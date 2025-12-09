एक्सप्लोरर
दीया मिर्जा की 10 खूबसूरत तस्वीरें, फैशन और एलिगेंस का दूसरा नाम हैं एक्ट्रेस
Dia Mirza Beautiful Photos: दीया मिर्जा अपने स्टाइलिश लुक्स से सोशल मीडिया पर राज करती हैं. हर एक आउटफिट ही उनपर बहुत जचता है. एक्ट्रेस की ये तस्वीरें आपका भी दिल चुरा लेंगी.
दिया मिर्जा बॉलीवुड की खूबसूरत और हसीन एक्ट्रेसेस में से एक हैं. एक्टिंग के अलावा वो अपने लुक्स से भी फैंस का दिल जीत चुकी हैं. हर बार उनके कातिलाना अदाओं को देख फैंस उनके दीवाने बन जाते हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 09 Dec 2025 07:38 PM (IST)
Tags :Dia Mirza Dia Mirza Photos
बॉलीवुड
10 Photos
न्यू ईयर पार्टी में दिखना है गॉर्जियस तो जाह्ववी कपूर से लें आईडिया, हर कोई करेगा तारीफ
बॉलीवुड
6 Photos
ब्लैक साड़ी और बैकलेस ब्लाउज में निम्रत कौर का कातिलाना अंदाज, तस्वीरें देख फैंस बोले- 'झक्कास'
बॉलीवुड
7 Photos
न्यू ईयर पार्टी के लिए परफेक्ट है सुहाना खान के ये स्टनिंग लुक्स, तस्वीरों से लें इंस्पिरेशन
बॉलीवुड
9 Photos
'धुरंधर' में आइटम नंबर से इन दो टीवी एक्ट्रेसेस ने उड़ाया गर्दा, तस्वीरें देख नहीं हटेंगी नजरें
बॉलीवुड
7 Photos
कौन हैं धुरंधर में नजर आईं सारा अर्जुन? 20 साल बड़े एक्टर संग किया रोमांस, पिता हैं साउथ के पॉपुलर स्टार
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
गोवा में 25 लोगों की मौत के मामले में सरकार का बड़ा एक्शन, लूथरा ब्रदर्स के क्लब पर चला बुलडोजर, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमरोहा: माता-पिता के बीच सो रहे बच्चे की घुटने से मौत, महज 23 दिन का था मासूम
क्रिकेट
जम्मू-कश्मीर के आकिब नबी से यूपी के आकिब खान तक, 5 अनकैप्ड तेज गेंदबाज जो IPL ऑक्शन में बन सकते हैं करोड़पति
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion