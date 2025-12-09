एक्सप्लोरर
जवानी में कैसी लगती थीं रति अग्निहोत्री, 10 फोटोज में देखें एक्ट्रेस किलर लुक्स
जवानी में रति अग्निहोत्री ब्यूटी, ग्रेस, एलिगेंस और टैलेंट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन थीं. उनके फ्रेश और आइकॉनिक लुक्स आज भी याद किए जाते हैं.
80 के दशक की फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में रति अग्निहोत्री का नाम हमेशा से अलग चमकता रहा है. उनकी स्माइल, मासूमियत और नेचुरल ब्यूटी ने उन्हें उस दौर की सबसे आइकॉनिक स्टार्स में गिनवाया. चाहे इंडियन लुक हो या वेस्टर्न आउटफिट्स, रति का स्टाइल और ग्रेस हमेशा ही फैंस को एंटरटेन करता था. उनकी जवानी के ये लुक आज भी रेट्रो ग्लैमर का बेस्ट उदाहरण माने जाते हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 09 Dec 2025 02:27 PM (IST)
बॉलीवुड
