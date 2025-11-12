एक्सप्लोरर
51 की उम्र में भी बरकरार है करिश्मा कपूर की चमक , जानिए क्या है उनकी फिटनेस का राज
Karisma Kapoor Fitness Secret: करिश्मा कपूर बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक हैं. आज भी एक्ट्रेस अपने आप को बेहद फिट बनाए रखे हैं. आइए जानते हैं की आखिर क्या है उनकी फिटनेस का राज.
51 की उम्र में भी करिश्मा कपूर का ग्लो और फिटनेस देखकर हर कोई हैरान रह जाता है. एक्ट्रेस आज भी उतनी ही फिट और कॉन्फिडेंट नजर आती हैं, जितनी अपने करियर के शुरुआती दौर में थीं. चाहे रेड कार्पेट हो या जिम लुक, करिश्मा हमेशा अपनी फिटनेस से सबका ध्यान खींच लेती हैं. चलिए जानते हैं क्या है उनकी इस कमाल की फिटनेस और यंग लुक का राज.
Published at : 12 Nov 2025 01:32 PM (IST)
Tags :Karisma Kapoor
बॉलीवुड
कृति सेनन ने एयरपोर्ट पर फ्लॉन्ट किया देसी लुक, पिंक साड़ी में पैप्स को जमकर दिए पोज
