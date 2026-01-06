हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडजय भानुशाली और माही विज ही नहीं, ये 5 सेलिब्रिटी कपल्स के तलाक और ब्रेकअप ने फैंस को किया शॉक्ड

जय भानुशाली और माही विज ही नहीं, ये 5 सेलिब्रिटी कपल्स के तलाक और ब्रेकअप ने फैंस को किया शॉक्ड

Celebrity Couple Breakups and Divorce : जय भानुशाली और माही विज के तलाक ने फैंस को हैरान किया, लेकिन ये अकेला मामला नहीं है. इससे पहले भी कई सेलिब्रिटी अचानक से ऐसा फैसला कर दर्शकों को चौंकाया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Jan 2026 04:56 PM (IST)
Celebrity Couple Breakups and Divorce : जय भानुशाली और माही विज के तलाक ने फैंस को हैरान किया, लेकिन ये अकेला मामला नहीं है. इससे पहले भी कई सेलिब्रिटी अचानक से ऐसा फैसला कर दर्शकों को चौंकाया है.

जय भानुशाली और माही विज ने शादी के 14 साल बाद अलग होने की घोषणा की. कपल ने अचानक अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर तलाक की खबर साझा की, जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी. फैंस इस खबर से गहरे दुखी हो गए.

1/7
जय भानुशाली और माही विज पहले ऐसे कपल नहीं जो अपनी अचानक तलाक लेने या अलग होने का फैसला किया है. इसके पहले भी कई सितारों के तलाक और ब्रेकअप ने फैंस को हैरान कर दिया था. चलिए जानते हैं उनके बारे में…
जय भानुशाली और माही विज पहले ऐसे कपल नहीं जो अपनी अचानक तलाक लेने या अलग होने का फैसला किया है. इसके पहले भी कई सितारों के तलाक और ब्रेकअप ने फैंस को हैरान कर दिया था. चलिए जानते हैं उनके बारे में…
2/7
तमन्ना भाटिया-विजय वर्मा: तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा दो साल के रिलेशनशिप के बाद जब अलग होने का फैसला किया तो फैंस के लिए यह बड़ा शॉक था. अक्सर फैंस इन्हें एकसाथ देखकर काफी खुश होते थे. मगर इनके प्यार का ऐसे अंत होगा ये किसी ने सोचा था.
तमन्ना भाटिया-विजय वर्मा: तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा दो साल के रिलेशनशिप के बाद जब अलग होने का फैसला किया तो फैंस के लिए यह बड़ा शॉक था. अक्सर फैंस इन्हें एकसाथ देखकर काफी खुश होते थे. मगर इनके प्यार का ऐसे अंत होगा ये किसी ने सोचा था.
Published at : 06 Jan 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
Jay Bhanushali-Mahhi Vij Tamannaah Bhatia & Vijay Varma Palash Muchhal & Smriti Mandhana Celebrity Couple Breakups And Divorce

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई, मंदिर परिसर में फिल्मी गानों पर डांस को लेकर एक्शन, जानें पूरा मामला
श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई, मंदिर परिसर में फिल्मी गानों पर डांस को लेकर एक्शन, जानें पूरा मामला
दिल्ली NCR
JNU में विवादित नारेबाजी को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन का आया बयान, जानें क्या कहा?
JNU में विवादित नारेबाजी को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन का आया बयान, जानें क्या कहा?
विश्व
Delta Force Venezuela Operation: कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
बॉलीवुड
48 घंटे में शूट हुआ था ‘शरारत’ गाना, घबराए हुए थे कोरियोग्राफर बोले- 'ट्रैक से भटक गया और...'
48 घंटे में शूट हुआ था ‘शरारत’ गाना, घबराए हुए थे कोरियोग्राफर बोले- 'ट्रैक से भटक गया और...'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi Weather Alert: Delhi में सर्दी से मर रहे हैं लोग, 44 मौतें ! खुलासा दंग कर देगा |ABPLIVE
India को Venezuela की तरह छू भी नहीं सकता US! | ABPLIVE
Silver में भूचाल | Venezuela Crisis और Trump Policy से Record टूटेंगे? | Paisa Live
ULPIN से जमीन का Aadhar card, Online Property Loan और Registry आसान | Paisa Live
Indore Water Crisis: हाईकोर्ट ने पूरे मध्य प्रदेश में पानी को लेकर चिंता जताई | High Court

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
ओपिनियन: भारत कैसे आंकड़ों की कमी की वजह से प्रदूषण रोकने में नाकाम? जानें
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई, मंदिर परिसर में फिल्मी गानों पर डांस को लेकर एक्शन, जानें पूरा मामला
श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई, मंदिर परिसर में फिल्मी गानों पर डांस को लेकर एक्शन, जानें पूरा मामला
दिल्ली NCR
JNU में विवादित नारेबाजी को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन का आया बयान, जानें क्या कहा?
JNU में विवादित नारेबाजी को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन का आया बयान, जानें क्या कहा?
विश्व
Delta Force Venezuela Operation: कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
बॉलीवुड
48 घंटे में शूट हुआ था ‘शरारत’ गाना, घबराए हुए थे कोरियोग्राफर बोले- 'ट्रैक से भटक गया और...'
48 घंटे में शूट हुआ था ‘शरारत’ गाना, घबराए हुए थे कोरियोग्राफर बोले- 'ट्रैक से भटक गया और...'
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
Results
लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, बिहार STET का रिजल्ट जारी, इतने अभ्यर्थी सफल; जानें कटऑफ
लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, बिहार STET का रिजल्ट जारी, इतने अभ्यर्थी सफल; जानें कटऑफ
फूड
Office Tiffin Ideas: टेस्टी और हेल्दी रहेगा ऑफिस का टिफिन, सोमवार से शुक्रवार तक ये आइडिया आएंगे काम
टेस्टी और हेल्दी रहेगा ऑफिस का टिफिन, सोमवार से शुक्रवार तक ये आइडिया आएंगे काम
ट्रेंडिंग
शादी में पंडित ने दूल्हे से पूछा नोरा फतेही पर सवाल, जवाब सुन जोर जोर से हंसने लगी दुल्हन- वीडियो वायरल
शादी में पंडित ने दूल्हे से पूछा नोरा फतेही पर सवाल, जवाब सुन जोर जोर से हंसने लगी दुल्हन- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget