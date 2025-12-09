न्यू ईयर पार्टी के लिए परफेक्ट है सुहाना खान के ये स्टनिंग लुक्स, तस्वीरों से लें इंस्पिरेशन

एक्ट्रेस का हर एक आउटफिट आपके न्यू ईयर पार्टी के लिए एक परफेक्ट चॉइस होगा. यहां उन्होंने मरून कलर का स्ट्रेपलेस आउटफिट कैरी किया. इसमें फ्लोरल पैटर्न बने हैं जो न्यू ईयर पार्टी के वाइब के लिए एकदम सटीक है. गोल्डन इयरिंग्स और अंगूठे पहन, ग्लौसी मेकअप के साथ उन्होंने अपना ये लुक कंप्लीट किया है.