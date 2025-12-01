एक्सप्लोरर
ब्लैक लहंगे में निसा देवगन का किलर लुक, काजोल की बेटी को देख फैंस बोले- 'बिल्कुल मां पर गई है'
Nysa Devgan Beautiful Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल की बेटी निसा देवगन ने अब तक फिल्मों में कदम नहीं रखा है. लेकिन अपने फैशन और स्टाइल के चलते वो काफी सुर्खियों में रहती हैं.
काजोल की बेटी निसा देवगन 22 साल की हो चुकी हैं. एक्ट्रेस की लाडली जैसे-जैसे बड़ी हो रही हैं, दिखने में उतनी ही खूबसूरत होती जा रही हैं. सोशल मीडिया पर उनका अकाउंट प्राइवेट है लेकिन उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती रहती हैं. हाल ही में निसा का ट्रेडिशनल लुक सामने आया है जो फैंस को काफी पसंद आ रहा है.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 01 Dec 2025 09:48 PM (IST)
Tags :Kajol Ajay Devgn Nysa Devgan Nysa Devgn
