हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडआलीशान घर...महंगी स्पोर्ट्स कारें, बेहद लैविश है कार्तिक आर्यन की लाइफ, बर्थडे पर जानें एक्टर की नेटवर्थ

आलीशान घर...महंगी स्पोर्ट्स कारें, बेहद लैविश है कार्तिक आर्यन की लाइफ, बर्थडे पर जानें एक्टर की नेटवर्थ

Kartik Aaryan Birthday Special: इस रिपोर्ट में हम आपको बॉलीवुड के टैलेंटिड एक्टर कार्तिक आर्यन की लग्जरी लाइफ से रूबरू करवा रहे हैं. जानिए वो कितने अमीर हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 21 Nov 2025 06:16 PM (IST)
Kartik Aaryan Birthday Special: इस रिपोर्ट में हम आपको बॉलीवुड के टैलेंटिड एक्टर कार्तिक आर्यन की लग्जरी लाइफ से रूबरू करवा रहे हैं. जानिए वो कितने अमीर हैं.

बॉलीवुड हैंडसम स्टार और सुपर टैलेंटेड एक्टर कार्तिक आर्यन कल यानि 22 नवंबर को अपना 35वां बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं. इसी बीच हम आपको एक्टर के फिल्मी करियर, लग्जरी लाइफ से रूबरू करवा रहे हैं. कार्तिक को इंडस्ट्री में आए कुछ ही साल हुए हैं और वो करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन चुके हैं. चलिए जानते हैंउनकी नेटवर्थ कितनी है....

1/8
कार्तिक आर्यन एमपी के ग्वालियर में पैदा हुए था. जहां से एक्टर बनने के लिए उन्होंने मुंबई का रुख किया. एक्टर ने सपनों की नगरी में आकर तीन साल का कड़ा संधर्ष किया था.
कार्तिक आर्यन एमपी के ग्वालियर में पैदा हुए था. जहां से एक्टर बनने के लिए उन्होंने मुंबई का रुख किया. एक्टर ने सपनों की नगरी में आकर तीन साल का कड़ा संधर्ष किया था.
2/8
फिर साल 2011 में कार्तिक को 'प्यार का पंचनामा' से बड़े पर्दे पर कदम रखने का मौका मिला था और पहली ही फिल्म से वो इंडस्ट्री पर छा गए थे.
फिर साल 2011 में कार्तिक को 'प्यार का पंचनामा' से बड़े पर्दे पर कदम रखने का मौका मिला था और पहली ही फिल्म से वो इंडस्ट्री पर छा गए थे.
3/8
इसके बाद वो ‘प्यार का पंचनामा 2’, ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’ 'धमाका', 'शहजादा', और 'भूल भुलैया 3' 'चंदू चैंपियन' जैसी फिल्मों में नजर आए.
इसके बाद वो ‘प्यार का पंचनामा 2’, ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’ 'धमाका', 'शहजादा', और 'भूल भुलैया 3' 'चंदू चैंपियन' जैसी फिल्मों में नजर आए.
4/8
बहुत कम लोग जानते होंगे कि कार्तिक सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि पढ़ाई में भी अव्वल थे. उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है.
बहुत कम लोग जानते होंगे कि कार्तिक सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि पढ़ाई में भी अव्वल थे. उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है.
5/8
कार्तिक आर्यन के पास मुंबई में एक लग्जरी अपार्टमेंट है. एक्टर 5वें फ्लोर पर फैमिली के साथ रहते हैं. इस घर की कीमत करोड़ों रुपए की बताई जाती है.
कार्तिक आर्यन के पास मुंबई में एक लग्जरी अपार्टमेंट है. एक्टर 5वें फ्लोर पर फैमिली के साथ रहते हैं. इस घर की कीमत करोड़ों रुपए की बताई जाती है.
6/8
बात करें कार्तिक के कार कलेक्शन की तो उनके पास रेंज रोवर एसवी, लेम्बोर्गिनी उरुस, मैकलारेन जीटी और पोर्श 718 बॉक्स्टर के अलावा, उनके पास मिनी कूपर एस और बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज जैसी कारें हैं.
बात करें कार्तिक के कार कलेक्शन की तो उनके पास रेंज रोवर एसवी, लेम्बोर्गिनी उरुस, मैकलारेन जीटी और पोर्श 718 बॉक्स्टर के अलावा, उनके पास मिनी कूपर एस और बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज जैसी कारें हैं.
7/8
कार्तिक आर्यन की नेटवर्थ की बात करें तो टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एक्टर की नेटवर्थ 250 करोड़ है. वो एक फिल्म करने के 40-50 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं.
कार्तिक आर्यन की नेटवर्थ की बात करें तो टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एक्टर की नेटवर्थ 250 करोड़ है. वो एक फिल्म करने के 40-50 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं.
8/8
कार्तिक की कमाई सिर्फ फिल्मों से ही नहीं बल्कि ब्रांड एंडोर्समेंट और सोशल मीडिया के जरिए भी काफी तगड़ी होती है.
कार्तिक की कमाई सिर्फ फिल्मों से ही नहीं बल्कि ब्रांड एंडोर्समेंट और सोशल मीडिया के जरिए भी काफी तगड़ी होती है.
Published at : 21 Nov 2025 06:16 PM (IST)
Tags :
Kartik Aaryan Bollywood

