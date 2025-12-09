न्यू ईयर पार्टी में दिखना है गॉर्जियस तो जाह्ववी कपूर से लें आईडिया, हर कोई करेगा तारीफ

जाह्नवी कपूर का ये सिल्वर शिमरी ड्रेस एकदम रेड कार्पेट रेडी लगता हैं. शिमरी फैब्रिक लुक को ब्राइट बनाता है. बॉडीकॉन फिट उनके स्लिम फिगर को हाईलाइट करता है और पार्टी लाइट्स में ड्रेस की शाइन हर किसी की नजरें खींचती है. मिनिमल ज्वैलरी और ग्लॉसी मेकअप के साथ ये लुक परफेक्ट है.