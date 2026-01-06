एक्सप्लोरर
Koena Mitra Birthday: 'रोड' से शुरू हुआ कोइना मित्रा का सफर, 'साकी साकी' से बनी स्टार फिर एक सर्जरी ने ट्रैक से उतारा फिल्मी करियर
Koena Mitra: एक्ट्रेस कोइना मित्रा ने गाने साकी साकी से खूब सुर्खियां बटोरी थी. वहीं फिर उनकी एक सर्जरी के चलते इंडस्ट्री ने उनसे मोड़ लिया. इसी बीच आइए जानते हैं कैसा रहा उनका सफर.
बात साल 2004 की है, जब सिनेमाघरों में संजय दत्त के साथ एक तीखे नैन-नक्श वाली बाला ने कमर लचकाई थी, तो सभी ने 'ओ साकी साकी' की धुन पर झूम उठा था. वो दौर था बॉलीवुड में 'ग्लैमर' की नई परिभाषा लिखे जाने का और उसकी सबसे बड़ी पोस्टर गर्ल बनकर उभरी थीं कोएना मित्रा. कोलकाता के लेडी ब्रेबोर्न कॉलेज की एक पढ़ाकू लड़की से 'नेशनल क्रश' बनने तक का सफर जितना चमकदार था, उसके पीछे काफी चुनौतियां भी थीं. एक्ट्रेस कल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली है इस मौके ओर आइए जानते है उनकी जर्नी के बारे में.
बॉलीवुड
