हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडब्लैक लहंगे में निसा देवगन का किलर लुक, काजोल की बेटी को देख फैंस बोले- 'बिल्कुल मां पर गई है'

ब्लैक लहंगे में निसा देवगन का किलर लुक, काजोल की बेटी को देख फैंस बोले- 'बिल्कुल मां पर गई है'

Nysa Devgan Beautiful Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल की बेटी निसा देवगन ने अब तक फिल्मों में कदम नहीं रखा है. लेकिन अपने फैशन और स्टाइल के चलते वो काफी सुर्खियों में रहती हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 01 Dec 2025 09:57 PM (IST)
Nysa Devgan Beautiful Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल की बेटी निसा देवगन ने अब तक फिल्मों में कदम नहीं रखा है. लेकिन अपने फैशन और स्टाइल के चलते वो काफी सुर्खियों में रहती हैं.

काजोल की बेटी निसा देवगन 22 साल की हो चुकी हैं. एक्ट्रेस की लाडली जैसे-जैसे बड़ी हो रही हैं, दिखने में उतनी ही खूबसूरत होती जा रही हैं. सोशल मीडिया पर उनका अकाउंट प्राइवेट है लेकिन उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती रहती हैं. हाल ही में निसा का ट्रेडिशनल लुक सामने आया है जो फैंस को काफी पसंद आ रहा है.

1/8
निसा देवगन का ब्लैक लहंगे में देसी लुक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. इन फोटोज को उनकी स्टाइलिस्ट राधिका मेहरा ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.
निसा देवगन का ब्लैक लहंगे में देसी लुक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. इन फोटोज को उनकी स्टाइलिस्ट राधिका मेहरा ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.
2/8
गोल्डन वर्क वाले इस ब्लैक कलर के लहंगे को काजोल की बेटी ने गोल्डन स्लीव्ल्स ब्लाउज के साथ पेयर किया है. जो उनके लुक को मॉडर्न टच दे रहा है.
गोल्डन वर्क वाले इस ब्लैक कलर के लहंगे को काजोल की बेटी ने गोल्डन स्लीव्ल्स ब्लाउज के साथ पेयर किया है. जो उनके लुक को मॉडर्न टच दे रहा है.
3/8
स्वीटहार्ट नेक वाले इस गोल्डन ब्लाउज पर मिरर वर्क है. ये उनके लहंगे के साथ परफेक्टली मैच कर रहा है.
स्वीटहार्ट नेक वाले इस गोल्डन ब्लाउज पर मिरर वर्क है. ये उनके लहंगे के साथ परफेक्टली मैच कर रहा है.
4/8
इसके साथ उन्होंने मैचिंग ब्लैक दुपट्टा भी कैरी किया है. ये निसा के आउटफिट को प्रॉपर ट्रेडिशनल बना रहा है.
इसके साथ उन्होंने मैचिंग ब्लैक दुपट्टा भी कैरी किया है. ये निसा के आउटफिट को प्रॉपर ट्रेडिशनल बना रहा है.
5/8
ग्रीन कलर का चोकर नेकलेस पहनकर निसा ने कंट्रास लुक क्रिएट किया है. फोटो में वो अपने ग्रीन बैंगल्स भी फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं.
ग्रीन कलर का चोकर नेकलेस पहनकर निसा ने कंट्रास लुक क्रिएट किया है. फोटो में वो अपने ग्रीन बैंगल्स भी फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं.
6/8
सटल मेकअप और लाइट शेड लिपस्टिक निसा के लुक को बैलेंस कर रहे थे. वहीं उनका हेयरस्टाइल बेहद खूबसूरत दिख रहा था.
सटल मेकअप और लाइट शेड लिपस्टिक निसा के लुक को बैलेंस कर रहे थे. वहीं उनका हेयरस्टाइल बेहद खूबसूरत दिख रहा था.
7/8
निसा ने अपने बालों की ब्रेड बनाई थी और उसे व्हाइट गजरों से सजाया था. ऑल ओवर काजोल की बेटी बहुत खूबसूरत दिख रही थीं.
निसा ने अपने बालों की ब्रेड बनाई थी और उसे व्हाइट गजरों से सजाया था. ऑल ओवर काजोल की बेटी बहुत खूबसूरत दिख रही थीं.
8/8
निसा की ये तस्वीरें देख फैंस उनकी खूब तारीफें कर रहे हैं. एक फैन ने कहा- 'जैसी मां वैसी बेटी.' दूसरे फैन ने लिखा- 'गॉर्जियस गर्ल.'
निसा की ये तस्वीरें देख फैंस उनकी खूब तारीफें कर रहे हैं. एक फैन ने कहा- 'जैसी मां वैसी बेटी.' दूसरे फैन ने लिखा- 'गॉर्जियस गर्ल.'
Published at : 01 Dec 2025 09:48 PM (IST)
Kajol Ajay Devgn Nysa Devgan Nysa Devgn

Embed widget