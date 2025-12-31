हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'बहुत मैसेज करते थे..' भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर कॉमेंट कर बुरी तरह फंसी ये हसीना, अब देने पड़ी सफाई

'बहुत मैसेज करते थे..' भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर कॉमेंट कर बुरी तरह फंसी ये हसीना, अब देने पड़ी सफाई

खुशी मुखर्जी उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जो अपने किसी भी प्रोजेक्ट से ज्यादा अपने बेबाक बयान और अतरंगी आउटफिट को लेकर हमेशा सुर्खियां बटोरती हुई नजर आती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 31 Dec 2025 03:24 PM (IST)
खुशी मुखर्जी उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जो अपने किसी भी प्रोजेक्ट से ज्यादा अपने बेबाक बयान और अतरंगी आउटफिट को लेकर हमेशा सुर्खियां बटोरती हुई नजर आती हैं.

खुशी मुखर्जी ने हाल ही में भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव को लेकर कुछ ऐसा कह दिया था, जिसके बाद से सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. अब एक्ट्रेस ने अपना रिएक्शन दिया है.

खुशी मुखर्जी ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि कई भारतीय क्रिकेटर उनके पीछे पड़े रहते थे. इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा था कि टी 20 के कप्तान सूर्यकुमार यादव उन्हें लगातार मैसेज किया करते थे.
खुशी मुखर्जी ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि कई भारतीय क्रिकेटर उनके पीछे पड़े रहते थे. इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा था कि टी 20 के कप्तान सूर्यकुमार यादव उन्हें लगातार मैसेज किया करते थे.
खुशी का ये कहना कि सूर्यकुमार यादव उन्हें पहले खूब मैसेज करते थे. ये बात क्रिकेटर के फैंस को चुभ गई, उन्होंने एक्ट्रेस को ट्रोल करना शुरू कर दिया.
खुशी का ये कहना कि सूर्यकुमार यादव उन्हें पहले खूब मैसेज करते थे. ये बात क्रिकेटर के फैंस को चुभ गई, उन्होंने एक्ट्रेस को ट्रोल करना शुरू कर दिया.
Published at : 31 Dec 2025 03:24 PM (IST)
SURYA KUMAR YADAV Khushi Mukherjee

