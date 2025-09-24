हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडएयरपोर्ट पर जाह्नवी और वरुण धवन ने ली धांसू एंट्री, काफी स्टाइलिश अंदाज में नजर आईं एक्ट्रेस

एयरपोर्ट पर जाह्नवी और वरुण धवन ने ली धांसू एंट्री, काफी स्टाइलिश अंदाज में नजर आईं एक्ट्रेस

Stylish Airport Entry: एयरपोर्ट पर जाह्नवी कपूर और वरुण धवन साथ नज़र आए. दोनों ने अपनी एंट्री से फैंस का ध्यान खींचा, खासकर जाह्नवी का स्टाइलिश अंदाज़ लोगों को काफी पसंद आया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Sep 2025 03:27 PM (IST)
Stylish Airport Entry: एयरपोर्ट पर जाह्नवी कपूर और वरुण धवन साथ नज़र आए. दोनों ने अपनी एंट्री से फैंस का ध्यान खींचा, खासकर जाह्नवी का स्टाइलिश अंदाज़ लोगों को काफी पसंद आया.

एयरपोर्ट पर अक्सर बॉलीवुड सितारे अपने स्टाइलिश अंदाज़ से चर्चा में रहते हैं. हाल ही में जाह्नवी कपूर और वरुण धवन ने एयरपोर्ट पर शानदार एंट्री की, जहां दोनों का फैशन और लुक्स फैंस को खूब भाया. इसी दौरान रोहित सराफ भी एयरपोर्ट पर नजर आए, जिन्होंने अपने कूल और कैजुअल स्टाइल से सबका दिल जीत लिया.

1/7
वरुण धवन, जाह्नवी कपूर और रोहित सराफ का हाल ही में एयरपोर्ट पर देखा गया लुक फैशन लवर में चर्चा का टॉपिक बन गया है. तीनों ने अपने-अपने अंदाज़ में अलग-अलग स्टाइल दिखाकर फैन्स का ध्यान खींचा.
वरुण धवन, जाह्नवी कपूर और रोहित सराफ का हाल ही में एयरपोर्ट पर देखा गया लुक फैशन लवर में चर्चा का टॉपिक बन गया है. तीनों ने अपने-अपने अंदाज़ में अलग-अलग स्टाइल दिखाकर फैन्स का ध्यान खींचा.
2/7
वरुण धवन ने इस मौके के लिए एक कैज़ुअल लेकिन स्टाइलिश लुक चुना. उन्होंने फ्लोरल प्रिंट वाली व्हाइट-पिंक शर्ट के साथ ब्लू डेनिम जींस और ब्राउन शूज़ पहने. उनके डार्क ग्रीन शेड्स और ट्रिम्ड बियर्ड ने पूरे लुक को और भी स्मार्ट टच दिया. वरुण का यह फंकी-कूल अंदाज़ एयरपोर्ट फैशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.
वरुण धवन ने इस मौके के लिए एक कैज़ुअल लेकिन स्टाइलिश लुक चुना. उन्होंने फ्लोरल प्रिंट वाली व्हाइट-पिंक शर्ट के साथ ब्लू डेनिम जींस और ब्राउन शूज़ पहने. उनके डार्क ग्रीन शेड्स और ट्रिम्ड बियर्ड ने पूरे लुक को और भी स्मार्ट टच दिया. वरुण का यह फंकी-कूल अंदाज़ एयरपोर्ट फैशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.
3/7
जाह्नवी कपूर का लुक सिंपल लेकिन बेहद एलिगेंट था. उन्होंने बेज़ टोन की फ्लेयर्ड स्कर्ट के साथ व्हाइट टॉप और ब्राउनिश-ग्रे शेड की जैकेट पहनकर क्लासी स्टाइल दिखाई.
जाह्नवी कपूर का लुक सिंपल लेकिन बेहद एलिगेंट था. उन्होंने बेज़ टोन की फ्लेयर्ड स्कर्ट के साथ व्हाइट टॉप और ब्राउनिश-ग्रे शेड की जैकेट पहनकर क्लासी स्टाइल दिखाई.
4/7
जाह्नवी के ब्लैक बूट्स और टैन कलर के हैंडबैग ने लुक को और भी परफेक्ट बनाया. खुले बालों को पोनीटेल में बांधकर और बड़े सनग्लासेज़ के साथ, जाह्नवी ने मिनिमल और स्टाइलिश एयरपोर्ट लुक किया.
जाह्नवी के ब्लैक बूट्स और टैन कलर के हैंडबैग ने लुक को और भी परफेक्ट बनाया. खुले बालों को पोनीटेल में बांधकर और बड़े सनग्लासेज़ के साथ, जाह्नवी ने मिनिमल और स्टाइलिश एयरपोर्ट लुक किया.
5/7
रोहित सराफ ने अपने एयरपोर्ट लुक में क्लीन और फ्रेश स्टाइल रखा. उन्होंने व्हाइट वी-नेक स्वेटर स्टाइल टी शर्ट के साथ लाइट ब्लू डेनिम जींस और व्हाइट स्नीकर्स पहने. उनके ब्लैक बैकपैक और कूल सनग्लासेज़ ने उनके कैज़ुअल लुक को और भी फ्रेश और बॉयिश चार्म दिया.
रोहित सराफ ने अपने एयरपोर्ट लुक में क्लीन और फ्रेश स्टाइल रखा. उन्होंने व्हाइट वी-नेक स्वेटर स्टाइल टी शर्ट के साथ लाइट ब्लू डेनिम जींस और व्हाइट स्नीकर्स पहने. उनके ब्लैक बैकपैक और कूल सनग्लासेज़ ने उनके कैज़ुअल लुक को और भी फ्रेश और बॉयिश चार्म दिया.
6/7
तीनों की स्टाइल अलग-अलग वाइब्स दे रही है वरुण का फंकी और कूल, जाह्नवी का एलिगेंट और क्लासी और रोहित का क्लीन और फ्रेश. यह एयरपोर्ट लुक न केवल फैशन सेंस को दिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि हर स्टार अपने अंदाज़ में स्टाइल स्टेटमेंट देता है.
तीनों की स्टाइल अलग-अलग वाइब्स दे रही है वरुण का फंकी और कूल, जाह्नवी का एलिगेंट और क्लासी और रोहित का क्लीन और फ्रेश. यह एयरपोर्ट लुक न केवल फैशन सेंस को दिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि हर स्टार अपने अंदाज़ में स्टाइल स्टेटमेंट देता है.
7/7
जाह्नवी, वरुण और रोहित तीनों अपनी आने वाली फिल्म सनी संसकारी की तुलसी कुमारी के प्रमोशन और ट्रैवल शेड्यूल के चलते साथ नज़र आए. फिल्म के ट्रेलर और गानों की लॉन्चिंग के बाद स्टारकास्ट अलग-अलग शहरों में प्रमोशन कर रहे है. ये फिल्म 2 अक्टूबर 2025 को थियेटर में रिलीज़ होगी.
जाह्नवी, वरुण और रोहित तीनों अपनी आने वाली फिल्म सनी संसकारी की तुलसी कुमारी के प्रमोशन और ट्रैवल शेड्यूल के चलते साथ नज़र आए. फिल्म के ट्रेलर और गानों की लॉन्चिंग के बाद स्टारकास्ट अलग-अलग शहरों में प्रमोशन कर रहे है. ये फिल्म 2 अक्टूबर 2025 को थियेटर में रिलीज़ होगी.
Published at : 24 Sep 2025 03:27 PM (IST)
Tags :
Janhvi Kapoor Rohit Saraf Varun Dhawan

