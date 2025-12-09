हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
साड़ी के अलावा वेस्टर्न लुक में भी जलवा बिखेरती हैं गिरिजा ओक, देखें तस्वीरें

साड़ी के अलावा वेस्टर्न लुक में भी जलवा बिखेरती हैं गिरिजा ओक, देखें तस्वीरें

Girija Oak Western Look: साड़ी लुक से सुर्खियां बटोरने वाली एक्ट्रेस गिरिजा ओक वेस्टर्न लुक में भी बेहद खूबसूरत दिखती हैं. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें जिसमें वो ड्रेसेस में जलवा बिखेर रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Dec 2025 07:48 PM (IST)
Girija Oak Western Look: साड़ी लुक से सुर्खियां बटोरने वाली एक्ट्रेस गिरिजा ओक वेस्टर्न लुक में भी बेहद खूबसूरत दिखती हैं. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें जिसमें वो ड्रेसेस में जलवा बिखेर रही हैं.

एक्ट्रेस गिरिजा ओक अक्सर अपने साड़ी लुक को लेकर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. उनका ये अंदाज फैंस को खूब पसंद आता है. लेकिन बता दे ये हसीना ट्रेडिशनल के अलावा वेस्टर्न लुक में भी कमाल की लगती है. उनके वेस्टर्न लुक की भी फैंस तारीफ करते है.

1/7
1/7

गिरिजा ओक अक्सर इंस्टाग्राम पर वेस्टर्न लुक में अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती है, जहां वो अपने स्टाइलिश लुक्स से सबका ध्यान खींच लेती हैं.
गिरिजा ओक अक्सर इंस्टाग्राम पर वेस्टर्न लुक में अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती है, जहां वो अपने स्टाइलिश लुक्स से सबका ध्यान खींच लेती हैं.
2/7
2/7

इस फ्लोरल प्रिंट ड्रेस में एक्ट्रेस कमाल की लग रही हैं. उनका ये अंदाज उन्हें और भी निखार रहा है. उन्होंने शटल मेकअप किया है और कर्ली हेयर्स रखे है.
इस फ्लोरल प्रिंट ड्रेस में एक्ट्रेस कमाल की लग रही हैं. उनका ये अंदाज उन्हें और भी निखार रहा है. उन्होंने शटल मेकअप किया है और कर्ली हेयर्स रखे है.
3/7
3/7

एक्ट्रेस का ये लुक काफी क्लासी लग रहा है. उन्होंने येलो कलर का ब्लेजर एंड पैंट पहना हुआ है साथ ही ब्लैक हील्स भी कैरी की.
एक्ट्रेस का ये लुक काफी क्लासी लग रहा है. उन्होंने येलो कलर का ब्लेजर एंड पैंट पहना हुआ है साथ ही ब्लैक हील्स भी कैरी की.
4/7
4/7

इस फोटो में एक्ट्रेस ब्लैक कलर का गाउन पहने नजर आ रही हैं. लुक को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए उन्होंने सिल्वर एक्सेसरीज कैरी की है. उनका ये वेस्टर्न लुक बेहद है खास है.
इस फोटो में एक्ट्रेस ब्लैक कलर का गाउन पहने नजर आ रही हैं. लुक को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए उन्होंने सिल्वर एक्सेसरीज कैरी की है. उनका ये वेस्टर्न लुक बेहद है खास है.
5/7
5/7

इस शिमरी ड्रेस में एक्ट्रेस कहर ढा रही हैं. उन्होंने लुक को कंप्लीट करने के लिए अपने मेकअप को सटल रखा है और बन बनाया है, जिसमें वो काफी ब्यूटीफुल दिख रही हैं.
इस शिमरी ड्रेस में एक्ट्रेस कहर ढा रही हैं. उन्होंने लुक को कंप्लीट करने के लिए अपने मेकअप को सटल रखा है और बन बनाया है, जिसमें वो काफी ब्यूटीफुल दिख रही हैं.
6/7
6/7

इस फोटो में एक्ट्रेस व्हाइट कलर की ड्रेस पहने नजर आ रही हैं. नेचुरल ब्यूटी और स्माइल के साथ उनका ये लुक और भी खूबसूरत लग रहा है.
इस फोटो में एक्ट्रेस व्हाइट कलर की ड्रेस पहने नजर आ रही हैं. नेचुरल ब्यूटी और स्माइल के साथ उनका ये लुक और भी खूबसूरत लग रहा है.
7/7
7/7

इस लुक में एक्ट्रेस काफी मॉडर्न और स्टाइलिश दिख रही है. उन्होंने ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस कैरी की है और लोक को और भी खास बनाने के लिए ओपन हेयर रखे हैं जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत दिख रही है.
इस लुक में एक्ट्रेस काफी मॉडर्न और स्टाइलिश दिख रही है. उन्होंने ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस कैरी की है और लोक को और भी खास बनाने के लिए ओपन हेयर रखे हैं जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत दिख रही है.
Published at : 09 Dec 2025 07:48 PM (IST)

Tags :
Tags :
Girija Oak

बॉलीवुड फोटो गैलरी

