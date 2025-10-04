हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
करीना कपूर ने ननद सोहा अली खान पर लुटाया प्यार, बर्थडे पर शेयर की क्यूट फोटोज

करीना कपूर ने ननद सोहा अली खान पर लुटाया प्यार, बर्थडे पर शेयर की क्यूट फोटोज

Kareena Kapoor Post: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. सोहा के बर्थडे पर उनकी भाभी करीना कपूर ने खूब प्यार लुटाया है. जिसकी फोटोज वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Oct 2025 12:06 PM (IST)
Kareena Kapoor Post: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. सोहा के बर्थडे पर उनकी भाभी करीना कपूर ने खूब प्यार लुटाया है. जिसकी फोटोज वायरल हो रही हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान आज अपना 47वां जन्मदिन मना रही हैं. सोहा के बर्थडे पर उनकी फैमिली ढेर सारा प्यार लुटाती है. करीना ने सोहा के बर्थडे पर पोस्ट शेयर किया है.

1/7
करीना कपूर अपनी ननद सोहा पर प्यार लुटाने का एक मौका नहीं छोड़ती हैं. सोहा के बर्थडे पर उन्होंने खास अंदाज में विश किया है.
करीना कपूर अपनी ननद सोहा पर प्यार लुटाने का एक मौका नहीं छोड़ती हैं. सोहा के बर्थडे पर उन्होंने खास अंदाज में विश किया है.
2/7
करीना ने सोहा के साथ ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं. किसी में वो करीना के साथ पोज दे रही हैं तो किसी में केक खाती नजर आ रही हैं.
करीना ने सोहा के साथ ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं. किसी में वो करीना के साथ पोज दे रही हैं तो किसी में केक खाती नजर आ रही हैं.
3/7
सोहा अपने भाई-भाभी से बहुत प्यार करती हैं. एक सैफ की फोटो क्लिक करते हुए भी तस्वीर शेयर की है.
सोहा अपने भाई-भाभी से बहुत प्यार करती हैं. एक सैफ की फोटो क्लिक करते हुए भी तस्वीर शेयर की है.
4/7
करीना ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा-किताबें, शुगर-फ्री केक और अपने भाई और मेरे लिए तुम्हारा प्यार कभी खत्म न हो. तुम फनी, सपोर्टिव और प्यारी हो… जन्मदिन मुबारक हो ननद. लव यू ऑलवेज.
करीना ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा-किताबें, शुगर-फ्री केक और अपने भाई और मेरे लिए तुम्हारा प्यार कभी खत्म न हो. तुम फनी, सपोर्टिव और प्यारी हो… जन्मदिन मुबारक हो ननद. लव यू ऑलवेज.
5/7
सोहा की बहन सबा ने भी उनके बर्थडे पर ढेर सारी पुरानी फोटोज शेयर की हैं.
सोहा की बहन सबा ने भी उनके बर्थडे पर ढेर सारी पुरानी फोटोज शेयर की हैं.
6/7
सबा ने सोहा की मस्ती करते हुए फोटोज शेयर करते हुए प्यार जताया है.
सबा ने सोहा की मस्ती करते हुए फोटोज शेयर करते हुए प्यार जताया है.
7/7
सोहा ने हाल ही में बेटी इनाया का बर्थडे सेलिब्रेट किया था जिसकी फोटोज भी खूब वायरल हो रही हैं.
सोहा ने हाल ही में बेटी इनाया का बर्थडे सेलिब्रेट किया था जिसकी फोटोज भी खूब वायरल हो रही हैं.
Published at : 04 Oct 2025 12:06 PM (IST)
Soha Ali Khan KAREENA KAPOOR

Embed widget