देखें मेधा राणा की 10 तस्वीरें, सनी देओल की 'बॉर्डर 2' में आएंगी नजर

देखें मेधा राणा की 10 तस्वीरें, सनी देओल की 'बॉर्डर 2' में आएंगी नजर

Medha Rana: ‘बॉर्डर 2’ से डेब्यू कर रहीं मेधा राणा अपनी सादगी और नेचुरल ब्यूटी से सबका दिल जीत रही हैं. खूबसूरत मुस्कान और ग्रेसफुल लुक के साथ वो फिल्म में खास छाप छोड़ने को तैयार हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Jan 2026 11:13 AM (IST)
Medha Rana: ‘बॉर्डर 2’ से डेब्यू कर रहीं मेधा राणा अपनी सादगी और नेचुरल ब्यूटी से सबका दिल जीत रही हैं. खूबसूरत मुस्कान और ग्रेसफुल लुक के साथ वो फिल्म में खास छाप छोड़ने को तैयार हैं.

‘बॉर्डर 2’ से बॉलीवुड में कदम रखने जा रहीं मेधा राणा इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं. आर्मी बैकग्राउंड से आने वाली मेधा न सिर्फ अपनी एक्टिंग बल्कि अपनी नेचुरल ब्यूटी, सादगी और ग्रेसफुल पर्सनैलिटी से भी लोगों का दिल जीत रही हैं. फिल्म के गाने ‘घर कब आओगे’ को लेकर लिखा गया उनका इमोशनल नोट हो या उनका स्क्रीन प्रेजेंस हर चीज फैंस को उनसे और ज्यादा जोड़ रही है.

फिल्म ‘बॉर्डर 2’ को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है. ये फिल्म 23 जनवरी को रिलीज होने वाली है जिसमें सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे बड़े एक्टर्स नजर आएंगे. इन्हीं के साथ एक नया चेहरा भी बड़े पर्दे पर कदम रखने जा रहा है जिसका नाम है मेधा राणा.
फिल्म ‘बॉर्डर 2’ को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है. ये फिल्म 23 जनवरी को रिलीज होने वाली है जिसमें सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे बड़े एक्टर्स नजर आएंगे. इन्हीं के साथ एक नया चेहरा भी बड़े पर्दे पर कदम रखने जा रहा है जिसका नाम है मेधा राणा.
हाल ही में मेधा राणा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म के गाने ‘घर कब आओगे’ को लेकर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया. उन्होंने बताया कि ये गाना उनके दिल के बहुत करीब है और वो इससे गहराई से रिलेट करती हैं.
हाल ही में मेधा राणा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म के गाने ‘घर कब आओगे’ को लेकर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया. उन्होंने बताया कि ये गाना उनके दिल के बहुत करीब है और वो इससे गहराई से रिलेट करती हैं.
Published at : 06 Jan 2026 11:13 AM (IST)
Bollywood Border 2 Medha Rana

