कतर पहुंचीं करीना कपूर, 45 की उम्र में बिखेरीं अदाएं, तस्वीरें देख फैंस ने कहा 'क्वीन'
Kareena Kapoor Pics: करीना कपूर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर फोटोज शेयर कर बताया कि उन्होंने कतर में एफ 1 इवेंट अटेंड किया. लेटेस्ट पिक्चर्स में बेहद क्लासी लगीं एक्ट्रेस.
करीना कपूर ने कतर के फॉर्मूला 1 इवेंट में शिरकत की. इसकी ताजा तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की हैं. ऐसी खूबसूरती और दिलकश अदाओं को देख आप एक बार फिर उनके मुरीद हो जाएंगे.
Published at : 01 Dec 2025 04:20 PM (IST)
