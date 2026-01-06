देखें मेधा राणा की 10 तस्वीरें, सनी देओल की 'बॉर्डर 2' में आएंगी नजर

फिल्म ‘बॉर्डर 2’ को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है. ये फिल्म 23 जनवरी को रिलीज होने वाली है जिसमें सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे बड़े एक्टर्स नजर आएंगे. इन्हीं के साथ एक नया चेहरा भी बड़े पर्दे पर कदम रखने जा रहा है जिसका नाम है मेधा राणा.