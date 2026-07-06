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आमिर खान ही नहीं, साउथ और बॉलीवुड के इन पॉपुलर सितारों ने भी रचाई तीन-चार शादियां, जानें नाम
आमिर खान ने हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से शादी की हैं, जो खूब चर्चा में हैं. हालांकि सिर्फ आमिर ही नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के कई कलाकार हैं, जिन्होंने अपने जीवन में तीन से चार शादियां की.
बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट आमिर खान इन दिनों अपनी तीसरी शादी को लेकर खूब सुर्खियों में हैं. कल यानी 5 जुलाई को उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से शादी की, जिसकी तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. हालांकि आमिर खान ही नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के कई कलाकारों ने अपनी जिंदगी में तीन से चार शादियां की हैं. इसी बीच आइए उन कलाकारों और उनकी शादी के बारे में जानते हैं.
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Published at : 06 Jul 2026 12:17 PM (IST)
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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