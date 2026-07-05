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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडAnshula Kapoor Chooda Ceremony: भाई अर्जुन कपूर के गले लग खूब रोईं अंशुला कपूर, सामने आई इनसाइड फोटोज

Anshula Kapoor Chooda Ceremony: भाई अर्जुन कपूर के गले लग खूब रोईं अंशुला कपूर, सामने आई इनसाइड फोटोज

Anshula Kapoor Chooda Ceremony: अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर की शादी धूमधाम से हो रही हैं. इसी बीच अंशुला ने चूड़ा सेरेमनी की खास तस्वीरें शेयर की, जिसमें वो अर्जुन को गले लगाकर रोने लगी.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Jul 2026 09:09 PM (IST)
Anshula Kapoor Chooda Ceremony: अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर की शादी धूमधाम से हो रही हैं. इसी बीच अंशुला ने चूड़ा सेरेमनी की खास तस्वीरें शेयर की, जिसमें वो अर्जुन को गले लगाकर रोने लगी.

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. इन दिनों उनकी शादी की रस्में चल रही है, जिसकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही है. इसी बीच अंशुला ने मेंहदी के बाद चूड़ा सेरेमनी की तस्वीरें शेयर की, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं. साथ ही उनका पूरा परिवार इस खुशी में साथ झूमता नजर आया. आइए इन तस्वीरों को देखते हैं.

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इस फोटो में अंशुला ग्रीन सूट में नजर आ रही हैं, जिसमें उनके साथ पिता बोनी कपूर, अर्जुन कपूर, जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर खुशियां मना रहे हैं.
इस फोटो में अंशुला ग्रीन सूट में नजर आ रही हैं, जिसमें उनके साथ पिता बोनी कपूर, अर्जुन कपूर, जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर खुशियां मना रहे हैं.
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तस्वीर में अंशुला अपने इस दिन को पूरी तरह एंजॉय करती दिखीं और खुशी के साथ उनकी बॉन्डिंग साफ नजर आ रही हैं.
तस्वीर में अंशुला अपने इस दिन को पूरी तरह एंजॉय करती दिखीं और खुशी के साथ उनकी बॉन्डिंग साफ नजर आ रही हैं.
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हर भाई के लिए उसकी बहन की शादी बहुत खास होती हैं. इसमें भी अंशुला और अर्जुन एक-दूसरे को गले लगाकर रोते दिखाई दिए.
हर भाई के लिए उसकी बहन की शादी बहुत खास होती हैं. इसमें भी अंशुला और अर्जुन एक-दूसरे को गले लगाकर रोते दिखाई दिए.
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खुशी और अर्जुन, अंशुला के हाथों में चूड़ा और कलीरों की रस्म करते दिखे. हालांकि, अंशुला की स्माइल ने सभी का ध्यान खींच लिया.
खुशी और अर्जुन, अंशुला के हाथों में चूड़ा और कलीरों की रस्म करते दिखे. हालांकि, अंशुला की स्माइल ने सभी का ध्यान खींच लिया.
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इस फोटो में अंशुला कलीरों की रस्म करती हैं, जिसके नीचे खुशी बैठी नजर आईं.
इस फोटो में अंशुला कलीरों की रस्म करती हैं, जिसके नीचे खुशी बैठी नजर आईं.
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इसमें अंशुला की चूड़ा सेरेमनी शुरू हुई हैं, जिसमें प्रार्थना करने के बाद घर के बड़े उन्हें आशीर्वाद देते हैं.
इसमें अंशुला की चूड़ा सेरेमनी शुरू हुई हैं, जिसमें प्रार्थना करने के बाद घर के बड़े उन्हें आशीर्वाद देते हैं.
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हाथों में मेंहदी, ग्रीन सूट, गले का चोकर और बंधे बाल में अंशुला बहुत खूबसूरत लग रही हैं.
हाथों में मेंहदी, ग्रीन सूट, गले का चोकर और बंधे बाल में अंशुला बहुत खूबसूरत लग रही हैं.
Published at : 05 Jul 2026 09:09 PM (IST)
Tags :
Boney Kapoor Jahnvi Kapoor Anshula Kapoor Arjun Kapoor

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