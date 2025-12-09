हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडजवानी में कैसी लगती थीं रति अग्निहोत्री, 10 फोटोज में देखें एक्ट्रेस किलर लुक्स

जवानी में कैसी लगती थीं रति अग्निहोत्री, 10 फोटोज में देखें एक्ट्रेस किलर लुक्स

जवानी में रति अग्निहोत्री ब्यूटी, ग्रेस, एलिगेंस और टैलेंट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन थीं. उनके फ्रेश और आइकॉनिक लुक्स आज भी याद किए जाते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Dec 2025 02:27 PM (IST)
जवानी में रति अग्निहोत्री ब्यूटी, ग्रेस, एलिगेंस और टैलेंट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन थीं. उनके फ्रेश और आइकॉनिक लुक्स आज भी याद किए जाते हैं.

80 के दशक की फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में रति अग्निहोत्री का नाम हमेशा से अलग चमकता रहा है. उनकी स्माइल, मासूमियत और नेचुरल ब्यूटी ने उन्हें उस दौर की सबसे आइकॉनिक स्टार्स में गिनवाया. चाहे इंडियन लुक हो या वेस्टर्न आउटफिट्स, रति का स्टाइल और ग्रेस हमेशा ही फैंस को एंटरटेन करता था. उनकी जवानी के ये लुक आज भी रेट्रो ग्लैमर का बेस्ट उदाहरण माने जाते हैं.

