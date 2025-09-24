एयरपोर्ट पर जाह्नवी और वरुण धवन ने ली धांसू एंट्री, काफी स्टाइलिश अंदाज में नजर आईं एक्ट्रेस

वरुण धवन ने इस मौके के लिए एक कैज़ुअल लेकिन स्टाइलिश लुक चुना. उन्होंने फ्लोरल प्रिंट वाली व्हाइट-पिंक शर्ट के साथ ब्लू डेनिम जींस और ब्राउन शूज़ पहने. उनके डार्क ग्रीन शेड्स और ट्रिम्ड बियर्ड ने पूरे लुक को और भी स्मार्ट टच दिया. वरुण का यह फंकी-कूल अंदाज़ एयरपोर्ट फैशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.