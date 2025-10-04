परिणीति चोपड़ा - एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इन दिनों अपना प्रेग्नेंसी पीरियड एंजॉय कर रही हैं. एक्ट्रेस फिलहाल दिल्ली अपने ससुराल में हैं. लेकिन ये फोटो उनके मुंबई वाली लग्जरी अपार्टमेंट की है. जहां पर एक्ट्रेस ने अपने लिए एक बड़ी सी वॉर्डरोब बनवाई हुई है. यहां उनका मेकअप, कपड़े और जूते सब रखा जाता है.