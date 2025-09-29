हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर चाहिए यूनिक ब्लाउज डिजाइन, इन एक्ट्रेसेस से ले सकती हैं इंस्पिरेशन

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर चाहिए यूनिक ब्लाउज डिजाइन, इन एक्ट्रेसेस से ले सकती हैं इंस्पिरेशन

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ के मौके पर अपने लुक को खास बनाने के लिए कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के यूनिक ब्लाउज डिज़ाइन्स से आप ले सकते हैं इंस्पिरेशन और अपने लुक को दे सकती हैं नया ट्विस्ट.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Sep 2025 02:25 PM (IST)
Karwa Chauth 2025: करवा चौथ के मौके पर अपने लुक को खास बनाने के लिए कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के यूनिक ब्लाउज डिज़ाइन्स से आप ले सकते हैं इंस्पिरेशन और अपने लुक को दे सकती हैं नया ट्विस्ट.

करवा चौथ भारत में एक बेहद खास और लोकप्रिय त्योहार है, जिसे शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं. इस दिन सिर्फ व्रत ही नहीं बल्कि लुक और स्टाइल पर भी ध्यान दिया जाता है. खासतौर पर साड़ी और उसके साथ पहने जाने वाले ब्लाउज का डिज़ाइन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है.

1/10
श्रद्धा कपूर का यह ब्लाउज डिज़ाइन करवा चौथ के लिए एक खूबसूरत और सोफिस्टिकेटेड ऑप्शन है. यह एक डीप-वी-नेक, फुल-स्लीव ब्लाउज है. ट्रांसपेरेंट फुल स्लीव्स इस लुक में एलिगेंस जोड़ रही हैं. अगर आप करवा चौथ पर ट्रेडिशनल लाल रंग में कुछ नया और ग्लैमरस ट्राई करना चाहती हैं, तो यह डिज़ाइन बहुत अच्छा है. यह आपको एक ही समय में ट्रेडिशनल और स्टाइलिश दिखाएगा.
2/10
कियारा आडवाणी का यह ब्लाउज डिज़ाइन करवा चौथ के लिए एक शानदार चॉइस है. यह एक स्ट्रैपलेस, कोर्सेट-स्टाइल ब्लाउज है जिस पर बारीक क्रिस्टल का काम है. इसमें सामने की तरफ एक जिपर जैसा डिज़ाइन है जो इसे एक मॉडर्न लुक दे रहा है. आप इस डिज़ाइन को अपनी साड़ी के साथ जोड़कर एक ट्रेंडी और ग्लैमरस करवा चौथ लुक पा सकती हैं. इसके साथ आप मैचिंग नेकलेस और इयररिंग्स पहनकर लुक को कंप्लीट कर सकते है.
3/10
कृति सेनन का यह ब्लाउज डिज़ाइन करवा चौथ 2025 के लिए एक सोफिस्टिकेटेड चॉइस है. यह एक हाई-नेक, फुल-स्लीव जैकेट-स्टाइल ब्लाउज है. इसकी खास बात इसका टेक्सचर्ड फ़ैब्रिक और फ्रंट में लगे बटन हैं, जो इसे एक ट्रेडिशनल के साथ-साथ मॉडर्न लुक दे रहे हैं. इस तरह का ब्लाउज डिज़ाइन उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो ट्रेडिशनल लुक में कुछ नयापन चाहते हैं. आप इसे अपनी साड़ी के साथ पहनकर एक एलिगेंट और रॉयल लुक पा सकते हैं.
4/10
