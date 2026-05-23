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'मैंगो छूना भी अलाउड नहीं है', हर्षवर्धन राणे ने बताया कैसे बना सकते हैं मसल्स
Harshvardhan Rane Post: हर्षवर्धन राणे अपनी फिटनेस को लेकर खूब चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी फिटनेस और मसल्स बनाने का सीक्रेट फैंस के साथ शेयर किया और 3 जरूरी चीजें बताई हैं.
बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे सिर्फ अपनी फिल्मों और एक्टिंग की वजह से नहीं, बल्कि अपनी फिटनेस को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहते हैं. वो अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर कई फिटनेस और एक्सरसाइज की तस्वीरें और वीडियो शेयर करते रहते हैं. इसी बीच हाल ही में उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर की और फैंस को मसल्स बनाने के लिए 3 जरूरी बातों को भी बताया, जिसे वो खुद भी फॉलो करते हैं.
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Published at : 23 May 2026 06:20 PM (IST)
Tags :Harshvardhan Rane
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