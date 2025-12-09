एक्सप्लोरर
न्यू ईयर पार्टी में दिखना है गॉर्जियस तो जाह्ववी कपूर से लें आईडिया, हर कोई करेगा तारीफ
New Year 2026: नया साल आ रहा है और ऐसे में न्यू ईयर पार्टी पर लड़कियां सबसे अलग दिखने की तैयारी में लग गई हैं. ग्लैमरस लुक्स के लिए आप जाह्नवी कपूर से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
जाह्नवी कपूर हमेशा अपने स्टाइल और फैशन सेंस से सबका ध्यान खींचती हैं. न्यू ईयर पार्टी या किसी ग्लैम इवेंट में स्टनिंग लुक चाहिए तो उनके आउटफिट्स से इंस्पिरेशन ली जा सकती है. चाहे शिमरी गाउन हो, रेड लेस ड्रेस, वेलवेट या मिनिमल ड्रेस, हर लुक में जाह्नवी की पर्सनालिटी और एलिगेंस झलकता है. उनका स्टाइलिश कॉम्बिनेशन क्लासिक एलिगेंस और मॉडर्न ग्लैम का परफेक्ट मिक्स है, जो पार्टी लुक्स को परफेक्ट बनाता है.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 09 Dec 2025 07:23 PM (IST)
Tags :Janhvi Kapoor Bodycon Dress Party Look
बॉलीवुड
10 Photos
न्यू ईयर पार्टी में दिखना है गॉर्जियस तो जाह्ववी कपूर से लें आईडिया, हर कोई करेगा तारीफ
बॉलीवुड
6 Photos
ब्लैक साड़ी और बैकलेस ब्लाउज में निम्रत कौर का कातिलाना अंदाज, तस्वीरें देख फैंस बोले- 'झक्कास'
बॉलीवुड
7 Photos
न्यू ईयर पार्टी के लिए परफेक्ट है सुहाना खान के ये स्टनिंग लुक्स, तस्वीरों से लें इंस्पिरेशन
बॉलीवुड
9 Photos
'धुरंधर' में आइटम नंबर से इन दो टीवी एक्ट्रेसेस ने उड़ाया गर्दा, तस्वीरें देख नहीं हटेंगी नजरें
बॉलीवुड
7 Photos
कौन हैं धुरंधर में नजर आईं सारा अर्जुन? 20 साल बड़े एक्टर संग किया रोमांस, पिता हैं साउथ के पॉपुलर स्टार
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
गोवा में 25 लोगों की मौत के मामले में सरकार का बड़ा एक्शन, लूथरा ब्रदर्स के क्लब पर चला बुलडोजर, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौन हैं कथावाचक निधि सारस्वत जो बनेंगी BJP के बड़े नेता के घर की बहू? आज लेंगी सात फेरे
क्रिकेट
IPL 2026 की नीलामी के लिए चुने गए सभी 350 खिलाड़ियों के नाम, ग्रीन-शॉ-सरफराज पहले सेट में
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
न्यू ईयर पार्टी में दिखना है गॉर्जियस तो जाह्ववी कपूर से लें आईडिया, हर कोई करेगा तारीफ
एबीपी लाइव
Opinion