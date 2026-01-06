हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसोफी शाइन की 10 खूबसूरत तस्वीरें, शिखर धवन की दुल्हनिया बनेंगी, फरवरी में होगी शादी

सोफी शाइन की 10 खूबसूरत तस्वीरें, शिखर धवन की दुल्हनिया बनेंगी, फरवरी में होगी शादी

Sophie Shine 10 Photos: शिखर धवन इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. वो जल्द ही अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ सात फेरे लेने की तैयारी में हैं, जो आयरलैंड की रहने वाली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Jan 2026 11:35 AM (IST)
Sophie Shine 10 Photos: शिखर धवन इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. वो जल्द ही अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ सात फेरे लेने की तैयारी में हैं, जो आयरलैंड की रहने वाली है.

इंडियन क्रिकेट टीम के एक्स बल्लेबाज शिखर धवन एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. खबरें हैं कि वो अब जल्द ही दूसरी बार शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. शिखर धवन अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ सात फेरे लेने की तैयारी में हैं, जो आयरलैंड की रहने वाली है. दोनों काफी समय से एक-दूसरे के साथ हैं और अब उन्होंने अपने रिश्ते को अगले पड़ाव तक ले जाने का फैसला कर लिया है.

1/10
शिखर धवन सोफी शाइन को डेट कर रहे हैं. दोनों पहली बार 2025 में दुबई में हुई चैंपियंस ट्रॉफी के एक मैच के दौरान दोनों साथ नजर आए.
शिखर धवन सोफी शाइन को डेट कर रहे हैं. दोनों पहली बार 2025 में दुबई में हुई चैंपियंस ट्रॉफी के एक मैच के दौरान दोनों साथ नजर आए.
2/10
हालांकि, उस समय दोनों ने अपने रिश्ते को सार्वजनिक नहीं किया था, लेकिन स्टेडियम में उनकी मौजूदगी ने अटकलों को हवा दे दी.
हालांकि, उस समय दोनों ने अपने रिश्ते को सार्वजनिक नहीं किया था, लेकिन स्टेडियम में उनकी मौजूदगी ने अटकलों को हवा दे दी.
Published at : 06 Jan 2026 11:35 AM (IST)
Tags :
Shikhar Dhawan Sophie Shine

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR Draft Voter List Live: यूपी में आज आएगी SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, सूची से हटाए 2.89 करोड़ नाम
Live: यूपी में आज आएगी SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, सूची से हटाए 2.89 करोड़ नाम
विश्व
US Earning Billions: भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाकर कितनी कमाई कर रहा अमेरिका, ट्रंप ने खुद कर दिया खुलासा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाकर कितनी कमाई कर रहा अमेरिका, ट्रंप ने खुद कर दिया खुलासा
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

JNU Protest: JNU में शरजील और उमर खालिद के समर्थन में प्रदर्शन | Umar Khali | Delhi Riot Case
Yogi Cabinet Vistar: नए मंत्रिमंडल में दिख सकती है अखिलेश के PDA वाले दांव की काट | Akhilesh Yadav
JNU Protest: JNU में पीएम, गृह मंत्री के खिलाफ अपत्तिजनक नारेबाजी, वीडियों हुआ वायरल
Weather Update: कोहरे के चलते सड़कों पर विजिबिलिटी कम..हवाई यात्रा पर भी कोहरे का पड़ा असर
Yogi Cabinet Vistar: आज मंत्रियों संग योगी की बैठक..6 नए चेहरे मंत्रिमंडल में हो सकते हैं शामिल

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
ओपिनियन: भारत कैसे आंकड़ों की कमी की वजह से प्रदूषण रोकने में नाकाम? जानें
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR Draft Voter List Live: यूपी में आज आएगी SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, सूची से हटाए 2.89 करोड़ नाम
Live: यूपी में आज आएगी SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, सूची से हटाए 2.89 करोड़ नाम
विश्व
US Earning Billions: भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाकर कितनी कमाई कर रहा अमेरिका, ट्रंप ने खुद कर दिया खुलासा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाकर कितनी कमाई कर रहा अमेरिका, ट्रंप ने खुद कर दिया खुलासा
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
बॉलीवुड
बॉलीवुड में 20 साल गुजार चुकी नेहा धूपिया का छलका दर्द, अक्षय खन्ना को लेकर कह दी ये बात
काम ना मिलने पर खूब रोती हूं, नेहा धूपिया का छलका दर्द, अक्षय खन्ना को लेकर कह दी ये बात
यूटिलिटी
Vande Bharat Sleeper:पीएम मोदी जल्द ही देश की पहली वंदे भारत स्लीपर को दिखाएंगे हरी झंडी, जानें टाइमिंग से लेकर किराए तक हर डिटेल
पीएम मोदी जल्द ही देश की पहली वंदे भारत स्लीपर को दिखाएंगे हरी झंडी, जानें टाइमिंग से लेकर किराए तक हर डिटेल
लाइफस्टाइल
Winter Pregnancy Diet: ठंड में प्रेग्नेंसी में बढ़ जाता है इस चीज का खतरा, जानें महिलाएं अपनी डाइट में क्या करें शामिल
ठंड में प्रेग्नेंसी में बढ़ जाता है इस चीज का खतरा, जानें महिलाएं अपनी डाइट में क्या करें शामिल
जनरल नॉलेज
भारत से अगर जाएं वेनेजुएला तो कितने देशों का पार करना होगा एयर स्पेस, इसमें कितना आएगा खर्चा?
भारत से अगर जाएं वेनेजुएला तो कितने देशों का पार करना होगा एयर स्पेस, इसमें कितना आएगा खर्चा?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget