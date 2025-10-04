एक्सप्लोरर
करीना कपूर ने ननद सोहा अली खान पर लुटाया प्यार, बर्थडे पर शेयर की क्यूट फोटोज
Kareena Kapoor Post: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. सोहा के बर्थडे पर उनकी भाभी करीना कपूर ने खूब प्यार लुटाया है. जिसकी फोटोज वायरल हो रही हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान आज अपना 47वां जन्मदिन मना रही हैं. सोहा के बर्थडे पर उनकी फैमिली ढेर सारा प्यार लुटाती है. करीना ने सोहा के बर्थडे पर पोस्ट शेयर किया है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 04 Oct 2025 12:06 PM (IST)
Tags :Soha Ali Khan KAREENA KAPOOR
बॉलीवुड
8 Photos
साथ में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए रणबीर कपूर- दीपिका पादुकोण, एक दूसरे को लगाया गले, तस्वीरें वायरल
बॉलीवुड
10 Photos
मोनालिसा की अब तक की सबसे खूबसूरत 10 तस्वीरें: खूब अदाएं बिखेर रहीं महाकुंभ की वायरल गर्ल
बॉलीवुड
7 Photos
'एनिमल' के लिए रणबीर कपूर ने कैसे बनाई थी बॉडी? ट्रेनर 'बॉडी बिल्डिंग शॉर्टकट' पर क्या बोले
बॉलीवुड
10 Photos
सलमान की 'मां' जवानी में दिखती थीं ऐसी, यूं ही नहीं दिल हार बैठे चार बच्चों के पिता सलीम खान
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
महाराष्ट्र में साइक्लोन शक्ति, बिहार-झारखंड में बारिश का अलर्ट, जानें यूपी, दिल्ली-NCR में 7 अक्टूबर तक कैसा रहेगा मौसम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली नहीं जा पाएंगे सपा नेता! लखनऊ में माता प्रसाद पांडेय और संभल में सांसद बर्क हाउस अरेस्ट
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बॉलीवुड
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion