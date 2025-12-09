हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडन्यू ईयर पार्टी में दिखना है गॉर्जियस तो जाह्ववी कपूर से लें आईडिया, हर कोई करेगा तारीफ

न्यू ईयर पार्टी में दिखना है गॉर्जियस तो जाह्ववी कपूर से लें आईडिया, हर कोई करेगा तारीफ

New Year 2026: नया साल आ रहा है और ऐसे में न्यू ईयर पार्टी पर लड़कियां सबसे अलग दिखने की तैयारी में लग गई हैं. ग्लैमरस लुक्स के लिए आप जाह्नवी कपूर से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Dec 2025 07:26 PM (IST)
New Year 2026: नया साल आ रहा है और ऐसे में न्यू ईयर पार्टी पर लड़कियां सबसे अलग दिखने की तैयारी में लग गई हैं. ग्लैमरस लुक्स के लिए आप जाह्नवी कपूर से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

जाह्नवी कपूर हमेशा अपने स्टाइल और फैशन सेंस से सबका ध्यान खींचती हैं. न्यू ईयर पार्टी या किसी ग्लैम इवेंट में स्टनिंग लुक चाहिए तो उनके आउटफिट्स से इंस्पिरेशन ली जा सकती है. चाहे शिमरी गाउन हो, रेड लेस ड्रेस, वेलवेट या मिनिमल ड्रेस, हर लुक में जाह्नवी की पर्सनालिटी और एलिगेंस झलकता है. उनका स्टाइलिश कॉम्बिनेशन क्लासिक एलिगेंस और मॉडर्न ग्लैम का परफेक्ट मिक्स है, जो पार्टी लुक्स को परफेक्ट बनाता है.

