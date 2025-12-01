हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कतर पहुंचीं करीना कपूर, 45 की उम्र में बिखेरीं अदाएं, तस्वीरें देख फैंस ने कहा 'क्वीन'

कतर पहुंचीं करीना कपूर, 45 की उम्र में बिखेरीं अदाएं, तस्वीरें देख फैंस ने कहा 'क्वीन'

Kareena Kapoor Pics: करीना कपूर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर फोटोज शेयर कर बताया कि उन्होंने कतर में एफ 1 इवेंट अटेंड किया. लेटेस्ट पिक्चर्स में बेहद क्लासी लगीं एक्ट्रेस.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Dec 2025 04:20 PM (IST)
Kareena Kapoor Pics: करीना कपूर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर फोटोज शेयर कर बताया कि उन्होंने कतर में एफ 1 इवेंट अटेंड किया. लेटेस्ट पिक्चर्स में बेहद क्लासी लगीं एक्ट्रेस.

करीना कपूर ने कतर के फॉर्मूला 1 इवेंट में शिरकत की. इसकी ताजा तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की हैं. ऐसी खूबसूरती और दिलकश अदाओं को देख आप एक बार फिर उनके मुरीद हो जाएंगे.

1/7
बॉलीवुड की बेबो ने आज अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लेटेस्ट तस्वीरे शेयर की हैं. इन्हें देख ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका कतर का ये ट्रिप काफी एक्साइटिंग रहा.
बॉलीवुड की बेबो ने आज अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लेटेस्ट तस्वीरे शेयर की हैं. इन्हें देख ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका कतर का ये ट्रिप काफी एक्साइटिंग रहा.
2/7
फार्मूला 1 के इवेंट में शिरकत करते हुए एक्ट्रेस ने अपने इस एक्साइटिंग ट्रिप की कई तस्वीरें फैंस के साथ भी शेयर की. अब हसीना का ये लेटेस्ट पोस्ट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फैंस ने भी लाइक्स और कॉमेंट्स की बरसात शुरू कर दी है.
फार्मूला 1 के इवेंट में शिरकत करते हुए एक्ट्रेस ने अपने इस एक्साइटिंग ट्रिप की कई तस्वीरें फैंस के साथ भी शेयर की. अब हसीना का ये लेटेस्ट पोस्ट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फैंस ने भी लाइक्स और कॉमेंट्स की बरसात शुरू कर दी है.
3/7
इन वायरल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक्ट्रेस ने वाइट कलर के शर्ट को सेम कलर के ट्राउजर्स के साथ कैरी किया. अपने आउटफिट को और भी क्लासी बनाने के लिए उन्होंने स्लेट ब्लू कलर का ब्लेजर पेयर किया है.
इन वायरल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक्ट्रेस ने वाइट कलर के शर्ट को सेम कलर के ट्राउजर्स के साथ कैरी किया. अपने आउटफिट को और भी क्लासी बनाने के लिए उन्होंने स्लेट ब्लू कलर का ब्लेजर पेयर किया है.
4/7
खुले बाल, स्टेटमेंट वॉच और सटल मेकअप के साथ उन्होंने अपना ये लुक कंप्लीट किया है. सादगी में भी करीना कपूर बिल्कुल कहर ढा रही हैं. उनके कमेंट बॉक्स में फैंस ने 'स्टनिंग', 'क्वीन', 'गॉर्जियस' कहते हुए उनकी खूब तारीफ भी की है.
खुले बाल, स्टेटमेंट वॉच और सटल मेकअप के साथ उन्होंने अपना ये लुक कंप्लीट किया है. सादगी में भी करीना कपूर बिल्कुल कहर ढा रही हैं. उनके कमेंट बॉक्स में फैंस ने 'स्टनिंग', 'क्वीन', 'गॉर्जियस' कहते हुए उनकी खूब तारीफ भी की है.
5/7
अदाकारा ने पॉलरॉयड स्टाइल पिक्चर्स शेयर किए जहां वो कभी फार्मूला रेसिंग के कार ट्रैक पर एंजॉय करते तो कभी स्पोर्ट्स बाइक संग पोज करती नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की तारीफ भी की.
अदाकारा ने पॉलरॉयड स्टाइल पिक्चर्स शेयर किए जहां वो कभी फार्मूला रेसिंग के कार ट्रैक पर एंजॉय करते तो कभी स्पोर्ट्स बाइक संग पोज करती नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की तारीफ भी की.
6/7
इन सब के अलावा कतर में करीना कपूर ने कई दिग्गजों संग भी मुलाकात की. उनके शेयर किए गए तस्वीरों में देखा गया कि वो ब्रिटिश चीफ गोर्डन रैमसे, पूर्व इंग्लिश फुटबॉल प्लेयर डेविड बेकहम और अमेरिकन कॉमेडियन स्टीव हार्वे संग मिलीं. इन सेलेब्स के साथ उन्होंने खूब पोज भी दिए.
इन सब के अलावा कतर में करीना कपूर ने कई दिग्गजों संग भी मुलाकात की. उनके शेयर किए गए तस्वीरों में देखा गया कि वो ब्रिटिश चीफ गोर्डन रैमसे, पूर्व इंग्लिश फुटबॉल प्लेयर डेविड बेकहम और अमेरिकन कॉमेडियन स्टीव हार्वे संग मिलीं. इन सेलेब्स के साथ उन्होंने खूब पोज भी दिए.
7/7
वर्कफ्रंट की बात करें तो करीना कपूर के पास कई फिल्मों के लाइनअप किए हुए हैं. बेबो 'वीरे दी वेडिंग 2', 'दायरा' और 'तख्त 2' में नजर आएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें 'क्रू 2' के लिए भी फाइनलाइज कर लिया गया है.
वर्कफ्रंट की बात करें तो करीना कपूर के पास कई फिल्मों के लाइनअप किए हुए हैं. बेबो 'वीरे दी वेडिंग 2', 'दायरा' और 'तख्त 2' में नजर आएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें 'क्रू 2' के लिए भी फाइनलाइज कर लिया गया है.
Published at : 01 Dec 2025 04:20 PM (IST)
Veere Di Wedding 2 KAREENA KAPOOR

विश्व
'8.2 प्रतिशत की ग्रोथ रेट पर भारत को बधाई, पाकिस्तान को किस बात की बधाई दूं, आतंकवाद...', इंडिया की जीडीपी देखकर बोले PAK एक्सपर्ट
'8.2 प्रतिशत की ग्रोथ रेट पर भारत को बधाई, पाकिस्तान को किस बात की बधाई दूं, आतंकवाद...', इंडिया की जीडीपी देखकर बोले PAK एक्सपर्ट
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में 22 नगर परिषदों में टले चुनाव तो भड़के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य चुनाव आयोग पर साधा निशाना
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में 22 नगर परिषदों में टले चुनाव तो भड़के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य चुनाव आयोग पर साधा निशाना
इंडिया
सुपरवेपन 'पिनाका', 44 सेकंड में करता है 72 रॉकेट फायर, जानें कितनी है इसकी कीमत?
सुपरवेपन 'पिनाका', 44 सेकंड में करता है 72 रॉकेट फायर, जानें कितनी है इसकी कीमत?
क्रिकेट
'सेब की तुलना संतरे से...', रोहित शर्मा की तुलना अफरीदी से करने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर; दिया बड़ा बयान
'सेब की तुलना संतरे से...', रोहित शर्मा की तुलना अफरीदी से करने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर; दिया बड़ा बयान
UP Road Accident News: गाड़ियों की खौफनाक टक्कर, CCTV में कैद हुआ पूरा हादसा | Mau | ABP News
SIR Row: कोलकाता में सड़क पर उतरे BLO, चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन | BLO Protest
Neetu Chandra ने इंटरव्यू में क्यों बोला “बिहार की छवि बदलने का वक्त है?”
Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh: गुस्स्ताख़ इश्क़, 90 के दशक का प्यार और बहुत कुछ
Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh: गुस्स्ताख़ इश्क़, आदर्श साथी, GenZ - डेटिंग और बहुत कुछ

भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
विश्व
'8.2 प्रतिशत की ग्रोथ रेट पर भारत को बधाई, पाकिस्तान को किस बात की बधाई दूं, आतंकवाद...', इंडिया की जीडीपी देखकर बोले PAK एक्सपर्ट
'8.2 प्रतिशत की ग्रोथ रेट पर भारत को बधाई, पाकिस्तान को किस बात की बधाई दूं, आतंकवाद...', इंडिया की जीडीपी देखकर बोले PAK एक्सपर्ट
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में 22 नगर परिषदों में टले चुनाव तो भड़के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य चुनाव आयोग पर साधा निशाना
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में 22 नगर परिषदों में टले चुनाव तो भड़के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य चुनाव आयोग पर साधा निशाना
इंडिया
सुपरवेपन 'पिनाका', 44 सेकंड में करता है 72 रॉकेट फायर, जानें कितनी है इसकी कीमत?
सुपरवेपन 'पिनाका', 44 सेकंड में करता है 72 रॉकेट फायर, जानें कितनी है इसकी कीमत?
क्रिकेट
'सेब की तुलना संतरे से...', रोहित शर्मा की तुलना अफरीदी से करने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर; दिया बड़ा बयान
'सेब की तुलना संतरे से...', रोहित शर्मा की तुलना अफरीदी से करने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर; दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
लीजेंड धर्मेंद्र को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं ये 5 दिग्गज बॉलीवुड एक्टर
लीजेंड धर्मेंद्र को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं ये 5 दिग्गज बॉलीवुड एक्टर
इंडिया
भारत के आकाश प्राइम डिफेंस सिस्टम की कीमत कितनी, क्यों दुनिया हुई इसके पीछे दीवानी?
भारत के आकाश प्राइम डिफेंस सिस्टम की कीमत कितनी, क्यों दुनिया हुई इसके पीछे दीवानी?
जनरल नॉलेज
क्रिकेट खेलते समय गाली देता है प्लेयर तो कितनी मिलती है सजा? जान लें ICC का नियम
क्रिकेट खेलते समय गाली देता है प्लेयर तो कितनी मिलती है सजा? जान लें ICC का नियम
हेल्थ
Occupational Liver Disease: इन चार नौकरियों को करने से जल्दी खराब हो जाता है लिवर, आज से ही ढूंढना शुरू कर दें नई जॉब
इन चार नौकरियों को करने से जल्दी खराब हो जाता है लिवर, आज से ही ढूंढना शुरू कर दें नई जॉब
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
