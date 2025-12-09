हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दीया मिर्जा की 10 खूबसूरत तस्वीरें, फैशन और एलिगेंस का दूसरा नाम हैं एक्ट्रेस

Dia Mirza Beautiful Photos: दीया मिर्जा अपने स्टाइलिश लुक्स से सोशल मीडिया पर राज करती हैं. हर एक आउटफिट ही उनपर बहुत जचता है. एक्ट्रेस की ये तस्वीरें आपका भी दिल चुरा लेंगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Dec 2025 07:42 PM (IST)
दिया मिर्जा बॉलीवुड की खूबसूरत और हसीन एक्ट्रेसेस में से एक हैं. एक्टिंग के अलावा वो अपने लुक्स से भी फैंस का दिल जीत चुकी हैं. हर बार उनके कातिलाना अदाओं को देख फैंस उनके दीवाने बन जाते हैं.

दीया मिर्जा 90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. उन्होंने हर 90 किड्स को अपनी खूबसूरती से दीवाना बनाया और लगभग सभी को फर्स्ट क्रश भी रहीं. आज एक्ट्रेस अपना 44वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं.
एक्टिंग के मामले में तो दीया मिर्जा का कोई जवाब नहीं है. इतना ही नहीं वो स्टाइल और फैशन के मामले में भी किसी से कम नहीं हैं. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस काफी एक्टिव हैं और अपने लुक्स से फैंस को इंप्रेस करती हैं.
अदाकारा का ऐसा स्टाइल और एलिगेंस देख फैंस की धड़कनें तेज हो जाती हैं और हर बार उनकी खूबसूरती के दीवाने बैठते हैं. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की तगड़ी फैन फॉलोविंग देखने को मिलती हैं जो उनके एक झलक को बेताब रहते हैं.
इंडियन हो या वेस्टर्न हर आउटफिट में ही एक्ट्रेस का लुक देखते बनता है. अपने कमाल के कॉन्फिडेंस और एलिगेंस से एक्ट्रेस मिनिमल आउटफिट को भी स्टाइल स्टेटमेंट बना देती हैं.
दीया मिर्जा इंडियन आउटफिट में तो कहर ही ढाती हैं. अपने आउटफिट के साथ एक्ट्रेस ज्वेलरी और हेयरस्टाइल भी परफेक्ट रखती हैं जिससे उनका लुक और भी एन्हांस होता है. एक्ट्रेस की तस्वीरें मिनटों में वायरल होती हैं और फैंस भी खुद को उनकी तारीफ करने से रोक नहीं पाते.
एक्ट्रेस का हर अंदाज कातिलाना है. आप भी अदाकारा की इन तस्वीरों को देख उनसे नजरें हटा पाएंगे. अपने हर एक लुक को एक्ट्रेस बिल्कुल ग्रेसफुली कैरी करती हैं.
इस सी ब्लू और पिंकिश लहंगे में दीया मिर्जा बला की हसीन लग रही हैं. एक्ट्रेस का ये लुक काफी रॉयल लग रहा है और आप भी अपने लहंगे को इस तरह से स्टाइल कर पार्टीज या फंक्शंस में सबकी तारीफे अपने नाम कर सकती हैं.
एक्ट्रेस के साड़ी लुक्स भी कमाल के रहते हैं. कई बार उन्होंने साड़ी में अपनी तस्वीरें शेयर की और वो फैंस के दिल में जा बसे. इस वायरल फोटो में भी दिया मिर्जा बला की खूबसूरत लग रही हैं.
सादगी में भी अभिनेत्री कहर ढाती हैं. इस रेड अनारकली में एक्ट्रेस बहुत खूबसूरत लग रही हैं. सटल मेकअप भी उनपर बहुत जच रहा है.
दीया मिर्जा इन दिनों फिल्मों से दूर ही रहती हैं लेकिन सोशल मीडिया पर अपने फैंस से वो बराबर कनेक्टेड हैं. अपने हर फोटोशूट को एक्ट्रेस फैंस के साथ शेयर करती हैं सिर फैंस भी अपनी फेवरेट एक्ट्रेस के लुक्स को देख होश खो बैठते हैं.
Published at : 09 Dec 2025 07:38 PM (IST)
