तमन्ना भाटिया का यह ब्लाउज डिज़ाइन करवा चौथ के लिए एक मॉडर्न चॉइस है. यह एक डीप-वी-नेक स्लीवलेस ब्लाउज है, जिसमें काले रंग पर बारीक सीक्वेंस का काम किया गया है. यह डिज़ाइन एक सादी साड़ी को भी एक शानदार और ग्लैमरस लुक देता है. आप इस लुक को अपनी पसंदीदा साड़ी के साथ पहन सकती हैं. अगर आपकी साड़ी हल्की है, तो यह हेवी-वर्क वाला ब्लाउज उसे तुरंत फेस्टिव बना देगा. आप चाहें तो नेकलाइन को थोड़ा कम डीप रखकर इसे और ज़्यादा ट्रेडिशनल बना सकती हैं. इस ब्लाउज के साथ आप हल्के झुमके या स्टेटमेंट इयररिंग्स पहनकर लुक को पूरा कर सकती है.