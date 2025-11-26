एक्सप्लोरर
ईशा गुप्ता की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, हर लुक में ढाती हैं कहर
Esha Gupta 10 Glamorus Photos: आज हम अपको एक्ट्रेस ईशा गुप्ता की बेहद ही खूबसूरत और ग्लैमरस तस्वीरें दिखने जा रहे हैं. एक्ट्रेस हर लुक में लहर ढाती हैं. आइए देखते हैं उनकी ये ग्लैमरस तस्वीरें.
ईशा गुप्ता बॉलीवुड की बेहद ही स्टाइलिश और ग्लैमरस एक्ट्रेसेस में से एक हैं. एक्ट्रेस 28 नवंबर को अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. इसी खास मौके पर आइए देखते हैं एक्ट्रेस की 10 खूबसूरत तस्वीरें.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 26 Nov 2025 05:21 PM (IST)
Tags :Esha Gupta Birthday Special
बॉलीवुड
