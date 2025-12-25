एक्सप्लोरर
खुशी कपूर का रूमर्ड बॉयफ्रेंड संग क्रिसमस सेलिब्रेशन, मैचिंग आउटफिट में आए नजर
खुशी कपूर ने क्रिसमस सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इन फोटोज में वो अपने ग्रुप के साथ एंजॉय करती नजर आ रही हैं. खुशी की फोटोज वायरल हैं.
एक्ट्रेस खुशी कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. उन्होंने हाल ही में अपनी बहन के साथ मिलकर क्रिसमस ट्री डेकोरेट किया था.
