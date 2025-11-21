हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'हार्दिक पछता रहे होंगे...' जैस्मीन वालिया ने साड़ी में फ्लॉन्ट की पतली कमर, फोटोज देख फैंस दे रहे ऐसा रिएक्शन

'हार्दिक पछता रहे होंगे...' जैस्मीन वालिया ने साड़ी में फ्लॉन्ट की पतली कमर, फोटोज देख फैंस दे रहे ऐसा रिएक्शन

Jasmin Walia Photos: हार्दिक पांड्या की एक्स गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस जैस्मिन वालिया सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उनकी नई तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देख फैंस की सांसे थम गई हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 21 Nov 2025 04:20 PM (IST)
Jasmin Walia Photos: हार्दिक पांड्या की एक्स गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस जैस्मिन वालिया सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उनकी नई तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देख फैंस की सांसे थम गई हैं.

जैस्मिन वालिया ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर साड़ी में अपनी खूबसूरत फोटोज शेयर की हैं. इन तस्वीरों को देख फैंस का दिल बेकाबू हो गया है. वहीं कुछ फैंस हार्दिक पांड्या का नाम लेकर भी रिएक्ट कर रहे हैं.

जैस्मिन वालिया ने हरे रंग की प्रिंटेड साड़ी पहने अपनी तस्वीरें शेयर की हैं. इसके साथ उन्होंने स्लीव्लेस ब्लाउज पेयर किया था.
जैस्मिन वालिया ने हरे रंग की प्रिंटेड साड़ी पहने अपनी तस्वीरें शेयर की हैं. इसके साथ उन्होंने स्लीव्लेस ब्लाउज पेयर किया था.
इसके साथ उन्होंने मैचिंग चोकर नेकलेस पहना था. वहीं मैचिंग हैवी ईयररिंग्स उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं.
इसके साथ उन्होंने मैचिंग चोकर नेकलेस पहना था. वहीं मैचिंग हैवी ईयररिंग्स उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं.
माथे पर बिंदी लगाए और सटल मेकअप के साथ जैस्मिन बेहद खूबसूरत लग रही हैं. खुले बालों में एक्ट्रेस कहर ढा रही हैं.
माथे पर बिंदी लगाए और सटल मेकअप के साथ जैस्मिन बेहद खूबसूरत लग रही हैं. खुले बालों में एक्ट्रेस कहर ढा रही हैं.
कई फोटोज में जैस्मिन जमकर पोज देती दिख रही हैं. कई तस्वीरों में वो पतली कमर फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं.
कई फोटोज में जैस्मिन जमकर पोज देती दिख रही हैं. कई तस्वीरों में वो पतली कमर फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं.
किसी फोटो में एक्ट्रेस जमीन पर लेटकर पोज देती दिख रही हैं तो किसी में अपनी बैक फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं.
किसी फोटो में एक्ट्रेस जमीन पर लेटकर पोज देती दिख रही हैं तो किसी में अपनी बैक फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं.
एक तस्वीर में उन्हें अपनी डायमंड रिंग दिखाते भी देखा जा सकता है. इन तस्वीरों को देख फैंस हार्दिक पांड्या का नाम ले रहे हैं.
एक तस्वीर में उन्हें अपनी डायमंड रिंग दिखाते भी देखा जा सकता है. इन तस्वीरों को देख फैंस हार्दिक पांड्या का नाम ले रहे हैं.
एक फैन ने लिखा- 'हार्दिक पछता रहे होंगे.' दूसरे फैन ने लिखा- 'हार्दिक ने क्वीन को मिस कर दिया.' इसके अलावा एक शख्स ने लिखा- 'भाई ने सोने की तलाश में हीरा खो दिया.'
एक फैन ने लिखा- 'हार्दिक पछता रहे होंगे.' दूसरे फैन ने लिखा- 'हार्दिक ने क्वीन को मिस कर दिया.' इसके अलावा एक शख्स ने लिखा- 'भाई ने सोने की तलाश में हीरा खो दिया.'
बता दें कि हार्दिक इन दिनों एक्ट्रेस माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं. ऐसी खबरें हैं कि दोनों ने गुपचुप सगाई भी कर ली है.
बता दें कि हार्दिक इन दिनों एक्ट्रेस माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं. ऐसी खबरें हैं कि दोनों ने गुपचुप सगाई भी कर ली है.
Published at : 21 Nov 2025 04:08 PM (IST)
HARDIK PANDYA Jasmin Walia Mahieka Sharma

Embed widget