हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडब्लैक साड़ी और बैकलेस ब्लाउज में निम्रत कौर का कातिलाना अंदाज, तस्वीरें देख फैंस बोले- 'झक्कास'

ब्लैक साड़ी और बैकलेस ब्लाउज में निम्रत कौर का कातिलाना अंदाज, तस्वीरें देख फैंस बोले- 'झक्कास'

Nimrat Kaur Saree Photos: निम्रत कौर अपने स्टाइलिश लुक्स से हर किसी का ध्यान खींच लेती हैं. एक्ट्रेस का हाल ही में सामने आया ब्लैक साड़ी लुक हर किसी का ध्यान खींच रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Dec 2025 07:11 PM (IST)
Nimrat Kaur Saree Photos: निम्रत कौर अपने स्टाइलिश लुक्स से हर किसी का ध्यान खींच लेती हैं. एक्ट्रेस का हाल ही में सामने आया ब्लैक साड़ी लुक हर किसी का ध्यान खींच रहा है.

एक्ट्रेस निम्रत कौर ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ब्लैक साड़ी में फोटोज शेयर की हैं. उनका ये लुक एकदम स्टनिंग, क्लासी और ग्लैमरस वाइब दे रहा है और फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

1/6
हाल ही में एक्ट्रेस निम्रत कौर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ब्लैक साड़ी में फोटोज शेयर की हैं. देखते ही देखते ये वायरल हो गई हैं और फैंस उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे है.
हाल ही में एक्ट्रेस निम्रत कौर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ब्लैक साड़ी में फोटोज शेयर की हैं. देखते ही देखते ये वायरल हो गई हैं और फैंस उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे है.
2/6
ब्लैक कलर की ये क्लासी और रॉयल साड़ी उनपर स्टनिंग लग रही है. साड़ी पर किया गया गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वर्क पूरे लुक को एकदम रिच और फेस्टिव टच दे रहा है. बॉर्डर पर सबटल गोल्ड डिटेलिंग भी काफी प्रीमियम फील दे रही है.
ब्लैक कलर की ये क्लासी और रॉयल साड़ी उनपर स्टनिंग लग रही है. साड़ी पर किया गया गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वर्क पूरे लुक को एकदम रिच और फेस्टिव टच दे रहा है. बॉर्डर पर सबटल गोल्ड डिटेलिंग भी काफी प्रीमियम फील दे रही है.
3/6
उनका डीप-नेक ब्लाउज स्टाइलिश वाइब क्रिएट कर रहा है. ये बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस ऑफ ग्रेस और ग्लैमरस लग रहा है.
उनका डीप-नेक ब्लाउज स्टाइलिश वाइब क्रिएट कर रहा है. ये बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस ऑफ ग्रेस और ग्लैमरस लग रहा है.
4/6
उनके सॉफ्ट कर्ल्स में स्टाइल्ड ओपन हेयर पूरे लुक में एक्स्ट्रा चार्म ऐड कर रहे हैं. मेकअप भी सुपर बैलेंस्ड रखा गया है बोल्ड रेड लिपस्टिक, शार्प आईलाइनर और ग्लोइंग बेस के साथ सबकुछ एकदम पिक्चर-पर्फेक्ट है.
उनके सॉफ्ट कर्ल्स में स्टाइल्ड ओपन हेयर पूरे लुक में एक्स्ट्रा चार्म ऐड कर रहे हैं. मेकअप भी सुपर बैलेंस्ड रखा गया है बोल्ड रेड लिपस्टिक, शार्प आईलाइनर और ग्लोइंग बेस के साथ सबकुछ एकदम पिक्चर-पर्फेक्ट है.
5/6
उन्होंने मिनिमल ज्वेलरी पहनी है, सिर्फ स्टेटमेंट रिंग्स दिखाई दे रही हैं, जो पूरे आउटफिट के साथ क्लासी कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रही हैं. उनके पोज और बॉडी-लैंग्वेज में एक अलग ही कॉन्फिडेंस झलक रहा है.
उन्होंने मिनिमल ज्वेलरी पहनी है, सिर्फ स्टेटमेंट रिंग्स दिखाई दे रही हैं, जो पूरे आउटफिट के साथ क्लासी कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रही हैं. उनके पोज और बॉडी-लैंग्वेज में एक अलग ही कॉन्फिडेंस झलक रहा है.
6/6
अब फैंस निम्रत कौर की इन तस्वीरों से नजरें नहीं हटा पा रहे हैं. एक फैन ने लिखा- 'खूबसूरत.' दूसरे ने कमेंट किया- 'झक्कास लग रही हैं.'
अब फैंस निम्रत कौर की इन तस्वीरों से नजरें नहीं हटा पा रहे हैं. एक फैन ने लिखा- 'खूबसूरत.' दूसरे ने कमेंट किया- 'झक्कास लग रही हैं.'
Published at : 09 Dec 2025 07:09 PM (IST)
Tags :
Black Saree Nirmat Kaur Glamorous Look