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CWC Meeting: 'योगी खुद को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं', CWC की मीटिंग में बोले खरगे, नीतीश कुमार को कहा 'बोझ'
'योगी खुद को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं', CWC की मीटिंग में बोले खरगे, नीतीश कुमार को कहा 'बोझ'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार के 'जाति' वाले फैसले का हो रहा है विरोध, सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी
योगी सरकार के 'जाति' वाले फैसले का हो रहा है विरोध, सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी
विश्व
जर्मनी में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में आकर हो जाएंगे करोड़पति, जानें कैसे
जर्मनी में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में आकर हो जाएंगे करोड़पति, जानें कैसे
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

रामलीला, अध्यात्म, शाका लाका बूम बूम, बचपन की फेम से लेकर लाइव पर्फॉर्मन्सेस फीट। किंशुक वैद्य
R.K. Singh New Party: BJP छोड़ने के दिए संकेत, बनाएंगे अलग Party?
Bad things about Bollywood: सहर बांबा का कहना है कि सफलता आसानी से नहीं मिलती, यहां तक ​​कि स्टार किड्स के लिए भी नहीं!
Delhi Ashram Molestation: आश्रम प्रशासन ने आरोपी स्वामी चैतन्यनंद को पद से हटाया | Breaking
Delhi Ashram Case:छेड़छाड़ का आरोपी स्वामी Chaitanyanand फरार, 17 छात्राओं के बयान दर्ज

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CWC Meeting: 'योगी खुद को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं', CWC की मीटिंग में बोले खरगे, नीतीश कुमार को कहा 'बोझ'
'योगी खुद को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं', CWC की मीटिंग में बोले खरगे, नीतीश कुमार को कहा 'बोझ'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार के 'जाति' वाले फैसले का हो रहा है विरोध, सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी
योगी सरकार के 'जाति' वाले फैसले का हो रहा है विरोध, सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी
विश्व
जर्मनी में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में आकर हो जाएंगे करोड़पति, जानें कैसे
जर्मनी में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में आकर हो जाएंगे करोड़पति, जानें कैसे
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
टेलीविजन
'मुझे क्यों फंसा रहे हो...', ईशा मालवीय ने अपने वेडिंग प्लान का कर दिया खुलासा
'मुझे क्यों फंसा रहे हो...', ईशा मालवीय ने अपने वेडिंग प्लान का कर दिया खुलासा
लाइफस्टाइल
Abhishek Sharma House: पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का आशियाना बेहद आलीशान, Inside Photos देख ठहर जाएंगी नजरें
पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का आशियाना बेहद आलीशान, Inside Photos देख ठहर जाएंगी नजरें
हेल्थ
Tuberculosis Diagnosis AI: इस तरह रिकॉर्ड करें अपनी आवाज और AI बता देगा कि आपको टीबी है या नहीं? जानें कैसे काम करेगी यह तकनीक
इस तरह रिकॉर्ड करें अपनी आवाज और AI बता देगा कि आपको टीबी है या नहीं? जानें कैसे काम करेगी यह तकनीक
नौकरी
यूपी में संविदा कर्मचारियों को मिलेगा सरकारी नौकरी वाला वेतन, योगी सरकार ले आई ये बंपर प्लान
यूपी में संविदा कर्मचारियों को मिलेगा सरकारी नौकरी वाला वेतन, योगी सरकार ले आई ये बंपर प्लान
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget