2026 में बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाएंगे ये डायरेक्टर्स, राजामौली से लेकर संदीप रेड्डी तक की फिल्में है कंफर्म
2026 Upcoming Films: साल 2026 में कई डायरेक्टर्स धमाल मचाने को तैयार हैं. टॉप फिल्ममेकर्स इस साल धमाकेदार प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें कुछ फिल्मों में कॉमेडी तो कुछ में जबरदस्त एक्शन हैं.
इंडियन सिनेमा ने पिछले साल शानदार सफलता हासिल की, जहां बड़े बजट की एक्शन फिल्में, दिल छू लेने वाली कहानियां और ड्रामा-कॉमेडी सिनेमा ने दर्शकों को भरपूर मनोरंजन दिया. साल 2025 मोहित सूरी की रोमांटिक फिल्म सैयारा, आदित्य धर की देशभक्ति से भरपूर धुरंधर और ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 जैसी फिल्मों के नाम रहा. वहीं, साल 2026 में भी कई निर्देशक धमाल मचाने को तैयार हैं. साल 2026 में टॉप फिल्ममेकर्स धमाकेदार प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें कुछ फिल्मों में कॉमेडी तो कुछ में जबरदस्त एक्शन हैं. इन टॉप फिल्ममेकर्स में एसएस राजामौली, करण जौहर से लेकर संदीप रेड्डी वांगा तक शामिल हैं. दर्शक कई जॉनर की दमदार फिल्मों का आनंद ले सकेंगे.
Published at : 06 Jan 2026 01:33 PM (IST)