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Tejas Jet Crash: तेजस के पायलट ने खुद की जान देकर दुबई एयर शो के दर्शकों बचाया, चश्‍मदीद ने बताई कलेजा चीरने वाली आंखों देखी
तेजस के पायलट ने खुद की जान देकर दुबई एयर शो के दर्शकों बचाया, चश्‍मदीद ने बताई कलेजा चीरने वाली आंखों देखी
बिहार
20 साल में पहली बार! सीएम तो नीतीश कुमार लेकिन गृह विभाग की 'सम्राट' BJP?
20 साल में पहली बार! सीएम तो नीतीश कुमार लेकिन गृह विभाग की 'सम्राट' BJP?
विश्व
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
क्रिकेट
IND A vs BAN A: आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Crypto Market Crash! Bitcoin और Ethereum में लगातार गिरावट | निवेशकों को $1 Trillion का नुकसान|
Infosys Buyback 2025: कितना Acceptance मिलेगा| ₹18,000 Cr का सबसे बड़ा Offer| Paisa Live
Post Office MIS: बस एक बार Invest करो हर Month Fixed Income लो| 100% Safe Govt Scheme| Paisa Live
सरकार का बड़ा फैसला: अब नहीं बढ़ेंगे Health Insurance Premium! जानें नए नियम| Paisa Live
मस्ती 4 इंटरव्यू| रितेश देशमुख, एलनाज नोरौजी, आफताब शिवदासानी, रूही, श्रेया, मिलाप जावेरी

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Tejas Jet Crash: तेजस के पायलट ने खुद की जान देकर दुबई एयर शो के दर्शकों बचाया, चश्‍मदीद ने बताई कलेजा चीरने वाली आंखों देखी
तेजस के पायलट ने खुद की जान देकर दुबई एयर शो के दर्शकों बचाया, चश्‍मदीद ने बताई कलेजा चीरने वाली आंखों देखी
बिहार
20 साल में पहली बार! सीएम तो नीतीश कुमार लेकिन गृह विभाग की 'सम्राट' BJP?
20 साल में पहली बार! सीएम तो नीतीश कुमार लेकिन गृह विभाग की 'सम्राट' BJP?
विश्व
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
क्रिकेट
IND A vs BAN A: आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
बॉलीवुड
स्मृति मंधाना का हल्दी लुक आउट, फंक्शन से पहले पलाश मुच्छल ने यूं किया था प्रपोज, वीडियो वायरल
स्मृति मंधाना का हल्दी लुक आउट, फंक्शन से पहले पलाश मुच्छल ने यूं किया था प्रपोज
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
दबाव, डर और खामोशी! दिल्ली की घटना ने स्कूल-परिवार की जिम्मेदारी पर उठाए तीखे सवाल? जानें क्या है जरूरी
दबाव, डर और खामोशी! दिल्ली की घटना ने स्कूल-परिवार की जिम्मेदारी पर उठाए तीखे सवाल? जानें क्या है जरूरी
हेल्थ
Migraine Trigger: माइग्रेन करता है परेशान तो भूलकर भी मत खाना ये दो फल, बुरी तरह बिगड़ जाएगी तबीयत
माइग्रेन करता है परेशान तो भूलकर भी मत खाना ये दो फल, बुरी तरह बिगड़ जाएगी तबीयत
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
Embed widget