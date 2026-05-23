'मैंगो छूना भी अलाउड नहीं है', हर्षवर्धन राणे ने बताया कैसे बना सकते हैं मसल्स

उन्होंने रिकवरी के लिए रेड लाइट लेते हुए कैप्शन में बताया की मसल्स बनाने के लिए ये 3 चीज सबसे जरूरी होती हैं, जिसमें पहला हैं कसरत. वो हमेशा अपने बॉडी को फिट रखने के लिए कसरत करते हैं.