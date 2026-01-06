कोएना मित्रा एक ट्रेंड बास्केटबॉल खिलाड़ी, तैराक और टेनिस प्लेयर भी थीं, जिससे उनके व्यक्तित्व को एक एथलेटिक 'शार्पनेस' मिली. जर्मनी में 'मिस इंटरकांटिनेंटल' में टॉप 12 में जगह बनाकर उन्होंने साबित कर दिया कि बंगाली खूबसूरती वैश्विक मंचों पर धमाका करने के लिए तैयार है.