1/10
जाह्ववी कपूर हमेशा अपने स्टाइल सेंस से सबको इम्प्रेस करती हैं. न्यू ईयर पार्टी में स्टनिंग दिखना है तो उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं. ये लुक्स आपको सबसे हटकर बनाएंगे.
जाह्ववी कपूर हमेशा अपने स्टाइल सेंस से सबको इम्प्रेस करती हैं. न्यू ईयर पार्टी में स्टनिंग दिखना है तो उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं. ये लुक्स आपको सबसे हटकर बनाएंगे.
2/10
जाह्नवी कपूर का ये सिल्वर शिमरी ड्रेस एकदम रेड कार्पेट रेडी लगता हैं. शिमरी फैब्रिक लुक को ब्राइट बनाता है. बॉडीकॉन फिट उनके स्लिम फिगर को हाईलाइट करता है और पार्टी लाइट्स में ड्रेस की शाइन हर किसी की नजरें खींचती है. मिनिमल ज्वैलरी और ग्लॉसी मेकअप के साथ ये लुक परफेक्ट है.
जाह्नवी कपूर का ये सिल्वर शिमरी ड्रेस एकदम रेड कार्पेट रेडी लगता हैं. शिमरी फैब्रिक लुक को ब्राइट बनाता है. बॉडीकॉन फिट उनके स्लिम फिगर को हाईलाइट करता है और पार्टी लाइट्स में ड्रेस की शाइन हर किसी की नजरें खींचती है. मिनिमल ज्वैलरी और ग्लॉसी मेकअप के साथ ये लुक परफेक्ट है.
3/10
इस रेड लेस ड्रेस में जाह्नवी का लुक ग्लैमरस और एलिगेंट लग रहा है. लेस डिटेलिंग उनके लुक में सॉफिस्टिकेशन और रिचनेस लाती है. इस ड्रेस के साथ हल्की वेवी हेयरस्टाइल और रेड लिप कलर उनके लुक को परफेक्ट बैलेंस देता है. पार्टी में उनके इस रेड लुक को कॉपी कर सकते हैं.
इस रेड लेस ड्रेस में जाह्नवी का लुक ग्लैमरस और एलिगेंट लग रहा है. लेस डिटेलिंग उनके लुक में सॉफिस्टिकेशन और रिचनेस लाती है. इस ड्रेस के साथ हल्की वेवी हेयरस्टाइल और रेड लिप कलर उनके लुक को परफेक्ट बैलेंस देता है. पार्टी में उनके इस रेड लुक को कॉपी कर सकते हैं.
4/10
डीप रेड वेलवेट ड्रेस में जाह्नवी बिल्कुल रॉयल लगती हैं. वेलवेट का रिच टेक्सचर और डीप रेड कलर उनके ग्रेस और एलीगेंस को और बढ़ाता है. फिटेड सिल्हूट उनके बॉडी शेप को परफेक्ट हाइलाइट करता है. इसके साथ स्ट्रेट ग्लॉसी हेयर और बोल्ड आई मेकअप उनके लुक को फुल पार्टी-फ्रेंडली बनाते हैं.
डीप रेड वेलवेट ड्रेस में जाह्नवी बिल्कुल रॉयल लगती हैं. वेलवेट का रिच टेक्सचर और डीप रेड कलर उनके ग्रेस और एलीगेंस को और बढ़ाता है. फिटेड सिल्हूट उनके बॉडी शेप को परफेक्ट हाइलाइट करता है. इसके साथ स्ट्रेट ग्लॉसी हेयर और बोल्ड आई मेकअप उनके लुक को फुल पार्टी-फ्रेंडली बनाते हैं.
5/10
इस ड्रेस में इंडियन मेटैलिक वर्क और मॉडर्न फिट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. जाह्नवी इस ड्रेस में ट्रेडिशनल टच के साथ ग्लैमरस पार्टी लुक दे रही हैं.
इस ड्रेस में इंडियन मेटैलिक वर्क और मॉडर्न फिट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. जाह्नवी इस ड्रेस में ट्रेडिशनल टच के साथ ग्लैमरस पार्टी लुक दे रही हैं.
6/10
स्वीटहार्ट नेकलाइन वाली ये रेड ड्रेस जाह्नवी के लुक को स्टाइलिश बनाती है. नेकलाइन उनके बॉडी शेप को हाइलाइट करती है.
स्वीटहार्ट नेकलाइन वाली ये रेड ड्रेस जाह्नवी के लुक को स्टाइलिश बनाती है. नेकलाइन उनके बॉडी शेप को हाइलाइट करती है.
7/10
ब्लैक ड्रेस में जाह्नवी का लुक क्लासी और मॉडर्न लगता है. इसके यूनिक डिजाइन डिटेल्स लुक को पार्टी-फ्रेंडली और ग्लैमरस बनाते हैं. मिनिमल एक्सेसरीज और स्मोकी आईज के साथ ये ड्रेस परफेक्ट नाइट आउट लुक देती है.
ब्लैक ड्रेस में जाह्नवी का लुक क्लासी और मॉडर्न लगता है. इसके यूनिक डिजाइन डिटेल्स लुक को पार्टी-फ्रेंडली और ग्लैमरस बनाते हैं. मिनिमल एक्सेसरीज और स्मोकी आईज के साथ ये ड्रेस परफेक्ट नाइट आउट लुक देती है.
8/10
जाह्नवी कपूर के पार्टी लुक में ब्लैक ड्रेस विद मेटैलिक नेट टच स्टाइल और ग्लैम का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. ये ड्रेस फिटेड बॉडीकॉन सिल्हूट में है और मेटैलिक नेट डिटेल्स की वजह से इसे मॉडर्न और पार्टी-फ्रेंडली लुक मिलता है.
जाह्नवी कपूर के पार्टी लुक में ब्लैक ड्रेस विद मेटैलिक नेट टच स्टाइल और ग्लैम का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. ये ड्रेस फिटेड बॉडीकॉन सिल्हूट में है और मेटैलिक नेट डिटेल्स की वजह से इसे मॉडर्न और पार्टी-फ्रेंडली लुक मिलता है.
9/10
सिंपल और मिनिमल डिजाइन वाली व्हाइट ड्रेस में जाह्नवी बेहद एलिगेंट और ग्रेसफुल लगती हैं. क्लीन लाइन और फॉर्मल फिट के साथ यह ड्रेस मॉडर्न एलिगेंस को रिप्रेजेंट करती है. मिनिमल ज्वैलरी, ग्लॉसी हेयर और न्यूड मेकअप के साथ लुक पूरी तरह स्टाइलिश और पार्टी-रेडी बनाता है.
सिंपल और मिनिमल डिजाइन वाली व्हाइट ड्रेस में जाह्नवी बेहद एलिगेंट और ग्रेसफुल लगती हैं. क्लीन लाइन और फॉर्मल फिट के साथ यह ड्रेस मॉडर्न एलिगेंस को रिप्रेजेंट करती है. मिनिमल ज्वैलरी, ग्लॉसी हेयर और न्यूड मेकअप के साथ लुक पूरी तरह स्टाइलिश और पार्टी-रेडी बनाता है.
10/10
जाह्नवी इस ब्लैक ड्रेस में ब्लू और येलो फ्लोरल डिटेल्स के साथ हसीन और मॉडर्न लग रही हैं. फ्लोरल पैटर्न ड्रेस को सिंपल ब्लैक से अलग बनाते हैं और पार्टी लुक को फ्रेश और यंग वाइब देते हैं.
जाह्नवी इस ब्लैक ड्रेस में ब्लू और येलो फ्लोरल डिटेल्स के साथ हसीन और मॉडर्न लग रही हैं. फ्लोरल पैटर्न ड्रेस को सिंपल ब्लैक से अलग बनाते हैं और पार्टी लुक को फ्रेश और यंग वाइब देते हैं.
Published at : 09 Dec 2025 07:23 PM (IST)
Tags :
Janhvi Kapoor Bodycon Dress Party Look

