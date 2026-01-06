हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड2026 में बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाएंगे ये डायरेक्टर्स, राजामौली से लेकर संदीप रेड्डी तक की फिल्में है कंफर्म

2026 में बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाएंगे ये डायरेक्टर्स, राजामौली से लेकर संदीप रेड्डी तक की फिल्में है कंफर्म

2026 Upcoming Films: साल 2026 में कई डायरेक्टर्स धमाल मचाने को तैयार हैं. टॉप फिल्ममेकर्स इस साल धमाकेदार प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें कुछ फिल्मों में कॉमेडी तो कुछ में जबरदस्त एक्शन हैं.

By : आईएएनएस  | Updated at : 06 Jan 2026 01:33 PM (IST)
2026 Upcoming Films: साल 2026 में कई डायरेक्टर्स धमाल मचाने को तैयार हैं. टॉप फिल्ममेकर्स इस साल धमाकेदार प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें कुछ फिल्मों में कॉमेडी तो कुछ में जबरदस्त एक्शन हैं.

इंडियन सिनेमा ने पिछले साल शानदार सफलता हासिल की, जहां बड़े बजट की एक्शन फिल्में, दिल छू लेने वाली कहानियां और ड्रामा-कॉमेडी सिनेमा ने दर्शकों को भरपूर मनोरंजन दिया. साल 2025 मोहित सूरी की रोमांटिक फिल्म सैयारा, आदित्य धर की देशभक्ति से भरपूर धुरंधर और ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 जैसी फिल्मों के नाम रहा. वहीं, साल 2026 में भी कई निर्देशक धमाल मचाने को तैयार हैं. साल 2026 में टॉप फिल्ममेकर्स धमाकेदार प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें कुछ फिल्मों में कॉमेडी तो कुछ में जबरदस्त एक्शन हैं. इन टॉप फिल्ममेकर्स में एसएस राजामौली, करण जौहर से लेकर संदीप रेड्डी वांगा तक शामिल हैं. दर्शक कई जॉनर की दमदार फिल्मों का आनंद ले सकेंगे.

1/7
करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस इस साल कई रोचक फिल्में पेश करने वाली है. विवेक सोनी निर्देशित रोमांटिक ड्रामा 'चांद मेरा दिल' में अनन्या पांडे और लक्ष्य मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म पहले 2025 में आने वाली थी, लेकिन अब 10 अप्रैल को रिलीज होगी. कयास लगाए जा रहे हैं कि करण जौहर एक बड़े पैमाने की फैमिली ड्रामा 'कभी खुशी कभी गम 2' के साथ निर्देशन में वापसी करने जा रहे हैं.
करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस इस साल कई रोचक फिल्में पेश करने वाली है. विवेक सोनी निर्देशित रोमांटिक ड्रामा 'चांद मेरा दिल' में अनन्या पांडे और लक्ष्य मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म पहले 2025 में आने वाली थी, लेकिन अब 10 अप्रैल को रिलीज होगी. कयास लगाए जा रहे हैं कि करण जौहर एक बड़े पैमाने की फैमिली ड्रामा 'कभी खुशी कभी गम 2' के साथ निर्देशन में वापसी करने जा रहे हैं.
2/7
निर्देशक मृगदीप सिंह लांबा की सुपरनैचुरल फैंटेसी कॉमेडी 'नागजिला' में कार्तिक आर्यन एक इच्छाधारी सांप की भूमिका निभा रहे हैं. यह फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में आएगी.
निर्देशक मृगदीप सिंह लांबा की सुपरनैचुरल फैंटेसी कॉमेडी 'नागजिला' में कार्तिक आर्यन एक इच्छाधारी सांप की भूमिका निभा रहे हैं. यह फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में आएगी.
