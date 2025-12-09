सारा तेंदुलकर से सलमान खान तक, एयरपोर्ट पर दिखा सेलेब्स का डैशिंग लुक

वहीं कुशा कपिला की भी लेटेस्ट तस्वीरें फैंस का दिल जीत रही हैं. बाकी सभी सेलेब्स के बीच उन्होंने अपने ग्लैमर का तड़का लगाते हुए पैप्स के सामने पोज किया. ऑफ वाइट सैटिन ड्रेस और लेदर जैकेट में उनका लुक देखने लायक है.