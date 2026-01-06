हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Jan 2026 02:53 PM (IST)
बात साल 2004 की है, जब सिनेमाघरों में संजय दत्त के साथ एक तीखे नैन-नक्श वाली बाला ने कमर लचकाई थी, तो सभी ने 'ओ साकी साकी' की धुन पर झूम उठा था. वो दौर था बॉलीवुड में 'ग्लैमर' की नई परिभाषा लिखे जाने का और उसकी सबसे बड़ी पोस्टर गर्ल बनकर उभरी थीं कोएना मित्रा. कोलकाता के लेडी ब्रेबोर्न कॉलेज की एक पढ़ाकू लड़की से 'नेशनल क्रश' बनने तक का सफर जितना चमकदार था, उसके पीछे काफी चुनौतियां भी थीं. एक्ट्रेस कल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली है इस मौके ओर आइए जानते है उनकी जर्नी के बारे में.

कोएना का जन्म 7 जनवरी 1984 में कोलकाता के एक संभ्रांत बंगाली परिवार में हुआ था. उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ-साथ मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और 2001 में 'ग्लेड्रैग्स मेगा मॉडल इंडिया' का ताज पहनकर अपनी मंजिल की ओर पहला बड़ा कदम बढ़ाया.
कोएना मित्रा एक ट्रेंड बास्केटबॉल खिलाड़ी, तैराक और टेनिस प्लेयर भी थीं, जिससे उनके व्यक्तित्व को एक एथलेटिक 'शार्पनेस' मिली. जर्मनी में 'मिस इंटरकांटिनेंटल' में टॉप 12 में जगह बनाकर उन्होंने साबित कर दिया कि बंगाली खूबसूरती वैश्विक मंचों पर धमाका करने के लिए तैयार है.
