'धुरंधर' में आइटम नंबर से इन दो टीवी एक्ट्रेसेस ने उड़ाया गर्दा, तस्वीरें देख नहीं हटेंगी नजरें

ओवरऑल क्रिस्टल हमेशा ही ग्लैमरस और स्टनिंग लगती हैं.उनके हर एक लुक में उनका ग्रेस, कॉन्फिडेंस और चार्म साफ नजर आता है. कैमरे के सामने उनकी प्रेज़ेंस इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि कोई भी आउटफिट हो वेस्टर्न, ट्रेडिशनल या फ्यूज़न हर स्टाइल में वो एक अलग ही एलीगेंस लेकर आती हैं. उनके हेयरस्टाइल से लेकर मेकअप तक, सब कुछ इतना परफेक्ट होता है कि उनका पूरा लुक हाई फैशन वाइब देने लगता है.