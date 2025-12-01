कतर पहुंचीं करीना कपूर, 45 की उम्र में बिखेरीं अदाएं, तस्वीरें देख फैंस ने कहा 'क्वीन'

इन सब के अलावा कतर में करीना कपूर ने कई दिग्गजों संग भी मुलाकात की. उनके शेयर किए गए तस्वीरों में देखा गया कि वो ब्रिटिश चीफ गोर्डन रैमसे, पूर्व इंग्लिश फुटबॉल प्लेयर डेविड बेकहम और अमेरिकन कॉमेडियन स्टीव हार्वे संग मिलीं. इन सेलेब्स के साथ उन्होंने खूब पोज भी दिए.