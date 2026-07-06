आमिर खान ही नहीं, साउथ और बॉलीवुड के इन पॉपुलर सितारों ने भी रचाई तीन-चार शादियां, जानें नाम

वहीं एक्ट्रेस नीलिमा अजीम ने एक्टर पंकज कपूर से 1975 में शादी की और 1984 में दोनों अलग हो गए. उनका एक बेटा शाहिद कपूर हैं. फिर 1990 में राजेश खट्टर से शादी के बाद उनके बेटे ईशान खट्टर का जन्म हुआ, लेकिन 11 साल बाद 2001 में उनका तलाक ही गया. हालांकि उन्होंने तीसरी बार रजा अली खान संग रिश्ता जोड़ा, जो चल नहीं पाया और दोनों अलग हो गए.