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
गोवा में 25 लोगों की मौत के मामले में सरकार का बड़ा एक्शन, लूथरा ब्रदर्स के क्लब पर चला बुलडोजर, देखें वीडियो
गोवा में 25 लोगों की मौत के मामले में सरकार का बड़ा एक्शन, लूथरा ब्रदर्स के क्लब पर चला बुलडोजर, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौन हैं कथावाचक निधि सारस्वत जो बनेंगी BJP के बड़े नेता के घर की बहू? आज लेंगी सात फेरे
कौन हैं कथावाचक निधि सारस्वत जो बनेंगी BJP के बड़े नेता के घर की बहू? आज लेंगी सात फेरे
क्रिकेट
IPL 2026 की नीलामी के लिए चुने गए सभी 350 खिलाड़ियों के नाम, ग्रीन-शॉ-सरफराज पहले सेट में
IPL 2026 की नीलामी के लिए चुने गए सभी 350 खिलाड़ियों के नाम, ग्रीन-शॉ-सरफराज पहले सेट में
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Release Date: 'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Goa Nightclub Fire Case: नाइट क्लब के मालिकों की संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर | Breaking
क्या Gold अभी भी बढ़ेगा? कब और कैसे करें निवेश, जानिए Nilesh Shah MD, Kotak Mahindra AMC की सलाह|
Chanderi की Real Haunted कहानियां, “Stree” की Shooting Spots का सच, Local Legends, Tourism Boom और Handloom Heroes की Untold Journey
Indian Rice Industry को सबसे बड़ा झटका? Trump का नया Trade Move
Parliament Winter Session : Vande Matram पर Mallikarjuna Kharge की ललकार सुन दंग रह गया विपक्ष

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गोवा में 25 लोगों की मौत के मामले में सरकार का बड़ा एक्शन, लूथरा ब्रदर्स के क्लब पर चला बुलडोजर, देखें वीडियो
गोवा में 25 लोगों की मौत के मामले में सरकार का बड़ा एक्शन, लूथरा ब्रदर्स के क्लब पर चला बुलडोजर, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौन हैं कथावाचक निधि सारस्वत जो बनेंगी BJP के बड़े नेता के घर की बहू? आज लेंगी सात फेरे
कौन हैं कथावाचक निधि सारस्वत जो बनेंगी BJP के बड़े नेता के घर की बहू? आज लेंगी सात फेरे
क्रिकेट
IPL 2026 की नीलामी के लिए चुने गए सभी 350 खिलाड़ियों के नाम, ग्रीन-शॉ-सरफराज पहले सेट में
IPL 2026 की नीलामी के लिए चुने गए सभी 350 खिलाड़ियों के नाम, ग्रीन-शॉ-सरफराज पहले सेट में
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Release Date: 'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
बिहार
RTI से वेतन और पेंशन वाले 'खुलासे' पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'प्रावधान भी यही है कि…'
RTI से वेतन और पेंशन वाले 'खुलासे' पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'प्रावधान भी यही है कि…'
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: ओटीटी पर कहां रिलीज होगी धुरंधर, धुरंधर की ओटीटी रिलीज डेट और धुरंधर की ओटीटी डील
ओटीटी पर कहां रिलीज होगी धुरंधर, धुरंधर की ओटीटी रिलीज डेट और धुरंधर की ओटीटी डील
यूटिलिटी
हेल्थ प्लान लेते वक्त लोग जो भूल कर बैठते हैं, वही बाद में परेशानियां देती हैं
हेल्थ प्लान लेते वक्त लोग जो भूल कर बैठते हैं, वही बाद में परेशानियां देती हैं
शिक्षा
देश के मेडिकल कॉलेजों में खाली सीटों का खुलासा, जानें कितनी हैं MBBS में खाली सीटें?
देश के मेडिकल कॉलेजों में खाली सीटों का खुलासा, जानें कितनी हैं MBBS में खाली सीटें?
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget