कौन हैं धुरंधर में नजर आईं सारा अर्जुन? 20 साल बड़े एक्टर संग किया रोमांस, पिता हैं साउथ के पॉपुलर स्टार

कौन हैं धुरंधर में नजर आईं सारा अर्जुन? 20 साल बड़े एक्टर संग किया रोमांस, पिता हैं साउथ के पॉपुलर स्टार

Who Is Sara Arjun: हालिया रिलीज फिल्म धुरंधर इन दिनों खूब छाई है. वहीं फिल्म के नजर आई एक्ट्रेस सारा अर्जुन की भी चर्चा जोरो से है. आइए जानते हैं कौन है ये हसीना.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Dec 2025 02:39 PM (IST)
Who Is Sara Arjun: हालिया रिलीज फिल्म धुरंधर इन दिनों खूब छाई है. वहीं फिल्म के नजर आई एक्ट्रेस सारा अर्जुन की भी चर्चा जोरो से है. आइए जानते हैं कौन है ये हसीना.

रणवीर सिंह को फिल्म धुरंधर सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी हैं. फिल्म को फैंस का खूब प्यार मिल रहा है. साथ ही फिल्म की एक्ट्रेस सारा अर्जुन की भी खूब चर्चा हो रही हैं. इसी बीच आइए जानते है कौन है ये 20 साल की हसीना जिसने फिल्म में 40 साल के एक्टर संग किया रोमांस.

1/7
सारा अर्जुन की बात करें तो वो एक स्टारकिड हैं. सारा साउथ के मशहूर एक्टर राज अर्जुन की बेटी हैं.
सारा अर्जुन की बात करें तो वो एक स्टारकिड हैं. सारा साउथ के मशहूर एक्टर राज अर्जुन की बेटी हैं.
2/7
सारा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी. सारा ने अपना करियर विज्ञापनों से शुरू किया था.मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सारा पांच साल की उम्र तक 100 से ज्यादा टीवी विज्ञापनों में नजर आ चुकी थीं.
सारा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी. सारा ने अपना करियर विज्ञापनों से शुरू किया था.मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सारा पांच साल की उम्र तक 100 से ज्यादा टीवी विज्ञापनों में नजर आ चुकी थीं.
3/7
इसके बाद सारा ने तमिल फिल्म 'देवा थिरुमगल' (2010) से पहचान बनाई, जिसमें उन्होंने विक्रम की बेटी का किरदार निभाया. उन्होंने 'एक थी डायन', 'सांड की आंख', और 'पोन्नियिन सेल्वन' जैसी फिल्मों में भी काम किया है
इसके बाद सारा ने तमिल फिल्म 'देवा थिरुमगल' (2010) से पहचान बनाई, जिसमें उन्होंने विक्रम की बेटी का किरदार निभाया. उन्होंने 'एक थी डायन', 'सांड की आंख', और 'पोन्नियिन सेल्वन' जैसी फिल्मों में भी काम किया है
4/7
हाल ही में सारा ने फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह के साथ मुख्य भूमिका निभाई है.
हाल ही में सारा ने फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह के साथ मुख्य भूमिका निभाई है.
5/7
इस फिल्म को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म के एक्टर्स की भी जमकर तारीफ की जा रही हैं.
इस फिल्म को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म के एक्टर्स की भी जमकर तारीफ की जा रही हैं.
6/7
20 साल की सारा और 40 साल के रणवीर फिल्म 'धुरंधर' में एक-दूजे संग रोमांस करते नजर आए. फिल्म में दोनों का अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
20 साल की सारा और 40 साल के रणवीर फिल्म ‘धुरंधर’ में एक-दूजे संग रोमांस करते नजर आए. फिल्म में दोनों का अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
7/7
वहीं एक्ट्रेस सारा को भी उनकी एक्टिंग के लिए खूब सहारा गया है.
वहीं एक्ट्रेस सारा को भी उनकी एक्टिंग के लिए खूब सहारा गया है.
Published at : 09 Dec 2025 02:39 PM (IST)
Ranveer SIngh Dhurandhar Sara Arjun

