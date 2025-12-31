एक्सप्लोरर
'बहुत मैसेज करते थे..' भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर कॉमेंट कर बुरी तरह फंसी ये हसीना, अब देने पड़ी सफाई
खुशी मुखर्जी उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जो अपने किसी भी प्रोजेक्ट से ज्यादा अपने बेबाक बयान और अतरंगी आउटफिट को लेकर हमेशा सुर्खियां बटोरती हुई नजर आती हैं.
खुशी मुखर्जी ने हाल ही में भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव को लेकर कुछ ऐसा कह दिया था, जिसके बाद से सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. अब एक्ट्रेस ने अपना रिएक्शन दिया है.
Published at : 31 Dec 2025 03:24 PM (IST)
भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर कॉमेंट कर बुरी तरह फंसी ये हसीना, अब देने पड़ी सफाई
