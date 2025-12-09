कौन हैं धुरंधर में नजर आईं सारा अर्जुन? 20 साल बड़े एक्टर संग किया रोमांस, पिता हैं साउथ के पॉपुलर स्टार

सारा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी. सारा ने अपना करियर विज्ञापनों से शुरू किया था.मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सारा पांच साल की उम्र तक 100 से ज्यादा टीवी विज्ञापनों में नजर आ चुकी थीं.