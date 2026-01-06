एक्सप्लोरर
सोफी शाइन की 10 खूबसूरत तस्वीरें, शिखर धवन की दुल्हनिया बनेंगी, फरवरी में होगी शादी
Sophie Shine 10 Photos: शिखर धवन इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. वो जल्द ही अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ सात फेरे लेने की तैयारी में हैं, जो आयरलैंड की रहने वाली है.
इंडियन क्रिकेट टीम के एक्स बल्लेबाज शिखर धवन एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. खबरें हैं कि वो अब जल्द ही दूसरी बार शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. शिखर धवन अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ सात फेरे लेने की तैयारी में हैं, जो आयरलैंड की रहने वाली है. दोनों काफी समय से एक-दूसरे के साथ हैं और अब उन्होंने अपने रिश्ते को अगले पड़ाव तक ले जाने का फैसला कर लिया है.
