जय भानुशाली और माही विज ही नहीं, ये 5 सेलिब्रिटी कपल्स के तलाक और ब्रेकअप ने फैंस को किया शॉक्ड
Celebrity Couple Breakups and Divorce : जय भानुशाली और माही विज के तलाक ने फैंस को हैरान किया, लेकिन ये अकेला मामला नहीं है. इससे पहले भी कई सेलिब्रिटी अचानक से ऐसा फैसला कर दर्शकों को चौंकाया है.
जय भानुशाली और माही विज ने शादी के 14 साल बाद अलग होने की घोषणा की. कपल ने अचानक अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर तलाक की खबर साझा की, जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी. फैंस इस खबर से गहरे दुखी हो गए.
Published at : 06 Jan 2026 04:56 PM (IST)
