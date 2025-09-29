एक्सप्लोरर
Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर चाहिए यूनिक ब्लाउज डिजाइन, इन एक्ट्रेसेस से ले सकती हैं इंस्पिरेशन
Karwa Chauth 2025: करवा चौथ के मौके पर अपने लुक को खास बनाने के लिए कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के यूनिक ब्लाउज डिज़ाइन्स से आप ले सकते हैं इंस्पिरेशन और अपने लुक को दे सकती हैं नया ट्विस्ट.
करवा चौथ भारत में एक बेहद खास और लोकप्रिय त्योहार है, जिसे शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं. इस दिन सिर्फ व्रत ही नहीं बल्कि लुक और स्टाइल पर भी ध्यान दिया जाता है. खासतौर पर साड़ी और उसके साथ पहने जाने वाले ब्लाउज का डिज़ाइन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 29 Sep 2025 02:25 PM (IST)
बॉलीवुड
8 Photos
बादशाह और नेहा कक्कड़ से भी ज्यादा अमीर है ये सिंगर, दो-दो बंगले और लग्जरी गाड़ियां, जानें नेटवर्थ
बॉलीवुड
7 Photos
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
बॉलीवुड
10 Photos
कौन है अजय देवगन की बेटी निसा के साथ दिख रहा ये लड़का? देखें हैंडसम हंक की 10 तस्वीरें
बॉलीवुड
10 Photos
उदिता गोस्वामी की खूबसूरती के सामने सब फेल, देखें मोहित सूरी की वाइफ की 10 खूबसूरत तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
काजोल ने धूमधाम से किया दुर्गा मां का स्वागत, भव्य आयोजन में नजर आईं रानी मुखर्जी और पूरा परिवार
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
क्रिकेट
2025 एशिया कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौनसा अवॉर्ड? अभिषेक-तिलक और कुलदीप को क्या-क्या मिला, जानें सबकुछ
विश्व
20 से ज्यादा देशों में भारतीय रुपया आपको बना देगा अमीर! जीभरकर खर्च करिए नहीं पड़ेगी कम, पढ़ें लिस्ट
Advertisement
बॉलीवुड
8 Photos
बादशाह और नेहा कक्कड़ से भी ज्यादा अमीर है ये सिंगर, दो-दो बंगले और लग्जरी गाड़ियां, जानें नेटवर्थ
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion