'धुरंधर' में आइटम नंबर से इन दो टीवी एक्ट्रेसेस ने उड़ाया गर्दा, तस्वीरें देख नहीं हटेंगी नजरें

Dhurandhar Item Girls: आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा ने 'धुरंधर' के आइटम नंबर 'शरारत' में अपने ग्लैमरस लुक्स से धमाल मचा दिया है. सोशल मीडिया पर दोनों हसीनाओं का ग्लैमरस लुक वायरल हो रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Dec 2025 06:31 PM (IST)
'धुरंधर का नया आइटम नंबर सिर्फ म्यूजिक या डांस की वजह से नहीं, बल्कि टीवी इंडस्ट्री की दो सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेसेस,आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा की वजह से भी सुर्खियों में है. जैसे ही गाना 'शरारत' रिलीज हुआ, दोनों के लुक्स और स्क्रीन प्रेजेंस ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी.

एक तरफ क्रिस्टल का हाई-फैशन, सिजलिंग अवतार लोगों को हैरान कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आयशा का रॉयल और सेंसुअस लुक इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है. इन दोनों के स्टाइल, ग्लैम और ओवरऑल प्रेज़ेंस ने इस गाने को पहले ही वायरल मोड में डाल दिया है.
क्रिस्टल का लुक आते ही पूरे फ्रेम को एक एलीट ग्लैम से भर देता है. सॉन्ग में उनका आउटफिट बहुत ही स्टनिंग पैटर्न में है, जिसमें सिल्वर सीक्विन और हैंडवर्क की बारीक चमक हर मूवमेंट के साथ अलग ही ग्लो देती है. टॉप का फिट स्ट्रक्चर्ड है, कंधों से लेकर कमर तक हर लाइन बेहद क्लीन और शार्प दिखती है, जैसे उनके पूरे लुक को एक प्रीमियम कट दिया गया हो.
नीचे की स्कर्ट में फ्लो है, लेकिन उसी के साथ थाई-हाई स्लिट उनके अवतार में एक बोल्ड स्पार्क जोड़ता है. चलते हुए स्कर्ट का हल्का शियर इफेक्ट और स्लिट की ओपनिंग दोनों मिलकर लुक को सिज़लिंग अंदाज़ देते हैं. कमर पर लगी सिल्वर बेल्ट उनकी फिगर को और डिफाइंड दिखाती है.
क्रिस्टल के बाल सॉफ्ट, वॉल्यूमिनस वेव्स में खुले हुए हैं, जो उनके चेहरे को एक रोमांटिक लुक देते हैं. मेकअप में इंटेंस स्मोकी आइज़ , मैट कॉन्टूरिंग और नूड-ग्लॉस लिप्स , इन तीनों का कॉम्बिनेशन उन्हें एकदम फिल्मी, स्पॉटलाइट-रेडी दिवा वाइब देता है. एक्सेसरीज़ को मिनिमल रखा गया है ताकि उनका आउटफिट और एक्सप्रेशन ही पूरा स्टेज अपने नाम कर ले.
ओवरऑल क्रिस्टल हमेशा ही ग्लैमरस और स्टनिंग लगती हैं.उनके हर एक लुक में उनका ग्रेस, कॉन्फिडेंस और चार्म साफ नजर आता है. कैमरे के सामने उनकी प्रेज़ेंस इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि कोई भी आउटफिट हो वेस्टर्न, ट्रेडिशनल या फ्यूज़न हर स्टाइल में वो एक अलग ही एलीगेंस लेकर आती हैं. उनके हेयरस्टाइल से लेकर मेकअप तक, सब कुछ इतना परफेक्ट होता है कि उनका पूरा लुक हाई फैशन वाइब देने लगता है.
आयशा का लुक पूरी तरह से रॉयल-सेंसुअलिटी का मिश्रण है एकदम एलीगेंट लेकिन उतना ही इंटॉक्सिकेटिंग स्टनिंग हैं. उन्होंने इस सॉन्ग में डीप ओलिव टोन का हेविली एम्बेलिश्ड आउटफिट पहना है, जिसमें सिल्वर कट-दाना, बीडवर्क और इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी इतनी फिनेस से की गई है कि रोशनी पड़ते ही आउटफिट में एक मुलायम चमक फैल जाती है.
उनकी नेकलाइन डीप और परफेक्टली फ्रेम्ड रखी गई है, जिससे लुक में सटल बोल्डनेस आती है. आउटफिट का फिटिंग हिस्सा उनके कर्व्ज़ को एक रिफाइंड शेप देता है और नीचे का शरारा-स्टाइल मूवमेंट उनके हर पोज़ में सॉफ्टनेस और ग्रेस जोड़ता है.
मेकअप में आयशा का चार्म और बढ़ जाता है. सॉफ्ट ग्लिटर आइज़, स्लीक आइलाइनर, ड्यूई स्किन और पीच-ग्लॉस लिप्स. जिससे पूरा चेहरा नेचुरल ग्लो देता है.हेयरस्टाइल में साइड-स्वेप्ट वेव्स हैं, जिन्हें खूबसूरत हेयर-जवेलरी ने और भी शाइन दी है. उनके कानों में स्टेटमेंट ईयरिंग्स पूरे लुक को रॉयल और फोटो-जेनिक बनाते हैं
ओवरऑल, ना सिर्फ इस सॉन्ग में बल्कि आयशा खान ने टीवी से लेकर इंस्टाग्राम तक अपना जलवा बिखेर रखा है. उनका हर एक लुक पिक्चर-परफेक्ट और ग्लैमरस होता है. चाहे वह किसी रिएलिटी शो में दिखें, किसी टीवी इवेंट में स्पॉट हों या फिर अपनी इंस्टा रील्स और फोटोशूट शेयर करें. उनकी स्टाइलिंग, एक्सप्रेशन और कैमरा प्रेज़ेंस हमेशा ऑन-पॉइंट रहती है.
Published at : 09 Dec 2025 06:26 PM (IST)
