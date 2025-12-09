Foods That Cause Diabetes: डायबिटीज सिर्फ मीठा खाने से नहीं होती, यह आपकी रोजमर्रा की खान-पान की आदतों से भी गहराई से जुड़ी है. कई ऐसे फूड हैं, जिन्हें हम या तो कम आंके लेते हैं या नॉर्मल मानकर रोज खा लेते हैं, लेकिन लंबे समय में यही चीजें ब्लड शुगर को अंनकंट्रोल कर सकती हैं. चलिए आपको ऐसे फूड के बारे में बताते हैं, अगर आप इनको बेवजह या ज्यादा खाने से टाइप-2 डायबिटीज का जोखिम बढ़ सकता है.

डीप-फ्राइड स्नैक्स

सामोसा, पकौड़ा, चिप्स ये सब हमारे रोजमर्रा के पसंदीदा स्नैक्स हैं, लेकिन लगातार तलकर बनाई गई चीजें अनहेल्दी फैट से भरी होती हैं. यह फैट धीरे-धीरे शरीर में जमा होकर वजन बढ़ाता है. वजन बढ़ेगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और यही टाइप-2 डायबिटीज की बड़ी वजह है. फास्ट फूड में इस्तेमाल होने वाला तेल कई बार बार-बार गर्म किया जाता है, जिससे उसमें ट्रांस फैट बनता है, जो ब्लड शुगर को और तेजी से बिगाड़ता है.

ग्रेनोला और हेल्दी सीरियल्स

ग्रेनोला और कई तरह के नाश्ते के सीरियल्स हेल्दी टैग के साथ बेचे जाते हैं, लेकिन इनमें छिपी शुगर की मात्रा आपको चौंका सकती है. बहुत से ग्रेनोला बार, ओट बार और सीरियल्स में एडेड शुगर इतनी होती है कि एक छोटी सर्विंग भी ब्लड शुगर को तुरंत ऊपर ले जाती है. बार-बार शुगर स्पाइक्स शरीर को इंसुलिन पर ज्यादा निर्भर बना देते हैं और यह आदत लंबे समय में डायबिटीज़ का खतरा बढ़ाती है.

प्रोसेस्ड मीट

सॉसेज, बेकन, सलामी जैसे प्रोसेस्ड मीट में सोडियम और नाइट्रेट्स काफी ज्यादा होते हैं. ये तत्व न सिर्फ हार्ट के लिए खराब हैं, बल्कि रिसर्च के मुताबिक इनका डायबिटीज से भी सीधा संबंध है. प्रोसेस्ड मीट शरीर में सूजन बढ़ाता है और मेटाबॉलिज़्म को धीमा करता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर नियंत्रित रखना मुश्किल होने लगता है.

सोडा और मीठे ड्रिंक्स

कोल्ड ड्रिंक्स और पैक्ड सोडा में शुगर की मात्रा बहुत अधिक होती है. एक कैन सोडा में जितनी चीनी होती है, वह कई दिनों के नेचुरल शुगर सेवन से ज्यादा होती है. ऐसे ड्रिंक्स तुरंत ब्लड ग्लूकोज बढ़ाते हैं और पैनक्रियाज़ पर लगातार दबाव डालते हैं. हर बार मीठा पेय पीने पर शरीर को अतिरिक्त इंसुलिन बनाना पड़ता है, जिससे समय के साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है.

सफेद ब्रेड और मैदा वाली चीजें

मैदा से बनी चीजें, जैसे व्हाइट ब्रेड, बन, कुकीज़, नान बहुत जल्दी ग्लूकोज़ में टूट जाती हैं. मैदा में फाइबर नहीं होता, इस वजह से यह ब्लड शुगर को तुरंत बढ़ाती है. बार-बार हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाने से शरीर को ब्लड शुगर संतुलित रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. यह आदत धीरे-धीरे डायबिटीज का जोखिम बढ़ा देती है.

सफेद चावल

सफेद चावल भारतीय भोजन का एक अहम हिस्सा है, लेकिन यह पूरी तरह रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है. इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफी ज्यादा है, यानी यह खाने के साथ ही ग्लूकोज बनकर सीधे ब्लड शुगर बढ़ाता है रोज़ाना बड़ी मात्रा में सफेद चावल खाने से वजन बढ़ता है और शुगर कंट्रोल बिगड़ता है जिससे टाइप-2 डायबिटीज़ का खतरा और बड़ा हो जाता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

