धुरंधर फिल्म का जोश अब सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है. इसका शानदार म्यूजिक और खासकर इसका टाइटल ट्रैक लोगों के दिलों में घर कर चुका है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने सभी को हैरान कर दिया है. यह वीडियो भारत का नहीं, बल्कि पाकिस्तान में हुई एक शादी का है, जहां दूल्हा-दुल्हन के परिवारवालों और दोस्तों ने धुरंधर के मशहूर गाने पर ऐसा धमाकेदार डांस किया कि देखने वाले बस देखते ही रह गए. काले कपड़ों में सजे कलाकारों का एकदम एक जैसा कदम मिलाकर किया गया ये परफॉर्मेंस इतना जबरदस्त था कि कुछ ही घंटों में इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया. लोग कह रहे हैं कि धुरंधर ने भारत-पाकिस्तान की दूरी भी खत्म कर दी है, क्योंकि दोनों देशों के लोग एक ही गाने पर थिरकते दिखाई दे रहे हैं.

धुरंधर फिल्म के गाने पर जमकर नाचे पाकिस्तानी

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में पाकिस्तान में हुई एक शादी का डांस परफॉर्मेंस दिखाया गया है. वीडियो में एक शख्स सामने खड़ा होकर पूरे ग्रुप को लीड करता है. सभी लोग बिल्कुल एक जैसी लय में, एक जैसे कदमों के साथ टाइटल ट्रैक पर नाचते नजर आते हैं. काले आउटफिट में किया गया यह डांस इतना बढ़िया है कि इसे देखकर किसी प्रोफेशनल शो का एहसास होता है. शादी में मौजूद मेहमान भी तालियां बजाते और मोबाइल से वीडियो बनाते दिखाई दे रहे हैं. इंस्टाग्राम पर पोस्ट होते ही यह क्लिप तेजी से वायरल हो गई और देखते ही देखते लाखों व्यूज जमा कर लिए.

View this post on Instagram A post shared by M Abdullah Rafique (@abdullahrafiquee)

खूब शेयर किया जा रहा वीडियो, यूजर्स कर रहे कमेंट्स

भारत और पाकिस्तान के यूजर्स इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं. कई लोग कह रहे हैं कि यह डांस एकदम ‘शार्प’, ‘क्लीन’ और ‘सुपर एनर्जी’ वाला है. कुछ ने मजाक में लिखा कि शायद यह धुरंधर के प्रमोशन का सबसे बेहतरीन तरीका है. वहीं कई लोगों ने नर्तक की आत्मविश्वास भरी बॉडी लैंग्वेज और पूरे ग्रुप के परफेक्ट टाइमिंग की भी जमकर तारीफ की है.

यह भी पढ़ें: Video: 'मां की गाली देगा?', दिल्ली मेट्रो में सीट विवाद को लेकर बवाल, जमकर हुई हाथापाई, देखें वीडियो

बड़े पर्दे पर कमाल दिखा रही फिल्म धुरंधर

धुरंधर फिल्म खुद भी पर हिट होने की राह पकड़ चुकी है. रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे बड़े सितारों से बनी यह फिल्म एक्शन, जासूसी और राजनीति का तगड़ा मिश्रण दिखाती है. कहानी हमजा अली मजारी नाम के भारतीय जासूस की है जो पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड और राजनीतिक दुनिया में घुसपैठ करने के लिए गुप्त मिशन पर जाता है. फिल्म में अक्षय खन्ना रहमान डकैत के किरदार में नजर आते हैं, जो कहानी में रोमांच और बढ़ा देता है.

यह भी पढ़ें: ये कैसा रावण है... छोटा हाथी पर निकली जलते हुए रावण की सवारी, वीडियो देखकर दहशत में यूजर्स