एक्सप्लोरर
'हार्दिक पछता रहे होंगे...' जैस्मीन वालिया ने साड़ी में फ्लॉन्ट की पतली कमर, फोटोज देख फैंस दे रहे ऐसा रिएक्शन
Jasmin Walia Photos: हार्दिक पांड्या की एक्स गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस जैस्मिन वालिया सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उनकी नई तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देख फैंस की सांसे थम गई हैं.
जैस्मिन वालिया ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर साड़ी में अपनी खूबसूरत फोटोज शेयर की हैं. इन तस्वीरों को देख फैंस का दिल बेकाबू हो गया है. वहीं कुछ फैंस हार्दिक पांड्या का नाम लेकर भी रिएक्ट कर रहे हैं.
Published at : 21 Nov 2025 04:08 PM (IST)
बॉलीवुड
8 Photos
'हार्दिक पछता रहे होंगे...' जैस्मीन वालिया ने साड़ी में फ्लॉन्ट की पतली कमर तो बोले फैंस
