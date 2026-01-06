एक्सप्लोरर
देखें मेधा राणा की 10 तस्वीरें, सनी देओल की 'बॉर्डर 2' में आएंगी नजर
Medha Rana: ‘बॉर्डर 2’ से डेब्यू कर रहीं मेधा राणा अपनी सादगी और नेचुरल ब्यूटी से सबका दिल जीत रही हैं. खूबसूरत मुस्कान और ग्रेसफुल लुक के साथ वो फिल्म में खास छाप छोड़ने को तैयार हैं.
‘बॉर्डर 2’ से बॉलीवुड में कदम रखने जा रहीं मेधा राणा इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं. आर्मी बैकग्राउंड से आने वाली मेधा न सिर्फ अपनी एक्टिंग बल्कि अपनी नेचुरल ब्यूटी, सादगी और ग्रेसफुल पर्सनैलिटी से भी लोगों का दिल जीत रही हैं. फिल्म के गाने ‘घर कब आओगे’ को लेकर लिखा गया उनका इमोशनल नोट हो या उनका स्क्रीन प्रेजेंस हर चीज फैंस को उनसे और ज्यादा जोड़ रही है.
06 Jan 2026
