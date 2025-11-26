हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ईशा गुप्ता की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, हर लुक में ढाती हैं कहर

ईशा गुप्ता की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, हर लुक में ढाती हैं कहर

Esha Gupta 10 Glamorus Photos: आज हम अपको एक्ट्रेस ईशा गुप्ता की बेहद ही खूबसूरत और ग्लैमरस तस्वीरें दिखने जा रहे हैं. एक्ट्रेस हर लुक में लहर ढाती हैं. आइए देखते हैं उनकी ये ग्लैमरस तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Nov 2025 05:21 PM (IST)
Esha Gupta 10 Glamorus Photos: आज हम अपको एक्ट्रेस ईशा गुप्ता की बेहद ही खूबसूरत और ग्लैमरस तस्वीरें दिखने जा रहे हैं. एक्ट्रेस हर लुक में लहर ढाती हैं. आइए देखते हैं उनकी ये ग्लैमरस तस्वीरें.

ईशा गुप्ता बॉलीवुड की बेहद ही स्टाइलिश और ग्लैमरस एक्ट्रेसेस में से एक हैं. एक्ट्रेस 28 नवंबर को अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. इसी खास मौके पर आइए देखते हैं एक्ट्रेस की 10 खूबसूरत तस्वीरें.

1/9
एक्ट्रेस ईशा गुप्ता सोशल मीडिया पर काफी एक्ट्रेस रहती हैं. इंस्टाग्राम पर अक्सर वो अपनी शानदार तस्वीरें शेयर करती हैं.
एक्ट्रेस ईशा गुप्ता सोशल मीडिया पर काफी एक्ट्रेस रहती हैं. इंस्टाग्राम पर अक्सर वो अपनी शानदार तस्वीरें शेयर करती हैं.
2/9
चाहे वेस्टर्न तो या एथनिक हर लुक में एक्ट्रेस कहर ढाती है.
चाहे वेस्टर्न तो या एथनिक हर लुक में एक्ट्रेस कहर ढाती है.
3/9
इस ब्लू कलर की बैकलेस ड्रेस में एक्ट्रेस बला की हसीन दिख रही हैं. उनका ये लुक उन्हें और भी यूनिक बना रहा है.
इस ब्लू कलर की बैकलेस ड्रेस में एक्ट्रेस बला की हसीन दिख रही हैं. उनका ये लुक उन्हें और भी यूनिक बना रहा है.
4/9
इस फोटो में एक्ट्रेस सिल्वर हाई स्लिट कट गाउन पहने नजर आ रही हैं. उनके ये लुक काफी स्टाइलिश और ग्लैमरस है.
इस फोटो में एक्ट्रेस सिल्वर हाई स्लिट कट गाउन पहने नजर आ रही हैं. उनके ये लुक काफी स्टाइलिश और ग्लैमरस है.
5/9
एक्ट्रेस का ये ट्रेडिशनल लुक उनकी खूबसूरती को और भी निखार रहा है. उन्होंने लाइट कलर की साड़ी पहनी है साथ ही स्टाइलिश ब्लाउस कैरी किया है. जिसमें वो बेहद हो खूबसूरत दिख रही है.
एक्ट्रेस का ये ट्रेडिशनल लुक उनकी खूबसूरती को और भी निखार रहा है. उन्होंने लाइट कलर की साड़ी पहनी है साथ ही स्टाइलिश ब्लाउस कैरी किया है. जिसमें वो बेहद हो खूबसूरत दिख रही है.
6/9
एक्ट्रेस का ये लुक काफी ग्लैमरस है. उन्होंने शिमरी बॉडीकॉन ड्रेस पहनी है साथ ही सटल मेकअप और बन बनाकर इस लुक को कंप्लीट किया है.
एक्ट्रेस का ये लुक काफी ग्लैमरस है. उन्होंने शिमरी बॉडीकॉन ड्रेस पहनी है साथ ही सटल मेकअप और बन बनाकर इस लुक को कंप्लीट किया है.
7/9
इस साड़ी में एक्ट्रेस कहर ढा रही हैं. उन्होंने अपने इस लुक को और भी मॉडर्न बनाने के लिए स्लीवलेस ब्लाउस कैरी किया है.
इस साड़ी में एक्ट्रेस कहर ढा रही हैं. उन्होंने अपने इस लुक को और भी मॉडर्न बनाने के लिए स्लीवलेस ब्लाउस कैरी किया है.
8/9
इस आउटफिट में एक्ट्रेस कमाल की दिख रही हैं. उन्होंने ग्रीन साड़ी पैटर्न लुक लिया है जो कि काफी स्टाइलिश है.
इस आउटफिट में एक्ट्रेस कमाल की दिख रही हैं. उन्होंने ग्रीन साड़ी पैटर्न लुक लिया है जो कि काफी स्टाइलिश है.
9/9
इस फोटो में एक्ट्रेस ब्लू कलर की फुल स्लीव्स बॉडीकॉन ड्रेस पहने दिखाई दे रही हैं. उन्होंने लाइट मेकअप किया है और बन बनाकर इस लुक को और भी ग्रेसफुल बनाया है.
इस फोटो में एक्ट्रेस ब्लू कलर की फुल स्लीव्स बॉडीकॉन ड्रेस पहने दिखाई दे रही हैं. उन्होंने लाइट मेकअप किया है और बन बनाकर इस लुक को और भी ग्रेसफुल बनाया है.
Published at : 26 Nov 2025 05:21 PM (IST)
Tags :
Esha Gupta Birthday Special

बॉलीवुड फोटो गैलरी

