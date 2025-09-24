एक्सप्लोरर
एयरपोर्ट पर जाह्नवी और वरुण धवन ने ली धांसू एंट्री, काफी स्टाइलिश अंदाज में नजर आईं एक्ट्रेस
Stylish Airport Entry: एयरपोर्ट पर जाह्नवी कपूर और वरुण धवन साथ नज़र आए. दोनों ने अपनी एंट्री से फैंस का ध्यान खींचा, खासकर जाह्नवी का स्टाइलिश अंदाज़ लोगों को काफी पसंद आया.
एयरपोर्ट पर अक्सर बॉलीवुड सितारे अपने स्टाइलिश अंदाज़ से चर्चा में रहते हैं. हाल ही में जाह्नवी कपूर और वरुण धवन ने एयरपोर्ट पर शानदार एंट्री की, जहां दोनों का फैशन और लुक्स फैंस को खूब भाया. इसी दौरान रोहित सराफ भी एयरपोर्ट पर नजर आए, जिन्होंने अपने कूल और कैजुअल स्टाइल से सबका दिल जीत लिया.
Published at : 24 Sep 2025 03:27 PM (IST)
Tags :Janhvi Kapoor Rohit Saraf Varun Dhawan
