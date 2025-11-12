हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड51 की उम्र में भी बरकरार है करिश्मा कपूर की चमक , जानिए क्या है उनकी फिटनेस का राज

51 की उम्र में भी बरकरार है करिश्मा कपूर की चमक , जानिए क्या है उनकी फिटनेस का राज

Karisma Kapoor Fitness Secret: करिश्मा कपूर बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक हैं. आज भी एक्ट्रेस अपने आप को बेहद फिट बनाए रखे हैं. आइए जानते हैं की आखिर क्या है उनकी फिटनेस का राज.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Nov 2025 01:32 PM (IST)
Karisma Kapoor Fitness Secret: करिश्मा कपूर बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक हैं. आज भी एक्ट्रेस अपने आप को बेहद फिट बनाए रखे हैं. आइए जानते हैं की आखिर क्या है उनकी फिटनेस का राज.

51 की उम्र में भी करिश्मा कपूर का ग्लो और फिटनेस देखकर हर कोई हैरान रह जाता है. एक्ट्रेस आज भी उतनी ही फिट और कॉन्फिडेंट नजर आती हैं, जितनी अपने करियर के शुरुआती दौर में थीं. चाहे रेड कार्पेट हो या जिम लुक, करिश्मा हमेशा अपनी फिटनेस से सबका ध्यान खींच लेती हैं. चलिए जानते हैं क्या है उनकी इस कमाल की फिटनेस और यंग लुक का राज.

1/7
51 की उम्र में 30 जैसा दिखने के लिए करिश्मा कपूर अपनी फिटनेस और डाइट प्लान का खास ध्यान रखती हैं.
51 की उम्र में 30 जैसा दिखने के लिए करिश्मा कपूर अपनी फिटनेस और डाइट प्लान का खास ध्यान रखती हैं.
2/7
करिश्मा के वर्कआउट रूटीन की बात करें, तो वह एरियल योगा करना पसंद करती हैं. यह एक मॉडर्न योग है.
करिश्मा के वर्कआउट रूटीन की बात करें, तो वह एरियल योगा करना पसंद करती हैं. यह एक मॉडर्न योग है.
3/7
इसके अलावा जिम में घंटों समय बर्बाद करने की जगह करिश्मा कपूर घर पर ही सीढ़ियां चढ़कर उतरकर वजन कम करती हैं और खुद को फिट रखती हैं.
इसके अलावा जिम में घंटों समय बर्बाद करने की जगह करिश्मा कपूर घर पर ही सीढ़ियां चढ़कर उतरकर वजन कम करती हैं और खुद को फिट रखती हैं.
4/7
हफ्ते में 5 से 6 दिन इंटेंस वर्कआउट और योगा करने के बाद करिश्मा रिलैक्स होने के लिए हफ्ते में एक बार मसाज लेना पसंद करती हैं, इससे मसल ग्रोथ और उसको रिपेयर करने में मदद मिलती है.
हफ्ते में 5 से 6 दिन इंटेंस वर्कआउट और योगा करने के बाद करिश्मा रिलैक्स होने के लिए हफ्ते में एक बार मसाज लेना पसंद करती हैं, इससे मसल ग्रोथ और उसको रिपेयर करने में मदद मिलती है.
5/7
बता दें, पंजाबी फैमिली से ताल्लुक रखने के बाद भी करिश्मा कपूर अपनी डाइट को बहुत बैलेंस रखती हैं. करिश्मा के ब्रेकफास्ट में अंडा और टोस्ट लेना पसंद करती हैं. इसके बाद लंच में सिंपल दाल-चावल, रोटी-सब्जी और दही लेती हैं.
बता दें, पंजाबी फैमिली से ताल्लुक रखने के बाद भी करिश्मा कपूर अपनी डाइट को बहुत बैलेंस रखती हैं. करिश्मा के ब्रेकफास्ट में अंडा और टोस्ट लेना पसंद करती हैं. इसके बाद लंच में सिंपल दाल-चावल, रोटी-सब्जी और दही लेती हैं.
6/7
करिश्मा को सी फूड बहुत पसंद हैं, ऐसे में वह फिश या कोई सी फूड अपनी डाइट में शामिल करती हैं.
करिश्मा को सी फूड बहुत पसंद हैं, ऐसे में वह फिश या कोई सी फूड अपनी डाइट में शामिल करती हैं.
7/7
साथ ही वो डाइट में फ्रूट्स को जरूर शामिल करती हैं, उन्हें केला, कीवी, आम और बेरीज खाना बहुत पसंद है
साथ ही वो डाइट में फ्रूट्स को जरूर शामिल करती हैं, उन्हें केला, कीवी, आम और बेरीज खाना बहुत पसंद है
Published at : 12 Nov 2025 01:32 PM (IST)
टॉप हेडलाइंस

इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Delhi Blast: संदिग्ध आतंकी डॉ. शाहीन के पूर्व पति ने खोले बड़े राज, दूसरे देश में बसना चाहती थी, बताया क्यों हुआ तलाक?
संदिग्ध आतंकी डॉ. शाहीन के पूर्व पति ने खोले बड़े राज, दूसरे देश में बसना चाहती थी, बताया क्यों हुआ तलाक?
इंडिया
Delhi Car Blast: पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
क्रिकेट
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कौन, इस खिलाड़ी ने की गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कौन, इस खिलाड़ी ने की गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई
ABP Premium

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: 40 घंटे पहले जहां हुआ था विस्फोटक ब्लास्ट, ग्राउंड पर देखिए अब क्या है हाल?
Delhi Red Fort Blast: हड़बड़ाहट में किया गया था लाल किले के पास धमाका? सनसनीखेज खुलासा! | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली में अब तक का सबसे बड़ा ब्लास्ट, कहां से पंहुचा इतना विस्फोटक? | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र ATS की कार्रवाई...इब्राहिम आबिदी के घर पर छापा
Breaking: डॉक्टरों की निगरानी में अभिनेता गोविंदा, जुहू स्थित क्रिटिकेयर अस्पताल में कराया गया भर्ती

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