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
गोवा में 25 लोगों की मौत के मामले में सरकार का बड़ा एक्शन, लूथरा ब्रदर्स के क्लब पर चला बुलडोजर, देखें वीडियो
गोवा में 25 लोगों की मौत के मामले में सरकार का बड़ा एक्शन, लूथरा ब्रदर्स के क्लब पर चला बुलडोजर, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौन हैं कथावाचक निधि सारस्वत जो बनेंगी BJP के बड़े नेता के घर की बहू? आज लेंगी सात फेरे
कौन हैं कथावाचक निधि सारस्वत जो बनेंगी BJP के बड़े नेता के घर की बहू? आज लेंगी सात फेरे
क्रिकेट
IPL 2026 की नीलामी के लिए चुने गए सभी 350 खिलाड़ियों के नाम, ग्रीन-शॉ-सरफराज पहले सेट में
IPL 2026 की नीलामी के लिए चुने गए सभी 350 खिलाड़ियों के नाम, ग्रीन-शॉ-सरफराज पहले सेट में
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Release Date: 'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Goa Nightclub Fire Case: नाइट क्लब के मालिकों की संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर | Breaking
क्या Gold अभी भी बढ़ेगा? कब और कैसे करें निवेश, जानिए Nilesh Shah MD, Kotak Mahindra AMC की सलाह|
Chanderi की Real Haunted कहानियां, “Stree” की Shooting Spots का सच, Local Legends, Tourism Boom और Handloom Heroes की Untold Journey
Indian Rice Industry को सबसे बड़ा झटका? Trump का नया Trade Move
Parliament Winter Session : Vande Matram पर Mallikarjuna Kharge की ललकार सुन दंग रह गया विपक्ष

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गोवा में 25 लोगों की मौत के मामले में सरकार का बड़ा एक्शन, लूथरा ब्रदर्स के क्लब पर चला बुलडोजर, देखें वीडियो
गोवा में 25 लोगों की मौत के मामले में सरकार का बड़ा एक्शन, लूथरा ब्रदर्स के क्लब पर चला बुलडोजर, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौन हैं कथावाचक निधि सारस्वत जो बनेंगी BJP के बड़े नेता के घर की बहू? आज लेंगी सात फेरे
कौन हैं कथावाचक निधि सारस्वत जो बनेंगी BJP के बड़े नेता के घर की बहू? आज लेंगी सात फेरे
क्रिकेट
IPL 2026 की नीलामी के लिए चुने गए सभी 350 खिलाड़ियों के नाम, ग्रीन-शॉ-सरफराज पहले सेट में
IPL 2026 की नीलामी के लिए चुने गए सभी 350 खिलाड़ियों के नाम, ग्रीन-शॉ-सरफराज पहले सेट में
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Release Date: 'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
बिहार
RTI से वेतन और पेंशन वाले 'खुलासे' पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'प्रावधान भी यही है कि…'
RTI से वेतन और पेंशन वाले 'खुलासे' पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'प्रावधान भी यही है कि…'
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: ओटीटी पर कहां रिलीज होगी धुरंधर, धुरंधर की ओटीटी रिलीज डेट और धुरंधर की ओटीटी डील
ओटीटी पर कहां रिलीज होगी धुरंधर, धुरंधर की ओटीटी रिलीज डेट और धुरंधर की ओटीटी डील
यूटिलिटी
हेल्थ प्लान लेते वक्त लोग जो भूल कर बैठते हैं, वही बाद में परेशानियां देती हैं
हेल्थ प्लान लेते वक्त लोग जो भूल कर बैठते हैं, वही बाद में परेशानियां देती हैं
शिक्षा
देश के मेडिकल कॉलेजों में खाली सीटों का खुलासा, जानें कितनी हैं MBBS में खाली सीटें?
देश के मेडिकल कॉलेजों में खाली सीटों का खुलासा, जानें कितनी हैं MBBS में खाली सीटें?
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget