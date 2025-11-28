कियारा-सिद्धार्थ से परिणीति-राघव तक, जानें किस सेलेब ने क्या रखा अपने बच्चे का नाम, देखें लिस्ट

एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने इसी साल 19 अक्टूबर को अपने बेबी का वेलकम किया था. एक्ट्रेस ने बेटे को जन्म दिया. वहीं अब कपल ने अपने बेटे का नाम रिवील के दिया है. पोस्ट शेयर उन्होंने लिखा, 'जलस्य रूपम, प्रेमस्य स्वरूपम तत्र एव नीर. हमारे दिलों को हमारे दिलों को जीवन की एक अनंत बूंद में शांति मिली. हमने इसका नाम ‘नीर’ रखा, मतलब-शुद्ध, दिव्य, असीम.