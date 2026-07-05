Anshula Kapoor Chooda Ceremony: भाई अर्जुन कपूर के गले लग खूब रोईं अंशुला कपूर, सामने आई इनसाइड फोटोज

इस फोटो में अंशुला ग्रीन सूट में नजर आ रही हैं, जिसमें उनके साथ पिता बोनी कपूर, अर्जुन कपूर, जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर खुशियां मना रहे हैं.