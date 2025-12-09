एक्सप्लोरर
सारा तेंदुलकर से सलमान खान तक, एयरपोर्ट पर दिखा सेलेब्स का डैशिंग लुक
Celebrities Spotted At Airport: सारा तेंदुलकर से लेकर सलमान खान तक, आज एयरपोर्ट पर कई सेलिब्रिटीज स्टाइलिश लुक्स में स्पॉट हुए. इस दौरान पैप्स ने उन्हें अपने कैमरे में उन्हें बखूबी कैप्चर भी किया.
एयरपोर्ट पर आए दिन ही पैप्स सेलेब्स को स्पॉट करते हैं. लेकिन हाल ही में एयरपोर्ट पर कई सेलिबिटीज का जमावड़ा देखने को मिला. सबके भाईजान सलमान खान, पॉपुलर स्टैंडअप कॉमेडियन अनुभव बस्सी, कुशा कपिला और अर्जुन कपूर भी आज एयरपोर्ट पर नजर आए.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 09 Dec 2025 07:01 PM (IST)
Tags :Sohail Khan Sara Tendulkar SALMAN KHAN