1/10
एक्ट्रेस रति अग्निहोत्री 80 के दशक की सबसे ग्लैमरस, एलिगेंट और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से गिनी जाती हैं. उनकी स्माइल, उनकी मासूमियत और उनका स्क्रीन प्रेज़ेंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि वह पहली ही फिल्म से लोगों के दिलों में बस गई. अगर बात करें उनकी जवानी की, तो रति उस दौर की ऐसी एक्ट्रेस थीं जिनकी तस्वीरें देखते ही लोग बस एक ही शब्द कहते ,'गॉर्जियस'.
एक्ट्रेस रति अग्निहोत्री 80 के दशक की सबसे ग्लैमरस, एलिगेंट और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से गिनी जाती हैं. उनकी स्माइल, उनकी मासूमियत और उनका स्क्रीन प्रेज़ेंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि वह पहली ही फिल्म से लोगों के दिलों में बस गई. अगर बात करें उनकी जवानी की, तो रति उस दौर की ऐसी एक्ट्रेस थीं जिनकी तस्वीरें देखते ही लोग बस एक ही शब्द कहते ,'गॉर्जियस'.
2/10
रति अग्निहोत्री का यंग एज का लुक बेहद फ्रेश और नैचुरल था.उनका चेहरा गोल, स्माइल ब्राइट और आंखों में एक अलग ही चमक रहती थी. उनकी बड़ी, एक्सप्रेसिव आंखें उनका सबसे खूबसूरत फीचर मानी जाती थीं.
रति अग्निहोत्री का यंग एज का लुक बेहद फ्रेश और नैचुरल था.उनका चेहरा गोल, स्माइल ब्राइट और आंखों में एक अलग ही चमक रहती थी. उनकी बड़ी, एक्सप्रेसिव आंखें उनका सबसे खूबसूरत फीचर मानी जाती थीं.
3/10
बहुत कम मेकअप में भी वह शानदार दिखती थीं, क्योंकि उनकी स्किन ग्लोइंग और क्लियर थी. उस समय की कई एक्ट्रेसेस की तुलना में रति का लुक न तो बहुत डॉल जैसा था, न ही ओवरग्लैम, रति एकदम नेचुरली ब्यूटीफुल थीं.
बहुत कम मेकअप में भी वह शानदार दिखती थीं, क्योंकि उनकी स्किन ग्लोइंग और क्लियर थी. उस समय की कई एक्ट्रेसेस की तुलना में रति का लुक न तो बहुत डॉल जैसा था, न ही ओवरग्लैम, रति एकदम नेचुरली ब्यूटीफुल थीं.
4/10
उनका हेयरस्टाइल भी यंग एज में काफी यूनिक रहता था. हल्की वेव्स वाले लंबे बाल, साइड पार्टिंग और कभी-कभी बैककॉम्बिंग वाला हेयरस्टाइल उन्हें बहुत ही आइकॉनिक बनाता था.
उनका हेयरस्टाइल भी यंग एज में काफी यूनिक रहता था. हल्की वेव्स वाले लंबे बाल, साइड पार्टिंग और कभी-कभी बैककॉम्बिंग वाला हेयरस्टाइल उन्हें बहुत ही आइकॉनिक बनाता था.
5/10
फिल्मों में चाहे वह इंडियन लुक में हों या वेस्टर्न आउटफिट्स में, रति हमेशा ही कैमरा-फ्रेंडली लगती थीं. उनकी मासूमियत और आत्मविश्वास एक साथ उन्हें बेहद फोटोजेनिक बनाते थे.
फिल्मों में चाहे वह इंडियन लुक में हों या वेस्टर्न आउटफिट्स में, रति हमेशा ही कैमरा-फ्रेंडली लगती थीं. उनकी मासूमियत और आत्मविश्वास एक साथ उन्हें बेहद फोटोजेनिक बनाते थे.
6/10
फैशन की बात करें तो रति अग्निहोत्री 80's की असली फैशन आइकॉन थीं. उन्होंने अपने दौर में साड़ियां, इंडियन सूट, फ्लोवी ड्रेस, बेल बॉटम और शिमरी टॉप्स सब कुछ ऐसे कैरी किया कि वह यूथ के लिए स्टाइल इंस्पिरेशन बन गई.
फैशन की बात करें तो रति अग्निहोत्री 80's की असली फैशन आइकॉन थीं. उन्होंने अपने दौर में साड़ियां, इंडियन सूट, फ्लोवी ड्रेस, बेल बॉटम और शिमरी टॉप्स सब कुछ ऐसे कैरी किया कि वह यूथ के लिए स्टाइल इंस्पिरेशन बन गई.
7/10
खासकर उनकी फिल्म एक दूजे के लिए के आउटफिट्स और हेयरस्टाइल आज भी याद किए जाते हैं. उनका वेस्टर्न लुक बेहद मॉडर्न, जबकि इंडियन लुक एकदम सोबर और ट्रेडिशनल फील देता था.
खासकर उनकी फिल्म एक दूजे के लिए के आउटफिट्स और हेयरस्टाइल आज भी याद किए जाते हैं. उनका वेस्टर्न लुक बेहद मॉडर्न, जबकि इंडियन लुक एकदम सोबर और ट्रेडिशनल फील देता था.
8/10
स्क्रीन पर रति का ऑरा बहुत ही पॉजिटिव और वॉर्म रहता था. उनकी स्माइल और जेंटल एक्सप्रेशंस के कारण दर्शक उनसे खुद-ब-खुद कनेक्ट हो जाते थे. उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री उनके को-स्टार्स के साथ इतनी शानदार होती थी कि फिल्में और भी दिलचस्प हो जाती थीं.
स्क्रीन पर रति का ऑरा बहुत ही पॉजिटिव और वॉर्म रहता था. उनकी स्माइल और जेंटल एक्सप्रेशंस के कारण दर्शक उनसे खुद-ब-खुद कनेक्ट हो जाते थे. उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री उनके को-स्टार्स के साथ इतनी शानदार होती थी कि फिल्में और भी दिलचस्प हो जाती थीं.
9/10
यंग एज में रति अग्निहोत्री सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थीं, बल्कि बेहद टैलेंटेड भी थीं. उनकी एक्टिंग में एक नैचुरल फ्लो था, जिसमें ओवरड्रामेटिक एक्सप्रेशन की जगह रियलिस्टिक इमोशन देखने को मिलता था.
यंग एज में रति अग्निहोत्री सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थीं, बल्कि बेहद टैलेंटेड भी थीं. उनकी एक्टिंग में एक नैचुरल फ्लो था, जिसमें ओवरड्रामेटिक एक्सप्रेशन की जगह रियलिस्टिक इमोशन देखने को मिलता था.
10/10
रति अग्निहोत्री अपनी जवानी में ब्यूटी, ग्रेस, एलिगेंस और टैलेंट का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन थीं. वह उस दौर की उन चुनिंदा एक्ट्रेसेस में से थीं जिनका लुक आज भी रेट्रो ग्लैमर की मिसाल माना जाता है.खास बात यह है कि कल उनके बर्थडे के मौके पर फैंस फिर से उनके यादगार अंदाज और फिल्मों को याद कर रहे हैं.
रति अग्निहोत्री अपनी जवानी में ब्यूटी, ग्रेस, एलिगेंस और टैलेंट का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन थीं. वह उस दौर की उन चुनिंदा एक्ट्रेसेस में से थीं जिनका लुक आज भी रेट्रो ग्लैमर की मिसाल माना जाता है.खास बात यह है कि कल उनके बर्थडे के मौके पर फैंस फिर से उनके यादगार अंदाज और फिल्मों को याद कर रहे हैं.
Published at : 09 Dec 2025 02:27 PM (IST)
Tags :
Rati Agnihotri Rati Agnihotri Young Look 80s Bollywood

