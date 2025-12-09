ब्लैक साड़ी और बैकलेस ब्लाउज में निम्रत कौर का कातिलाना अंदाज, तस्वीरें देख फैंस बोले- 'झक्कास'

ब्लैक कलर की ये क्लासी और रॉयल साड़ी उनपर स्टनिंग लग रही है. साड़ी पर किया गया गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वर्क पूरे लुक को एकदम रिच और फेस्टिव टच दे रहा है. बॉर्डर पर सबटल गोल्ड डिटेलिंग भी काफी प्रीमियम फील दे रही है.