ग्लैमर क्वीन हुमा कुरैशी की 10 तस्वीरें, डीपनेक पहन ढाती हैं कहर, हुस्न देख पगला जाते हैं फैंस

ग्लैमर क्वीन हुमा कुरैशी की 10 तस्वीरें, डीपनेक पहन ढाती हैं कहर, हुस्न देख पगला जाते हैं फैंस

Huma Qureshi Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी फिल्मों में जरूर कम दिखती हों, लेकिन अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से वो हर तरफ छाई रहती हैं. फैशन के मामले में एक्ट्रेस अच्छे-अच्छों को पछाड़ देती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Sep 2025 08:34 PM (IST)
Huma Qureshi Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी फिल्मों में जरूर कम दिखती हों, लेकिन अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से वो हर तरफ छाई रहती हैं. फैशन के मामले में एक्ट्रेस अच्छे-अच्छों को पछाड़ देती हैं.

हुमा कुरैशी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' को लेकर चर्चा में हैं. ये फिल्म 19 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हो रही है. एक्टिंग के साथ-साथ हुमा अपने फैशन सेंस की वजह से सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरती हैं. ये तस्वीरें इस बात का सबूत है कि एक्ट्रेस हर तरह की ड्रेसेस को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करती हैं.

ब्लैक कलर की ब्रालेट के साथ शाइनी ब्लेजर-पैंट पहने हुमा कुरैशी काफी स्टनिंग दिख रही हैं. उनका हेयरस्टाइल और पोज उन्हें स्टाइलिश टच दे रहा है.
ब्लैक कलर की ब्रालेट के साथ शाइनी ब्लेजर-पैंट पहने हुमा कुरैशी काफी स्टनिंग दिख रही हैं. उनका हेयरस्टाइल और पोज उन्हें स्टाइलिश टच दे रहा है.
रेड हाई स्लिट स्कर्ट के साथ ब्रालेट और ब्लेजर पहने हुमा गॉर्जियस लग रही हैं. गोल्डन मल्टीलेयर चेन और डार्क रेड लिपस्टिक उनपर खूब जच रही है.
रेड हाई स्लिट स्कर्ट के साथ ब्रालेट और ब्लेजर पहने हुमा गॉर्जियस लग रही हैं. गोल्डन मल्टीलेयर चेन और डार्क रेड लिपस्टिक उनपर खूब जच रही है.
इस प्रिंटेड ड्रेस में एक्ट्रेस काफी प्यारी लग रही हैं. गले में पेंडेंट और कानों में ईयररिंग्स के साथ उन्होंने अपने लुक को पूरा किया है.
इस प्रिंटेड ड्रेस में एक्ट्रेस काफी प्यारी लग रही हैं. गले में पेंडेंट और कानों में ईयररिंग्स के साथ उन्होंने अपने लुक को पूरा किया है.
ब्लू कलर की ये ड्रेस पहन हुमा बेहद ग्लैमरस लग रही हैं. स्मोकी आई मेकअप उनके लुक में कॉन्फिडेंस ऐड कर रहा है.
ब्लू कलर की ये ड्रेस पहन हुमा बेहद ग्लैमरस लग रही हैं. स्मोकी आई मेकअप उनके लुक में कॉन्फिडेंस ऐड कर रहा है.
पर्पल कलर की हाई स्लिट स्टाइल साड़ी को एक्ट्रेस ने मैचिंग ऑफ शोल्डर ब्लेजर के साथ पेयर किया है. इस लुक के साथ कर्ली हेयरस्टाइल काफी सूट कर रहा है.
पर्पल कलर की हाई स्लिट स्टाइल साड़ी को एक्ट्रेस ने मैचिंग ऑफ शोल्डर ब्लेजर के साथ पेयर किया है. इस लुक के साथ कर्ली हेयरस्टाइल काफी सूट कर रहा है.
इस ऑफ व्हाइट शिमरी सिल्वर गाउन में हुमा कुरैशी किसी परी से कम नहीं लग रही है. इस लुक में उन्होंने जमकर फोटोशूट कराया है.
इस ऑफ व्हाइट शिमरी सिल्वर गाउन में हुमा कुरैशी किसी परी से कम नहीं लग रही है. इस लुक में उन्होंने जमकर फोटोशूट कराया है.
गोल्डन डीपनेक बॉडीकॉन के साथ हुमा ने फरी लॉन्ग श्रग कैरी किया है. उनका ऑल गोल्डन लुक उन्हें बेहद गॉर्जियस लुक दे रहा है.
गोल्डन डीपनेक बॉडीकॉन के साथ हुमा ने फरी लॉन्ग श्रग कैरी किया है. उनका ऑल गोल्डन लुक उन्हें बेहद गॉर्जियस लुक दे रहा है.
साड़ी में भी हुमा कुछ कम नहीं लगतीं. फुल स्लीव्स ब्लाउज के साथ मैचिंग साड़ी पहने एक्ट्रेस बहुत हसीन दिख रही हैं.
साड़ी में भी हुमा कुछ कम नहीं लगतीं. फुल स्लीव्स ब्लाउज के साथ मैचिंग साड़ी पहने एक्ट्रेस बहुत हसीन दिख रही हैं.
सिंपल सी शर्ट को हुमा ने एक साइड से गिराकर पोज दिया है. लेकिन उनका मेकअप और हेयरस्टाइल उन्हें काफी ग्लैमरस लुक दे रहा है.
सिंपल सी शर्ट को हुमा ने एक साइड से गिराकर पोज दिया है. लेकिन उनका मेकअप और हेयरस्टाइल उन्हें काफी ग्लैमरस लुक दे रहा है.
व्हाइट कलर की ब्रालेट को श्रग और स्कर्ट के साथ पहने हुमा बहुत कूल दिख रही हैं. फोटो में एक्ट्रेस समुंदर किनारे पोज देती नजर आ रही हैं.
व्हाइट कलर की ब्रालेट को श्रग और स्कर्ट के साथ पहने हुमा बहुत कूल दिख रही हैं. फोटो में एक्ट्रेस समुंदर किनारे पोज देती नजर आ रही हैं.
Published at : 23 Sep 2025 07:03 PM (IST)
Tags :
Huma Qureshi Jolly Llb 3 Huma Qureshi Photos

Embed widget