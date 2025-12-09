एक्सप्लोरर
कौन हैं धुरंधर में नजर आईं सारा अर्जुन? 20 साल बड़े एक्टर संग किया रोमांस, पिता हैं साउथ के पॉपुलर स्टार
Who Is Sara Arjun: हालिया रिलीज फिल्म धुरंधर इन दिनों खूब छाई है. वहीं फिल्म के नजर आई एक्ट्रेस सारा अर्जुन की भी चर्चा जोरो से है. आइए जानते हैं कौन है ये हसीना.
रणवीर सिंह को फिल्म धुरंधर सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी हैं. फिल्म को फैंस का खूब प्यार मिल रहा है. साथ ही फिल्म की एक्ट्रेस सारा अर्जुन की भी खूब चर्चा हो रही हैं. इसी बीच आइए जानते है कौन है ये 20 साल की हसीना जिसने फिल्म में 40 साल के एक्टर संग किया रोमांस.
Published at : 09 Dec 2025 02:39 PM (IST)
