करीना कपूर से परिणीति चोपड़ा तक, मॉल से भी आलीशान है इन स्टार्स का वॉर्डरोब एरिया, तस्वीरें देख रह जाएंगे दंग

करीना कपूर से परिणीति चोपड़ा तक, मॉल से भी आलीशान है इन स्टार्स का वॉर्डरोब एरिया, तस्वीरें देख रह जाएंगे दंग

Bollywood Stars Luxurious Wardrobe: आज हम आपको बॉलीवुड स्टार्स के घरों की नहीं बल्कि उनके वॉर्डरोब एरिया की झलक दिखा रहे हैं. जिसे देख आप दंग रह जाएंगे.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 04 Oct 2025 10:17 PM (IST)
Bollywood Stars Luxurious Wardrobe: आज हम आपको बॉलीवुड स्टार्स के घरों की नहीं बल्कि उनके वॉर्डरोब एरिया की झलक दिखा रहे हैं. जिसे देख आप दंग रह जाएंगे.

बॉलीवुड सेलेब्स अपने घरों के इंटीरियर और फर्नीचर को लेकर चर्चा में रहते हैं. लेकिन आज हम आपको कुछ स्टार्स की अलमारिंयों की झलक दिखा रहे हैं. जिसे देख आप मॉल की बड़ी-बड़ी दुकानें भी भूल जाएंगे. यहां से आप अपने घर के लिए भी वॉर्डरोब डेकोर के आइडियाज ले सकते हैं.

1/7
अनन्या पांडे - बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे अपनी लैविश लाइफ को लेकर काफी चर्चा में रहती हैं. एक्ट्रेस के घर के साथ उनका वॉर्डरोब एरिया भी काफी आलीशान है. जिसे उन्होंने बेज और वाइट थीम से डेकोरेट किया है. यहां कपड़ों के अलावा शूज और बैग्स रखने की भी जगह बनाई गई है.
अनन्या पांडे - बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे अपनी लैविश लाइफ को लेकर काफी चर्चा में रहती हैं. एक्ट्रेस के घर के साथ उनका वॉर्डरोब एरिया भी काफी आलीशान है. जिसे उन्होंने बेज और वाइट थीम से डेकोरेट किया है. यहां कपड़ों के अलावा शूज और बैग्स रखने की भी जगह बनाई गई है.
2/7
प्रियंका चोपड़ा - प्रियंका चोपड़ा शादी के बाद विदेश में सेटल हो चुकी हैं. वहां एक्ट्रेस अपने बड़े से बंगले में ठाठ से रहती हैं. एक्ट्रेस ने अपने वॉर्डरोब का व्हाइट थीम पर सजाया है. ये एरिया काफी बड़ा है. अक्सर एक्ट्रेस यहां सेल्फी लेती नजर आती हैं.
प्रियंका चोपड़ा - प्रियंका चोपड़ा शादी के बाद विदेश में सेटल हो चुकी हैं. वहां एक्ट्रेस अपने बड़े से बंगले में ठाठ से रहती हैं. एक्ट्रेस ने अपने वॉर्डरोब का व्हाइट थीम पर सजाया है. ये एरिया काफी बड़ा है. अक्सर एक्ट्रेस यहां सेल्फी लेती नजर आती हैं.
3/7
मलाइका अरोड़ा – बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा फिल्मों में कम एक्टिव होकर भी लग्जरी लाइफ जीती हैं. एक्ट्रेस का वॉर्डरोब एरिया भी काफी बड़ा और सुंदर है. इसकी झलक वो कई बार फैंस के साथ शेयर कर चुकी हैं.
मलाइका अरोड़ा – बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा फिल्मों में कम एक्टिव होकर भी लग्जरी लाइफ जीती हैं. एक्ट्रेस का वॉर्डरोब एरिया भी काफी बड़ा और सुंदर है. इसकी झलक वो कई बार फैंस के साथ शेयर कर चुकी हैं.
4/7
परिणीति चोपड़ा - एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इन दिनों अपना प्रेग्नेंसी पीरियड एंजॉय कर रही हैं. एक्ट्रेस फिलहाल दिल्ली अपने ससुराल में हैं. लेकिन ये फोटो उनके मुंबई वाली लग्जरी अपार्टमेंट की है. जहां पर एक्ट्रेस ने अपने लिए एक बड़ी सी वॉर्डरोब बनवाई हुई है. यहां उनका मेकअप, कपड़े और जूते सब रखा जाता है.
परिणीति चोपड़ा - एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इन दिनों अपना प्रेग्नेंसी पीरियड एंजॉय कर रही हैं. एक्ट्रेस फिलहाल दिल्ली अपने ससुराल में हैं. लेकिन ये फोटो उनके मुंबई वाली लग्जरी अपार्टमेंट की है. जहां पर एक्ट्रेस ने अपने लिए एक बड़ी सी वॉर्डरोब बनवाई हुई है. यहां उनका मेकअप, कपड़े और जूते सब रखा जाता है.
5/7
हर्षवर्धन कपूर - अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर भले ही इंडस्ट्री में पहचान ना बना पाए हो, लेकिन उनके ठाठ-बाट किसी बड़े स्टार से कम नहीं है. हर्षवर्धन को जूतों का बहुत शौक है. इसके लिए उन्होंने घर में एक अलग ही कमरा बना रखा है.
हर्षवर्धन कपूर - अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर भले ही इंडस्ट्री में पहचान ना बना पाए हो, लेकिन उनके ठाठ-बाट किसी बड़े स्टार से कम नहीं है. हर्षवर्धन को जूतों का बहुत शौक है. इसके लिए उन्होंने घर में एक अलग ही कमरा बना रखा है.
6/7
करीना कपूर - बॉलीवुड की बेबो यानि करीना कपूर भी अपनी वॉर्डरोब की झलक फैंस को दिखा चुकी है. जो एक बहुत बड़े एरिया में बनाई गई है. यहां पर एक्ट्रेस अपने कपड़ों से लेकर जूते और महंगे बैग्स सब रखती हैं.
करीना कपूर - बॉलीवुड की बेबो यानि करीना कपूर भी अपनी वॉर्डरोब की झलक फैंस को दिखा चुकी है. जो एक बहुत बड़े एरिया में बनाई गई है. यहां पर एक्ट्रेस अपने कपड़ों से लेकर जूते और महंगे बैग्स सब रखती हैं.
7/7
आलिया भट्ट - एक्ट्रेस आलिया भट्ट का वॉर्डरोब एरिया किसी शॉपिंग मॉल से कम नही है. इसे व्हाइट कलर और ब्राउन अलमारियों के साथ तैयार किया गया है. अक्सर एक्ट्रेस यहां मिरर सेल्फी लेती दिखाई देती हैं.
आलिया भट्ट - एक्ट्रेस आलिया भट्ट का वॉर्डरोब एरिया किसी शॉपिंग मॉल से कम नही है. इसे व्हाइट कलर और ब्राउन अलमारियों के साथ तैयार किया गया है. अक्सर एक्ट्रेस यहां मिरर सेल्फी लेती दिखाई देती हैं.
Published at : 04 Oct 2025 10:17 PM (IST)