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'वंदे मातरम में मां दुर्गा है और मुसलमान के लिए अल्लाह ही...', राष्ट्रीय गीत को लेकर क्या बोले अरशद मदनी?
'वंदे मातरम में मां दुर्गा है और मुसलमान के लिए अल्लाह ही...', राष्ट्रीय गीत को लेकर क्या बोले अरशद मदनी?
बिहार
'मैं तो केक लेकर गया था', तेजू भैया को 'भगवान' मानने वाले अविनाश ने रो-रोकर बताया, 'मुझे नंगा कर के पीटा गया'
'मैं तो केक लेकर गया था', तेजू भैया को 'भगवान' मानने वाले अविनाश ने रो-रोकर बताया, 'मुझे नंगा कर के पीटा गया'
इंडिया
'यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं, हालात हो रहे सामान्य', संसद में बोले केंद्रीय मंत्री, सैकड़ों फ्लाइट आज भी रद्द
'यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं, हालात हो रहे सामान्य', संसद में बोले केंद्रीय मंत्री, सैकड़ों फ्लाइट आज भी रद्द
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव नहीं..उस खिलाड़ी को दो टीम इंडिया की टी20 कप्तानी, सौरव गांगुली ने दिया बड़ा बयान
सूर्यकुमार यादव नहीं..उस खिलाड़ी को दो टीम इंडिया की टी20 कप्तानी, सौरव गांगुली ने दिया बड़ा बयान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Parliament Session: 'हमारे मित्र को मिला..', इलेक्टोरल बॉन्ड पर Akhilesh Yadav ने Congress को घेरा
Parliament Session 2025: 'एक भी सीट जीतकर दिखाए', BJP को Akhilesh Yadav की खुली चुनौती! | CM Yogi
Indigo संकट पर लोकसभा में उड्डयन मंत्री Ram Mohan Naidu ने दिया जवाब | Parliament Session
India- America ट्रेड डील को लेकर कल Delhi में बातचीत संभव- सूत्र | Breaking | Donald Trump
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'वंदे मातरम में मां दुर्गा है और मुसलमान के लिए अल्लाह ही...', राष्ट्रीय गीत को लेकर क्या बोले अरशद मदनी?
'वंदे मातरम में मां दुर्गा है और मुसलमान के लिए अल्लाह ही...', राष्ट्रीय गीत को लेकर क्या बोले अरशद मदनी?
बिहार
'मैं तो केक लेकर गया था', तेजू भैया को 'भगवान' मानने वाले अविनाश ने रो-रोकर बताया, 'मुझे नंगा कर के पीटा गया'
'मैं तो केक लेकर गया था', तेजू भैया को 'भगवान' मानने वाले अविनाश ने रो-रोकर बताया, 'मुझे नंगा कर के पीटा गया'
इंडिया
'यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं, हालात हो रहे सामान्य', संसद में बोले केंद्रीय मंत्री, सैकड़ों फ्लाइट आज भी रद्द
'यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं, हालात हो रहे सामान्य', संसद में बोले केंद्रीय मंत्री, सैकड़ों फ्लाइट आज भी रद्द
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव नहीं..उस खिलाड़ी को दो टीम इंडिया की टी20 कप्तानी, सौरव गांगुली ने दिया बड़ा बयान
सूर्यकुमार यादव नहीं..उस खिलाड़ी को दो टीम इंडिया की टी20 कप्तानी, सौरव गांगुली ने दिया बड़ा बयान
बिहार
RTI से वेतन और पेंशन वाले 'खुलासे' पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'प्रावधान भी यही है कि…'
RTI से वेतन और पेंशन वाले 'खुलासे' पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'प्रावधान भी यही है कि…'
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: ओटीटी पर कब और कहां रिलीज रणवीर सिंह की धुरंधर? जान लीजिए अपडेट
ओटीटी पर कब और कहां रिलीज रणवीर सिंह की धुरंधर? जान लीजिए अपडेट
हेल्थ
Bra Cancer Risk: क्या ब्रा की टाइटनेस और कलर से भी होता है कैंसर का खतरा, इस बात में कितनी हकीकत?
क्या ब्रा की टाइटनेस और कलर से भी होता है कैंसर का खतरा, इस बात में कितनी हकीकत?
जनरल नॉलेज
Saudi Arabia alcohol Rules: सऊदी अरब में मुस्लिम शराब पी लें तो कितनी मिलती है सजा? जान लें नियम
सऊदी अरब में मुस्लिम शराब पी लें तो कितनी मिलती है सजा? जान लें नियम
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget