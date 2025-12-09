हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diabetes Risk Foods: आज ही खाना छोड़ दें ये 6 फूड, वरना आपकी बॉडी में घर बना लेगी डायबिटीज

Diabetes Risk Foods: आज ही खाना छोड़ दें ये 6 फूड, वरना आपकी बॉडी में घर बना लेगी डायबिटीज

Diabetes Trigger Foods: हम डायबिटीज को अक्सर शुगर के साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फूड्स भी होते हैं जो डायबिटीज को ट्रिगर करते हैं. चलिए आपको उनके बारे में बताते हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 09 Dec 2025 06:49 PM (IST)
Preferred Sources

Foods That Cause Diabetes: डायबिटीज सिर्फ मीठा खाने से नहीं होती, यह आपकी रोजमर्रा की खान-पान की आदतों से भी गहराई से जुड़ी है.  कई ऐसे फूड हैं, जिन्हें हम या तो कम आंके लेते हैं या नॉर्मल मानकर रोज खा लेते हैं, लेकिन लंबे समय में यही चीजें ब्लड शुगर को अंनकंट्रोल कर सकती हैं.  चलिए आपको ऐसे फूड के बारे में बताते हैं, अगर आप इनको बेवजह या ज्यादा खाने से टाइप-2 डायबिटीज का जोखिम बढ़ सकता है.

डीप-फ्राइड स्नैक्स

सामोसा, पकौड़ा, चिप्स ये सब हमारे रोजमर्रा के पसंदीदा स्नैक्स हैं, लेकिन लगातार तलकर बनाई गई चीजें अनहेल्दी फैट से भरी होती हैं. यह फैट धीरे-धीरे शरीर में जमा होकर वजन बढ़ाता है. वजन बढ़ेगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और यही टाइप-2 डायबिटीज की बड़ी वजह है. फास्ट फूड में इस्तेमाल होने वाला तेल कई बार बार-बार गर्म किया जाता है, जिससे उसमें ट्रांस फैट बनता है, जो ब्लड शुगर को और तेजी से बिगाड़ता है.

ग्रेनोला और हेल्दी सीरियल्स

ग्रेनोला और कई तरह के नाश्ते के सीरियल्स हेल्दी टैग के साथ बेचे जाते हैं, लेकिन इनमें छिपी शुगर की मात्रा आपको चौंका सकती है. बहुत से ग्रेनोला बार, ओट बार और सीरियल्स में एडेड शुगर इतनी होती है कि एक छोटी सर्विंग भी ब्लड शुगर को तुरंत ऊपर ले जाती है. बार-बार शुगर स्पाइक्स शरीर को इंसुलिन पर ज्यादा निर्भर बना देते हैं और यह आदत लंबे समय में डायबिटीज़ का खतरा बढ़ाती है.

प्रोसेस्ड मीट

सॉसेज, बेकन, सलामी जैसे प्रोसेस्ड मीट में सोडियम और नाइट्रेट्स काफी ज्यादा होते हैं. ये तत्व न सिर्फ हार्ट के लिए खराब हैं, बल्कि रिसर्च के मुताबिक इनका डायबिटीज से भी सीधा संबंध है. प्रोसेस्ड मीट शरीर में सूजन बढ़ाता है और मेटाबॉलिज़्म को धीमा करता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर नियंत्रित रखना मुश्किल होने लगता है.

सोडा और मीठे ड्रिंक्स

कोल्ड ड्रिंक्स और पैक्ड सोडा में शुगर की मात्रा बहुत अधिक होती है. एक कैन सोडा में जितनी चीनी होती है, वह कई दिनों के नेचुरल शुगर सेवन से ज्यादा होती है. ऐसे ड्रिंक्स तुरंत ब्लड ग्लूकोज बढ़ाते हैं और पैनक्रियाज़ पर लगातार दबाव डालते हैं. हर बार मीठा पेय पीने पर शरीर को अतिरिक्त इंसुलिन बनाना पड़ता है, जिससे समय के साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है.

सफेद ब्रेड और मैदा वाली चीजें

मैदा से बनी चीजें, जैसे व्हाइट ब्रेड, बन, कुकीज़, नान बहुत जल्दी ग्लूकोज़ में टूट जाती हैं. मैदा में फाइबर नहीं होता, इस वजह से यह ब्लड शुगर को तुरंत बढ़ाती है. बार-बार हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाने से शरीर को ब्लड शुगर संतुलित रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. यह आदत धीरे-धीरे डायबिटीज का जोखिम बढ़ा देती है.

सफेद चावल

सफेद चावल भारतीय भोजन का एक अहम हिस्सा है, लेकिन यह पूरी तरह रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है. इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफी ज्यादा है, यानी यह खाने के साथ ही ग्लूकोज बनकर सीधे ब्लड शुगर बढ़ाता है रोज़ाना बड़ी मात्रा में सफेद चावल खाने से वजन बढ़ता है और शुगर कंट्रोल बिगड़ता है जिससे टाइप-2 डायबिटीज़ का खतरा और बड़ा हो जाता है.

इसे भी पढ़ें- Digital Drug Promotion: एंटीबायोटिक्स और प्रिस्किप्शन वाली दवाओं के प्रचार पर क्यों लग रही रोक, इससे आम लोगों को कितना खतरा?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 09 Dec 2025 06:49 PM (IST)
Tags :
Diabetes Diabetes Risk Foods Foods That Cause Diabetes
और पढ़ें
