2026 में बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाएंगे ये डायरेक्टर्स, राजामौली से लेकर संदीप रेड्डी तक की फिल्में है कंफर्म

करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस इस साल कई रोचक फिल्में पेश करने वाली है. विवेक सोनी निर्देशित रोमांटिक ड्रामा 'चांद मेरा दिल' में अनन्या पांडे और लक्ष्य मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म पहले 2025 में आने वाली थी, लेकिन अब 10 अप्रैल को रिलीज होगी. कयास लगाए जा रहे हैं कि करण जौहर एक बड़े पैमाने की फैमिली ड्रामा 'कभी खुशी कभी गम 2' के साथ निर्देशन में वापसी करने जा रहे हैं.