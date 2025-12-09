अमरोहा: माता-पिता के बीच सो रहे बच्चे की घुटने से मौत, महज 23 दिन का था मासूम
Amroha Baby Death: अमरोहा मे माता-पिता के बीच सो रहे 23 दिन के बच्चे की दम घुटने से मौत हो गई. बच्चे की हालत देख उसकी मां बेहोश हो गई.
अमरोहा के एक गांव में रविवार (7 दिसंबर) की रात एक दर्दनाक घटना में 23 दिन के नवजात की माता-पिता के बीच सोते समय दबने से दम घुटकर मौत हो गई. रविवार रात दंपती सो रहे थे और बच्चा दोनों के बीच में था. रात में किसी वक्त मासूम बच्चा पति-पत्नी के बीच में दब गया. दम घुटने से बच्चे की मृत्यु हो गई.
अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति खेती करता है. 23 दिन पहले पत्नी ने बेटे को जन्म दिया था. रविवार रात दंपती सो रहे थे और बच्चा दोनों के बीच में था. रात लगभग 11 बजे मां की आंख खुली तो बच्चा हरकत करता नहीं दिखा.
बच्चे को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे माता-पिता
इस बीच परेशान मां ने पास में सो रहे पति को जगाया. पति ने भी बच्चे को हिलाया डुलाया. बावजूद इसके बच्चे में हरकत नहीं हुई. सहमे दंपती तत्काल मासूम बच्चे को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे. यहां चिकित्साधीक्षक डा.योगेंद्र सिंह ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया.
दिल दहलाने वाली घटना सुनकर मां बेसुध हो गई. पिता को भी समझ नहीं आया कि आखिर क्या हो गया. साथ आए स्वजन दोनों को समझाकर घर ले गए. उधर स्वजन ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी.
अपने बच्चे की मौत पर बेहोश हुई मां
इस बीच जैसे ही बच्चे की मौत मां ने सुनी वह रोने लगी. बच्चे की हालत देखकर मां बेहोश हो गई. बताया जा रहा है कि बच्चे की मौत पर मां की हालत खराब है. फिलहाल पिता भी बच्चे की मौत पर गमगीन बैठा है.
परिजन बच्चे के माता-पिता को समझाने में लगे हुए. इस घटना से आसपास के लोग भी मायूस हैं. अचानक हुई मौत पर इलाके में हड़कंप मच गया. फिलहाल हर तरफ बच्चे की मौत पर सन्नाटा पसरा हुआ है. महज 23 दिन के मासूम की इस तरह हुई मौत पर हर कोई गम में है.
