनू राफे डोलन बताया.
6/7
बॉलीवुड कपल कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने अपने बेटे का वेलकम 7 नवंबर, 2025 को किया था. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके यह खुशखबरी दी थी. फिलहाल दोंनो ने अभी तक अपने बेटे का नाम रिवील नहीं किया है.
बॉलीवुड कपल कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने अपने बेटे का वेलकम 7 नवंबर, 2025 को किया था. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके यह खुशखबरी दी थी. फिलहाल दोंनो ने अभी तक अपने बेटे का नाम रिवील नहीं किया है.
7/7
राजकुमार राव ने अपनी पत्नी पत्रलेखा के साथ 15 नवंबर 2025 को अपनी चौथी एनिवर्सरी पर अपनी बेटी का वेलकम किया था. उन्होंने यह गुड न्यूज सोशल मीडिया पर शेयर की और लिखा, 'भगवान ने उन्हें इस खास दिन पर सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया है'. फिलहाल दोंनो ने अभी तक अपनी लाडली बेटी का नाम रिवील नहीं किया है.
राजकुमार राव ने अपनी पत्नी पत्रलेखा के साथ 15 नवंबर 2025 को अपनी चौथी एनिवर्सरी पर अपनी बेटी का वेलकम किया था. उन्होंने यह गुड न्यूज सोशल मीडिया पर शेयर की और लिखा, 'भगवान ने उन्हें इस खास दिन पर सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया है'. फिलहाल दोंनो ने अभी तक अपनी लाडली बेटी का नाम रिवील नहीं किया है.
