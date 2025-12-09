हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
न्यू ईयर पार्टी के लिए परफेक्ट है सुहाना खान के ये स्टनिंग लुक्स, तस्वीरों से लें इंस्पिरेशन

न्यू ईयर पार्टी के लिए परफेक्ट है सुहाना खान के ये स्टनिंग लुक्स, तस्वीरों से लें इंस्पिरेशन

Suhana Khan New Year Party Look: सुहाना खान का फैशन अक्सर चर्चा में रहता है. उन्होंने अपने स्टाइलिश लुक्स से सभी को कई बार इंप्रेस किया है. न्यू ईयर पार्टी के लिए उनके ये आउटफिट्स परफेक्ट हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Dec 2025 07:11 PM (IST)
Suhana Khan New Year Party Look: सुहाना खान का फैशन अक्सर चर्चा में रहता है. उन्होंने अपने स्टाइलिश लुक्स से सभी को कई बार इंप्रेस किया है. न्यू ईयर पार्टी के लिए उनके ये आउटफिट्स परफेक्ट हैं.

सुहाना खान भले ही फिल्मों में काम नजर आती हों. लेकिन स्टाइल और फैशन के मामले में वो सबसे आगे रहती हैं. सोशल मीडिया पर उनके ग्लैमरस अवतार के फैंस दीवाने हैं. न्यू ईयर पार्टी के लिए आप उनके लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

किंग खान की लाडली सुहाना खान हर लुक में ही कहर ढाती हैं. चाहे इंडियन हो या वेस्टर्न हर एक आउटफिट उनपर बिल्कुल परफेक्ट लगता है. अब जल्द ही न्यू ईयर आने वाला है. ऐसे में आप अगर अपने आउटफिट्स को लेकर कन्फ्यूज्ड हैं तो हसीना से लीजिए इंस्पिरेशन.
किंग खान की लाडली सुहाना खान हर लुक में ही कहर ढाती हैं. चाहे इंडियन हो या वेस्टर्न हर एक आउटफिट उनपर बिल्कुल परफेक्ट लगता है. अब जल्द ही न्यू ईयर आने वाला है. ऐसे में आप अगर अपने आउटफिट्स को लेकर कन्फ्यूज्ड हैं तो हसीना से लीजिए इंस्पिरेशन.
एक्ट्रेस का हर एक आउटफिट आपके न्यू ईयर पार्टी के लिए एक परफेक्ट चॉइस होगा. यहां उन्होंने मरून कलर का स्ट्रेपलेस आउटफिट कैरी किया. इसमें फ्लोरल पैटर्न बने हैं जो न्यू ईयर पार्टी के वाइब के लिए एकदम सटीक है. गोल्डन इयरिंग्स और अंगूठे पहन, ग्लौसी मेकअप के साथ उन्होंने अपना ये लुक कंप्लीट किया है.
एक्ट्रेस का हर एक आउटफिट आपके न्यू ईयर पार्टी के लिए एक परफेक्ट चॉइस होगा. यहां उन्होंने मरून कलर का स्ट्रेपलेस आउटफिट कैरी किया. इसमें फ्लोरल पैटर्न बने हैं जो न्यू ईयर पार्टी के वाइब के लिए एकदम सटीक है. गोल्डन इयरिंग्स और अंगूठे पहन, ग्लौसी मेकअप के साथ उन्होंने अपना ये लुक कंप्लीट किया है.
अगर आप भीड़ से हटकर कुछ अलग ट्राय करना चाहती हैं तो ये लुक भी आप पर बढ़िया लगेगा. इसमें सुहाना खान ने अपने डेनिम ड्रेस को लॉन्ग ट्रेंच कोट के साथ पेयर किया है. न्यू ईयर पार्टी में ऐसा आउटफिट कैरी कर आप सबसे अलग दिख सकती हैं.
अगर आप भीड़ से हटकर कुछ अलग ट्राय करना चाहती हैं तो ये लुक भी आप पर बढ़िया लगेगा. इसमें सुहाना खान ने अपने डेनिम ड्रेस को लॉन्ग ट्रेंच कोट के साथ पेयर किया है. न्यू ईयर पार्टी में ऐसा आउटफिट कैरी कर आप सबसे अलग दिख सकती हैं.
इस आउटफिट में एक्ट्रेस का लुक बिल्कुल बॉस लेडी की तरह लग रहा है. अपने ग्रे क्रॉप्ड ब्लेजर को उन्होंने हाई वेस्ट ट्राउजर के साथ कैरी किया है. खुले बालों और मिनिमल मेकअप के साथ ये ओवरऑल लुक वाकई बहुत कमाल का लग रहा है.
इस आउटफिट में एक्ट्रेस का लुक बिल्कुल बॉस लेडी की तरह लग रहा है. अपने ग्रे क्रॉप्ड ब्लेजर को उन्होंने हाई वेस्ट ट्राउजर के साथ कैरी किया है. खुले बालों और मिनिमल मेकअप के साथ ये ओवरऑल लुक वाकई बहुत कमाल का लग रहा है.
आपके न्यू ईयर पार्टी के लिए ये कोर्सेट ड्रेस भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है. ब्लैक कॉरसेट टॉप को हसीना ने ब्लैक हाई स्लिट कट स्कर्ट के साथ पेयर किया. मिनिमल एक्सेसरीज के साथ उन्होंने इस लुक को कंप्लीट किया.
आपके न्यू ईयर पार्टी के लिए ये कोर्सेट ड्रेस भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है. ब्लैक कॉरसेट टॉप को हसीना ने ब्लैक हाई स्लिट कट स्कर्ट के साथ पेयर किया. मिनिमल एक्सेसरीज के साथ उन्होंने इस लुक को कंप्लीट किया.
अगर आप कुछ पेस्टल ट्राय करना चाहती हैं तो सुहाना खान का ये लुक ट्राय करें. एक्ट्रेस ने बेबी पिंक कलर की ड्रेस कैरी की है जिसमें फ्लोरल प्रिंट देखने को मूल्य है. एक्ट्रेस की तरह ही सॉफ्ट मेकअप और खुले बालों के साथ आप भी इस लुक को पूरा करें.
अगर आप कुछ पेस्टल ट्राय करना चाहती हैं तो सुहाना खान का ये लुक ट्राय करें. एक्ट्रेस ने बेबी पिंक कलर की ड्रेस कैरी की है जिसमें फ्लोरल प्रिंट देखने को मूल्य है. एक्ट्रेस की तरह ही सॉफ्ट मेकअप और खुले बालों के साथ आप भी इस लुक को पूरा करें.
सुहाना खान का ये रेड शिमरी ड्रेस परफेक्ट न्यू ईयर पार्टी आउटफिट है. इस स्लीवलेस बॉडीकॉन आउटफिट में एक्ट्रेस ने अपने कर्व्स को बखूबी फ्लॉन्ट किया है. ग्लौसी मेकअप और सॉफ्ट कर्ल्स आपके इस लुक को और भी खूबसूरत बना देंगे.
सुहाना खान का ये रेड शिमरी ड्रेस परफेक्ट न्यू ईयर पार्टी आउटफिट है. इस स्लीवलेस बॉडीकॉन आउटफिट में एक्ट्रेस ने अपने कर्व्स को बखूबी फ्लॉन्ट किया है. ग्लौसी मेकअप और सॉफ्ट कर्ल्स आपके इस लुक को और भी खूबसूरत बना देंगे.
Published at : 09 Dec 2025 07:11 PM (IST)
