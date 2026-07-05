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Anshula Kapoor Chooda Ceremony: भाई अर्जुन कपूर के गले लग खूब रोईं अंशुला कपूर, सामने आई इनसाइड फोटोज
Anshula Kapoor Chooda Ceremony: अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर की शादी धूमधाम से हो रही हैं. इसी बीच अंशुला ने चूड़ा सेरेमनी की खास तस्वीरें शेयर की, जिसमें वो अर्जुन को गले लगाकर रोने लगी.
बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. इन दिनों उनकी शादी की रस्में चल रही है, जिसकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही है. इसी बीच अंशुला ने मेंहदी के बाद चूड़ा सेरेमनी की तस्वीरें शेयर की, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं. साथ ही उनका पूरा परिवार इस खुशी में साथ झूमता नजर आया. आइए इन तस्वीरों को देखते हैं.
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Published at : 05 Jul 2026 09:09 PM (IST)
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प्रशांत अग्रवालप्रेसिडेंट, नारायण सेवा संस्थान
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Opinion