तमन्ना भाटिया का यह ब्लाउज डिज़ाइन करवा चौथ के लिए एक मॉडर्न चॉइस है. यह एक डीप-वी-नेक स्लीवलेस ब्लाउज है, जिसमें काले रंग पर बारीक सीक्वेंस का काम किया गया है. यह डिज़ाइन एक सादी साड़ी को भी एक शानदार और ग्लैमरस लुक देता है. आप इस लुक को अपनी पसंदीदा साड़ी के साथ पहन सकती हैं. अगर आपकी साड़ी हल्की है, तो यह हेवी-वर्क वाला ब्लाउज उसे तुरंत फेस्टिव बना देगा. आप चाहें तो नेकलाइन को थोड़ा कम डीप रखकर इसे और ज़्यादा ट्रेडिशनल बना सकती हैं. इस ब्लाउज के साथ आप हल्के झुमके या स्टेटमेंट इयररिंग्स पहनकर लुक को पूरा कर सकती है.
5/10
आन्या सिंह का यह ब्लाउज डिज़ाइन करवा चौथ के लिए एक बेहद मॉडर्न और ग्लैमरस ऑप्शन है.यह एक हॉल्टर-नेक स्ट्रैपी ब्लाउज है जिसमें डीप-वी नेकलाइन है. इसका फ़ैब्रिक साड़ी से मिलता-जुलता है, जिस पर शिमर और ग्लिटर का काम है, जो इसे पार्टी-रेडी लुक दे रहा है. यह डिज़ाइन उनके लिए परफेक्ट है जो करवा चौथ पर ट्रेडिशनल लुक में एक स्टाइलिश ट्विस्ट चाहती हैं. आप इसे एक सॉलिड कलर की साड़ी के साथ पहनकर भी इसे हाईलाइट कर सकते हैं.
6/10
भूमि पेडनेकर का यह एक गोल्डन-ऑफ-व्हाइट कलर का स्लीवलेस ब्लाउज है. इसकी सबसे खास बात इसका नेकलाइन डिज़ाइन है, जो सर्कल शेप का है, और गले के पास एक बटन लगा है. इस पर बारीक गोल्डन कलर का काम है, जो इसे क्लासी लुक दे रहा है. इस तरह का ब्लाउज डिज़ाइन उनके लिए परफेक्ट है जो करवा चौथ पर ट्रेडिशनल और एलिगेंट लुक चाहती हैं.
7/10
आलिया भट्ट का यह ब्लाउज डिज़ाइन करवा चौथ के लिए परफेक्ट है. यह एक डीप-वी-नेक स्ट्रैपी ब्लाउज है. इस डिज़ाइन की खासियत इसकी सिंपलीसिटी और एलिगेंस है, जो किसी भी साड़ी को मॉडर्न टच देती है. यह ब्लाउज उनके लिए बिल्कुल सही है जो इस खास दिन पर एक स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक चाहती हैं. आप इसके साथ हल्की ज्वेलरी पहनकर और बालों को खुला रखकर एक खूबसूरत लुक पा सकती हैं.
8/10
सामंथा रुथ प्रभु का यह ब्लाउज डिज़ाइन करवा चौथ के लिए एक खास और फेस्टिव ऑप्शन है. यह एक स्वीटहार्ट नेकलाइन वाला, कैप-स्लीव ब्लाउज है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इस पर की गई बारीक कढ़ाई और एम्बेलिशमेंट है, जो इसे बेहद रिच लुक दे रही है. इसका कॉर्सेट-जैसा डिज़ाइन इसे एक मॉडर्न और स्टाइलिश टच भी दे रहा है.
9/10
करीना कपूर खान का यह ब्लाउज डिज़ाइन करवा चौथ के लिए एक बेहद ग्लैमरस ऑप्शन है. यह एक हाई-नेक ब्लाउज है. इसकी सबसे खास बात इसका अनोखा कट और पूरी तरह से किया गया सीक्वेंस का काम है, जो इसे एक चमकदार और पार्टी-रेडी लुक दे रहा है. अगर आप करवा चौथ पर कुछ अलग और बेहद स्टाइलिश पहनना चाहती हैं, तो यह डिज़ाइन बहुत अच्छा है.
10/10
जाह्नवी कपूर का यह ब्लाउज डिज़ाइन करवा चौथ के लिए एक बेहद क्लासिक ऑप्शन है. यह एक ट्रेडिशनल ब्लैक ब्लाउज है जिसमें गोल गला और शॉर्ट स्लीव्स हैं. इस डिज़ाइन की खासियत इसकी सिंपलीसिटी है, जो इसे किसी भी भारी साड़ी और ज्वेलरी के साथ परफेक्ट बनाती है. यह आपको बिना ज्यादा तामझाम के भी बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश दिखाएगा.
Published at : 29 Sep 2025 02:25 PM (IST)
Embed widget