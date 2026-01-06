एक्सप्लोरर
छोटी 'पू' लेकर शाहरुख खान और काजोल के बेटे तक, जानें अब कहां है 'कभी खुशी कभी गम' के ये कलाकार
कभी खुशी कभी गम 2 को लेकर इन दिनों खूब बज़ देखने को मिल रहा है. इसी बीच पार्ट वन के कलाकार भी चर्चा में आ चुके हैं. चलिए जानते हैं अब कहां है कभी खुशी कभी गम के ये कलाकार..
शाहरुख खान से लेकर काजोल तक तो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं. लेकिन, कभी खुशी कभी गम के कुछ कलाकार ऐसे हैं, जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं है कि अब कहां हैं और क्या कर रहे हैं.
1/7
2/7
Published at : 06 Jan 2026 03:01 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
छोटी 'पू' लेकर शाहरुख खान और काजोल के बेटे तक, जानें कहां है 'कभी खुशी कभी गम' के ये कलाकार
बॉलीवुड
7 Photos
'रोड' से शुरू हुआ था कोइना का सफर, 'साकी साकी' से बनी स्टार, एक सर्जरी ने बर्बाद किया करियर
बॉलीवुड
7 Photos
2026 में बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाएंगे ये डायरेक्टर्स, राजामौली से लेकर संदीप रेड्डी तक की फिल्में है कंफर्म
बॉलीवुड
10 Photos
सोफी शाइन की 10 खूबसूरत तस्वीरें, शिखर धवन की दुल्हनिया बनेंगी, फरवरी में होगी शादी
बॉलीवुड
12 Photos
गर्लफ्रेंड का हाथ थाम अंबानी के इवेंट में पहुंचे हार्दिक पांड्या, जाह्नवी कपूर समेत इन सितारों ने भी की शिरकत
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
नेपाल में बवाल, मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद बिहार से सटे इलाकों में कर्फ्यू, जानें पूरा मामला
बिहार
भारत नहीं, इस देश की मिलिट्री का हिस्सा बनेंगे लालू यादव के नाती, रोहिणी आचार्य ने किया इमोशनल पोस्ट
विश्व
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
छोटी 'पू' लेकर शाहरुख खान और काजोल के बेटे तक, जानें कहां है 'कभी खुशी कभी गम' के ये कलाकार
बॉलीवुड
7 Photos
'रोड' से शुरू हुआ था कोइना का सफर, 'साकी साकी' से बनी स्टार, एक सर्जरी ने बर्बाद किया करियर
एबीपी लाइव
Opinion