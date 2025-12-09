एक्सप्लोरर
ब्लैक साड़ी और बैकलेस ब्लाउज में निम्रत कौर का कातिलाना अंदाज, तस्वीरें देख फैंस बोले- 'झक्कास'
Nimrat Kaur Saree Photos: निम्रत कौर अपने स्टाइलिश लुक्स से हर किसी का ध्यान खींच लेती हैं. एक्ट्रेस का हाल ही में सामने आया ब्लैक साड़ी लुक हर किसी का ध्यान खींच रहा है.
एक्ट्रेस निम्रत कौर ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ब्लैक साड़ी में फोटोज शेयर की हैं. उनका ये लुक एकदम स्टनिंग, क्लासी और ग्लैमरस वाइब दे रहा है और फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
Published at : 09 Dec 2025 07:09 PM (IST)
